VUČIĆ: Prosečna plata će biti 1.400 evra, VELIKE VESTI I ZA MLADE

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da Srbija nije u lakoj poziciji, ali nema razloga za brigu, i ističe da će gurati zemlju napred.

- Neki kažu poginuo je jedan čovek u Banjskoj, tako da moramo da reagujemo na takve tvrdnje. Ono što smo rekli u Skupštini je da ćemo ispuniti ono što se ne tiče priznanja tzv. Kosova ili članstva u UN - istakao je Vučić gostujući na Prvoj.

Predsednik dodaje da su pregovori kao začarani krug, i da Albanci izmišljaju trik za trikom ne bi li prevarili nekoga u Evropi ili SAD.

- Ja nisam tražio nikakvo propratno pismo, kao što je rekao Kurti. Ja sam rekao da smo spremni da ispunimo svoje obaveze, a onda sam stavio zapetu, i dodao da ne možemo da prihvatimo ništa što je vezano za priznanje Kosova ili članstvo u UN. To sam govorio i u Ohridu, i u Kišinjevu, svaki put sam to govorio - istakao je Vučić.

On dodaje da se savetovao sa pravnicima i profesorima, i da zato svaki put insistira na ta dva pitanja.

- Kurti ne želi da priča o ZSO. Videli ste da u mnogim zemljama postoje politički akteri koji ne žele da vide ZSO, poput Ališe Kerns. Sa druge strane, vlasti u Nemačkoj traže sprovođenje toga, ali ja govorim o nekim drugim krugovima - rekao je predsednik.

Vučić je potom pročitao šta je traženo u Briselu.

- Tražili su da se osudi nasilni akt od strane paramilitarnih grupa koje podržavaju srpske vlasti. To su želele naše komšije da ubace, ali nije prošlo. Svi znaju ko su te komšije. Albanci nisu, oni nisu članovi u Evropskom savetu - rekao je on.

O opozicijiNa izjave Zdravka Ponoša da predsednika Vučića treba "čerečiti" na slučaju Banjska, predsednik je odgovorio:

- A ovakvi politički janjičari traže čerečenje. Morao je andrićevski izraz da upotrebi. Ali dobro, važno je da ljudi vide ko je uvek uz svoj narod i u teškim trenucima, a ko prvi okreće leđa. Za mene je svaka tema važna, i o svemu sam spreman da govorim - rekao je predsednik.

Vučić ističe da radi marljivo, i da se trudi da pomogne svojoj zemlji i svom narodu.

- Nemaju nikakvog smisla priče o vremenskim okvirima. Mnogo je teško Srbima na KiM, protiv sebe imaju ne samo režim Aljbina Kurtija, već i mnoge koji se kriju iza uloge tzv. kosovske policije - rekao je on.

Ljudi ne moraju da brinu, mi smo dovoljno odgovorni da zaštitimo svoju zemlju, rekao je on.

- Uprkos brojnim naporima da se Srbija izoluje to se nije dogodilo. Imali smo mnogo prijatelja, to nisu samo Mađarska, Slovačka i Rumunija, već i Španija i Francuska, i mnogi drugi. A uvek će postojati naše komšije koje će uvek biti protiv nas. Govorim o jednoj zemlji koja hoće da vidi slabiju Srbiju - kazao je predsednik.

O svetskim sukobima i ekonomijiO situaciji na KiM u kontekstu sukoba u svetu predsednik Vučić dodaje da strahuje svaki dan.

- Nikada Srbija nije onoliko jaka koliko bih želeo da bude. Ni ekonomski ni vojno. Ja znam svaki nedostatak u smislu ljudstva, opreme, tehnike, svega što nedostaje. Ali takođe znam koliko smo ispred u odnosu na period od pre 10 godina, i znam da su mnoge zemlje u regionu bile ispred nas, a sada su iza nas - kaže on.

Vučić ističe da ekonomija mora da raste, kako bi zemlja bila otpornija na ono što se dešava.

- Da li će biti problema sa naftom i gasom, ne znam. Ali smo se postarali da imamo rezerve. Da nam neko ukine sve, mi imamo dovoljno gasa i nafte za 40 dana. To nije malo, ali ćemo još proširiti kapacitete. Ako neko ukine dovod gasa, ne možete odmah da vučete sve kapacitete, ali za osnovne kapacitete imamo dovoljno. Da izbije treći svetski rat, imali bismo dovoljno - kaže predsednik.

On smatra da je svet na ivici svetskog sukoba zbog upliva velikih sila u regionalne ratove.

- Zapad hoće da sačuva svoju dominaciju, a u vojnom smislu videlo se da najmoćnije vojne sile, poput SAD i Izraela, tu ima mnogo pukotina, i vidi se da neki manji mogu da se bore protiv njih. Kada neko oseti krv, i kada misli da može, nastaviće to da radi. To su opasnosti sa kojima se suočavamo. U Ukrajini vidimo da je situacija teška, i da će Zapad teško poraziti Ruse - rekao je Vučić.

Predsednik je istakao da mnoge zemlje traže drugačiji poredak u svetu.

- Nisam ja to pogađao kada sam pričao u UN. Poređaj činjenice, pravilno postavi premise i izvuci zaključak. Ceo svet ide u lošem smeru, zato nam je potrebno da brinemo o svojoj zemlji, a ne da je napadamo na svakom koraku - rekao je on.

Vučić dodaje da smo uspevali da očuvamo svoju poziciju po pitanju KiM, i da to postaje sve teže.

- Takođe, jedina smo zemlja koja nije uvela sankcije Rusiji. Sada su svi u Srbiji okrenuli ploču, i traže da se uvedu sankcije, svi oni koji su me kritikovali. Ja sam samo vodio odgovornu i ozbiljnu politiku. Još nije doteralo cara do duvara. I Srbija je time dobila veliki ugled u svetu - kaže predsednik.

On je rekao da mu je jedan čovek u Vojvodini juče rekao da svi sede kući i gledaju, jedu kokice, i razmišljaju kako da savetuju predsednika.

- A onda kada pojedemo kokice, srećni smo što znamo da si ti tamo, i da ćeš da nas izvučeš. To je važno, da postoji poverenje kod ljudi. Sedeo sam prekoputa Makrona, Šolca, Borelja, Lajčaka. I Makron mi pruža papire i kaže mi da potpišem, a ja sedim sam, i računam u glavi, i na kraju kažem da ja imam Ustav Srbije, koji volim i poštujem, i da ne mogu da potpišem - kaže Vučić.

O izborima

Predsednik je dodao da su ispunjeni svi zahtevi opozicije po pitanju izbora.

- Mi njih poštujemo, oni žele da se vrate na vlast, predstavnike bivšeg režima. Tražili su izbore, i dobili su ih. Mislim da su ti izbori važni. Za nas i ljude je važno da onaj koji pobedi ima čist mandat do 2027. godine. Svi izbori su posle toga, i predsednički, i parlamentarni, i svi. Mora da postoji jedan čist mandat za period koji mora da nas dovede do tačke da nema povratka u prošlost. Imamo EKSPO, cela zemlja mora da se ujedini oko toga - rekao je on.

O platama i penzijama

Prosečna plata u Srbiji će biti oko 1.400 evra do 2027. godine, rekao je predsednik.

- Kasnili smo godinama, to znači da će u Beogradu plata biti 1.700 evra. Penzije će biti u najmanju ruku 620 evra. Strašno je važno i da će minimalna zarada biti u tom trenutku bude najmanje 650 evra, da obrišemo taj prag siromaštva. To su velike vesti - kaže Vučić.

O studentskim karticama

On je saopštio da će uz studentske kartice koje država uskoro počinje da izdaje mladi dobijati 20 odsto popusta na karte za voz, i 10 odsto na avionske karte.

- To znači da se naše nacionalne kompanije odriču profita. Mi sada letimo za Njujork, to je bila neprofitabilna linija, a sada najviše zarađuje. Ponosan sam na Srbiju koja leti u Ameriku, i u Kinu. Leteli smo u Izrael kada ni Lufthanza nije letela - kaže predsednik.

O socijalnoj pomoći

Vučić je rekao da će oko 1. decembra korisnicima socijalne pomoći biti isplaćeno 10.000 dinara.

- To su velike vesti! I lica koja pomažu slepima, dementnim osobama i starijim licima sa neizlečivim bolestima, i oni će dobiti dodatnu pomoć. To je 51.000 ljudi. Svi će dobiti po 10.000 dinara - kaže on.

O zaposlenosti i državnim merama

On kaže da su preduzete mere fiskalne konsolidacije da bi se država spasila, i da je to moralo da bude urađeno.

- To je urađeno i da bismo spasili penzionere. Da bismo uopšte mogli da imamo penzije. Mi smo radom i posvećenošću to uradili, ali ne bismo to mogli da uradimo da nismo imali poverenje penzionera. Tada smo smanjivali penzije mahom ljudima koji imaju visoke penzije, tada su se i moji roditelji bunili isto. Morali smo da napravimo fondove ponovo, da bi ljudi ponovo imali visoke penzije - kaže predsednik.

To je urađeno da bi bila podignuta zaposlenost, rekao je on.

- Kada vi kažete mi ćemo nekome da date 100.000 dinara, i to kaže stvarni lider liste Srbija protiv nasilja Dragan Đilas. A ja kažem: Molim vas, vratite onih 35.000.000 evra koje ste oteli roditeljima koji su se jedva skućili i slali decu u vrtiće, kada ste im nezakonito naplaćivali novac. Vratite to sa svojih privatnih računa, kada ste bili na vlasti, i kada su vaše privatne firme radile sa državom - kaže on.

Predsednik podseća da u januaru sledi povećanje penzija od 14.8 odsto.

- Posle Miloševića bilo je izuzetno teško. Tada je bilo 2.250.000 zaposlenih. 10 godina kasnije smo imali milion i osamsto hiljada. A danas imamo više od 2.300.000. Ovo je lična karta svakoga od nas! Ovo smo radili sve godine. Mi smo u to ulagali, ovim se hvalimo. Kada to imamo, onda možemo da pričamo o svemu ostalom. Zato je potrebna zdrava ekonomija - istakao je Vučić.

I plate i penzije su nam na najvišem nivou u istoriji Srbije, rekao je on.

- Mi smo po glavi stanovnika obezbedili po 2 kilograma soli za svakoga! Šećera još više. I to držimo u rezervi. Šta god da se desi u svetu. Kao što smo obezbedili vojne rezerve, municije imamo dovoljno. I sada je navala. Kao red za voz Soko kada dolaze na proteste u Beograd. Tako je sada navala za naše oruđe i municiju ispred moje kancelarije. Pa ne može tako, moramo o sebi da brinemo prvo. Možete da kupite, ali koliko mi hoćemo - dodaje predsednik.

