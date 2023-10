UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS! BULATOVIĆ ZA HIT TVIT: Da sam hteo da se vodim novcem, i da mi je bitan, ja bih ostao sa Đilasom i Marinikom Tepić

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama.

Gosti "Hit Tvita" su: Dejan Bulatović, narodni poslanik,Dragan J. Vučićević, glavni i odgovorni urednik Informera i Radoslav Milojičić Kena, predsednik Srpske levice.

PREDLOG BROJ JEDAN - OPOZICIJA

Milojičić kaže da pre svega, građanima čestita izbore. On je potom podsetio da je opozicija ta koja ih je tražila, pa ih onda nije želela, pa ih je ipak želela.

- Mene plaši što oni rade protiv države. Lista, "Srbija protiv nasilja" nikada nismo imali iste stavove. Znam ih dosta. Gazda je Đilas, koji samo šalje poruke kada svi treba da izađu i slično. Tu listu čini Obradović koji je testeru unosio na Javni servis. Marinika Tepić je učila politiku od Lige socijal demokrata Vojvodine, i Čanak i Dinkić treba da budu zadovoljni. Ja nisam video listu koja ima tru kandidata za premijera. Činjenica je da je Đilas tukao tasta. Možemo da govorimo o Ponošu kj+oji svaki sekund koristi da unizi Srbiju - rekao je Milojičić.

Ja imam i papir, koji je Marinika potpisala, na kom piše da Srbija treba da bude genocidan narod, rekao je Kena.

- Srbija ne sme da stane, ja verujem u naše građane - dodao je on.

Komentarišući slogan koji smeta opozciji, a pod kojim predsednik Srbije ide na izbore, Kena kaže da niko od njh ne može da govori o Đinđiću, jer niko ne nastavlja njegove ideje.

- Moju člansku kartu je potpisao Đinđić, i ja se time ponosim. Lutovac koji je u Demokratskoj stranci, i ostali, svi oni, bili su protiv Đinđića. Tu nije ostalo ništa od Đinđića - rekao je potom Kena.

Govoreći o Đilasovom novcu, Kena kaže da on želi da dođe na vlast kako bi istu tu sumu ukrao.

- Opozicija brani zakone, medijske, kako bi Šolak i Đilas imali tolike pare. Neograd je platio 36 miliona evra zbog nepravedno podignutih cena. Građani Srbije su platili to. Šteta koju je naneo Srbiji je nemerljiva. Oni su mimo zakona podigli cene za korisnike vrtića. On je toliko tada prihodovao, i slio ih i reklame, a onda su roditelji, kada su shvatili, tužili... Nije ovde pitanje hoćemo li da se borimo, nego da postojimo kao nezavisna i ponosna država - priča Kena.

Jedini cilj opozicije je da pljačka Vučića, ponovio je Kena.

- Opozicija je ovih dana samo svađala, a šta je uradio Vučuć? Otvorio auto-put Ruma-Šabac. Zelenović izađe i kaže da je put skup, pa što nam on nije pokazao šta je jeftin put? Vučić je potpisao sporazum sa Kinom, to će dotaći svakog čoveka u Srbiji, nevezano čime se bavi - rekao je Kena potom.

Bulatović kaže da narod Đilasa prepoznaje kao nasilnog čoveka, koji nema empatije ni prema ljudima ni životinjama.

- Prva stvar koju bi Đilas pokušao da nadoknadi je da za godinu dana nadoknadi 10 godina, da još opljačka narod. Moram d akažem, kada biste znali, šta oni jedni o drugima misle... Tamo su sve premijeri... Par ekselans, to je toliko hroteksno.. Ali tolika mržnja prema građanima Srbije, opsesivna mržnja prema Vučiću... Oni su toliko kivni i besni, oni bi na vlast bez izbora, da ih neko naturi... To su te strane službe, ambasade - rekao je Bulatoivć.

- Možete li da zamislite kakva bi se krađa desila? Marinika mi je rekla da bi odmah priznala Kosovo da dođe na vlast - dodao je.

Ćuta mi je pričao da će svima da se osveti za neuspeli biznis, dodao je Bulatović.

- Meni je žao što sam omogućio tom čoveku da bude predsednik neke partije i da vodi stranku. Da sam znao da će da vrati Stefanovića, Tepić, Mikezića, onog iz Kragujevca... Znate li te biografije, taj Jekić je bio u svim strankama - kaže Bulatović.

Morate da znate da postoji tužba od gospodina Đinđića, gde je tražio da se podnese tužba protiv Đilasa, on je tada video kakav je, rekao je Bulatović, kom je lično, kako kaže, Đinđić rekao da je Đilas problem.

- Rekao je "Ovaj čovek će biti budućnost u Srbiji, i njega neću da primim i da sarađujem". Neka Đilas kaže građanima isto, kako je došao do prvog miliona. Znate sa kim je sarađivao, a to je Rakić, koji mu je omogućio da dođe do prvih finansija, da kontroliše ministre... Njega su smatrali najhalapljivijim - kaže potom Bulatović.

Govoreći o napadima Đilasa, da je dobio ogroman novac, Bulatović kaže da on Andreja Vučića nije sreo u životu.

- Neka on kaže koliko je ljudi uzašlo iz njegove stranke. Nije tu meta Bulatović, nego Vučićeva porodica. Naši Srbi u Hrvatskoj, Sloveniji... svi podržavaju Vučića... - navodi Bulatović.

Vučićević kaže da opozicija sebe naziva elitom, da zna kako, i ko treba da vlada, a da su ostali krezubi sendvičari. Međutim, kada smo videli njihovu listu, kaže Vučićević, to je ravno komediji.

- Nigde nisam video dva nosioca liste, pa nosioca liste. Prvi je Lazović, a nosioci Tepić i Aleksić. Lazović ima skoro 45 godina, pet godina je mlađi od mene, i i dalje je student poljoprivrednog fakulteta. Položio je osam ispita, i deveti je dao do pola. Njemu je najveća ambicija, pošto je Vučić najavio uvođenje studenstke kartice, pa će imati popuste... I jedva čeka da ih dobije. Sad šalu na stranu, prvi na listi, uvek je onaj koji je premijer, a Đilas nama, kandiduje za premijera čoveka koji studira godina - rekao je Vučićević.

- On je dakle student po zanimanju, a mi koji smo ih završili, mi smo sendvičari... Kakve to veze sada ima? Olja Zekić je imala prosek 10.00... Aleksić i Tepić su promenili 12 stranaka. Marinika osam... Izbrojao sam. To su neverovatne stvari... Živković, Janković... Šta najbolje ide kod svega toga? U Politici? zahtevi da se Srbija osudi za genocid, da se Rusiji uvedu sankcije. Dakle, nosilac liste to traži! A Aleksić je đak ponavljač. Padao si majstore na popravni 3 puta. U Trsteniku - Objasnio je Vučićević.

Kako navodi, i ajko Ristić je nosilac liste kod Obradovića, u Dverima, koji je bio levičar, a sada je desničar.

- Oni ne daju da se reke guraju u cevi, a on ih gura u cevi. Ko je kandidat DSS? Miloš Jovanović. On kandiduje Mihailovića za gradonačelnika, a setimo se kakav je bio - dodao je Vučićević.

Prisustvujemo zavitlavanju, napomenuo je Vučućević.

- Kandidjuju se najgori, lopovi, večiti studenti, politički lopovi... - nabrajao je Vučićević.

Vučević je rekao da je danas penzija nikada veća u istoriji, a da Dragan Đilas samo "lupeta".

- Danas imamo broj zaposlenih preko 2 miliona, a u odnosu na 2012. godinu to je ogromna razlika. Vučić je jutros rekao da je to lična karta, i da se sa tim ide na izbore - kaže on.

PREDLOG BROJ DVA - KOSOVO

