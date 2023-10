'OPOZICIJA JE SEBI MNOGO DOZVOLILA, I PREŠLA SVE MOGUĆE GRANICE' Orlić za Pink: Udaraju na čoveka kog nikada i nigde ne mogu da pobede - Oni traže sankcije protiv Vučića, a to su sankcije protiv Srbije

Predsednik Skupštine Srbije dr Vladimir Orlić istakao je za Pink da, o tome šta će da se dešava, i šta ćemo da gledamo u kampanji, znamo dobro. Kako kaže, to će, sa strane opozicije, biti histerična kampanja, u kojoj su svi na jednij strani, protiv državne politike koju vodimo danas.

Kako kaže Orlić, grupisaće se, što uveliko i rade. Tu su prozapadni, drugosrbijanci, građanisti, koji su otvoreno na kazanu Dragana Đilasa, a zajedno sa njima lažno desni, koji govore šta planiraju da rade, navodi Orlić.

- Miloš Jovanović se svaki dan Đilasu zaklinje na vernost, zajedno sa ovima koji govore da su Srbi genocidan narod, koji su za sankcije, koji smatraju da je Bosna i Hecegovina genocidna... Ovde je svejedno, da li glasate za Đilasa, Tepić i Aleksića, ili ostale... - naveo je Orlić, pa dodao:

- Ti ljudi su dvocifreni broj partija promenili. Čanak je rekao da je Marinika došla iz LDP-a. Sam je rekao, pa je išla dalje... Raskrstila je za Živkovićem, pa pravila "Klub nezavisnih". Pa ostaci ostataka stranaka, i tu smo već na sedam ili osam stranaka. Isto i Đilas. I on je bio u dosta partija. Sada kaže, ima svoju, pa čovek sve to ne može da zapamti - rekao je Orlić.

Radomor Lazović je verovatno kandidat za premijera, a ljudi mu se smeju, to smo već videli, uskoro će od predsednika Srbije dobiti studentnsku karticu, tako da će, pošto je student skoro 30 godina, moći da koristi beneficije, dodao je Orlić za Pink.

- Ne znam da li je stigao do sedmog ili osmog ispita. Imaće sa karticom brojne pogodnosti, zahvaljujući državi. Mi za njihovo vreme nismo mogli da pričamo o karticama, njih su zanimale druge stvari. Mi smo taj put sa uspehom prošli do sada, i to moramo da sačuvamo. Oni kažu da Srbija mora da stane, a mi kažemo da Srbija ne sme da stane - dodaje predsednik Skupštine Srbije.

Orlić kaže da niko još uvek nije zasenio Ćutu Jovanovića koji je student iz perioda stare Jugoslavije.

- Sve je besmisleno sada, znamo da ovi ljudi o kojima govorimo, stoje tu, da se Đilas sakrije. Znamo da on povlači sve konce. Oni će da govore kako treba da se vodi država... Ako će oni da vam vode državu tu nemamo ništa, oni samo mogu da ponude prah i pepeo. Sve što rade, i što nude, pretvara se u nasilje, duvanje u vuvuzele, agresiju, vrištanje, stvari koje pristojan čovek ne može da zamisli kao moguće. Mi to nikada nismo radili, niti ćemo. Da li ste nekad videli našeg poslanika, da tako nešto uradi? - dodao je Orlić.

Govoreći o klampanji protiv predsednika Srbije koja ne prestaje, Orlić kaže da je opozicija sebi dozvolila sve, i time prešla sve granice.

- Vu;i' je dobio 2 miliona i 300 hiljada glasova, a oni o tome ne mogu ni da sanjaju. Oni udaraju na čoveka kog nikada i nigde ne mogu da pobede. Oni traže sankcije protiv Vučića, a to su sankcije protiv države Srbije. Pokušavaju da upropaste investicije, radna mesta, plate i penzije koje smo podigli. Svaka pobeda Srbije, njihov je lilčni poraz - rekao je potom Orlić.

Uskoro se raspisuju izbori, pa se vidimo, naveo je Orlić.

