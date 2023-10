ČEDA JOVANOVIĆ OTKRIO: Vraćam se u politiku posle 3 godine! Bio sam bolestan, moj put NIKAD NIJE BIO LAK, ALI NI LIČAN

Govoreći za Kurir lider Čedomir Jovanović najavio svoj povratak u politiku.

- Kako mi malo reče pre početka snimanja, rekao si da si rešio da ponovo izađeš na političku scenu i da se pojaviš na izborima. Ovo je ekskluzivna objava za sada - pomenuo je autor i voditelj emisije Svetislav Basara.

- Moj put nikada nije bio ni lak, ni jednostavan, ali nije bio ličan. Ovo je sad prvi put da imam te lične motive koji su toliko jaki da kompenzuju sve ono što su racionalno i objektivno poteškoće. Ja sam tri godine bio bolestan, odsutan iz politike. Pre toga sam u politici statirao zbog toga što nije bilo političkog prostora. Ja nisam mogao da se bavim politikom na način na koji su to činili svi drugi. Ne zato što ja ulicu ne volim, nego zbog toga što na ulicu nisam hteo da vraćam srpski narod jer znam da na ulici ne može ništa osim haosa da bude - rekao je Jovanović.

Podsetio je kako je izgledalo kad je prvi put osvajao vlast pre 23 godine.

- Nas je Milošević terao na ulicu. Nismo mi išli ulicom zato što smo želeli. Nismo mi želeli 5. oktobar. Mi smo pozvali narod na glasanje i pobedili Miloševića glasovima. Ja sam bio i protiv protesta u septembru 1999. godine. Tada sam rekao liderima Saveza za promene: "Nećete ga šetnjom i pištaljkama oterati s vlasti. Dajte da se spremimo za izbore koji će biti naredne godine." Pa su onda oni izašli na demonstracije, videli da to ne ide, pokupili se, a ja sam ostao sa 30 ljudi još godinu dana na ulici - dodao je Jovanović.

Može li doći dan jednoga dana u Srbiji da uoči izbora bude karnevalska atmosfera, a ne atmosfera sudnjeg dana?

- Može, naravno. Ali to zavisi od ljudi koji politiku nose. Ako su ti ljudi sigurni u sebe, ako su otvoreni u životu, onda su u miru sami sa sobom. To je preduslov za mir i sa svetom oko njih. Ja se sećam kampanje 2012. Tako sam se ponašao uvek. Ušao sam u Kraljevo i na onom velikom kraljevačkom trgu kod spomenika srpskom vojniku iz Prvog svetskog rata. Na jednoj strani trga Tadićeve demokrate, na drugoj strani naprednjaci Nikolića i Vučića. A ja dolazim na trg da držim konferenciju za novinare. I onda sam prišao i javio se jednima i drugima. I dan danas, kao da se juče desilo, ja se sećam tog šoka u očima ljudi kojima sam prišao i sa njima se pozdravio. Rekao sam, radimo isti posao. Znam da nije lako stajati ceo dan na ulici, razgovarati sa svakim ko ti priđe, neko je protiv tebe, neko dođe da ti kaže ono što ti se ne dopada, a on smatra da je dužan to da uradi - kaže Jovanović.

- Ja sam uvek poštovao ljude u politici, nisu poštovali mene i ne kajem se zbog svog tog odnosa prema njima. Ja sam poštovao njihove porodice, poštovao sam njihov rad, poštovao sam njih i kada ih kritikujem. Te kritike nisu bile lične, nisu bile vulgarne, one su bile političke i snagu za sve to ja sam negde uvek pronalazio u sebi i onome što radim. I ti sam znaš šta je bila ideja preokreta i da sve ono što sam radio u politici i način na koji sam živeo nikad nije bilo jednosmerno. Zbog toga sam plaćao i veliku cenu. Ja sam Vučićevu transformaciju doživeo kao šansu za ovu zemlju i za mene je bilo nenormalno ne promeniti svoj odnos prema njemu onog trenutka kada je on promenio odnos prema svemu što je simbolizovao. On je na izbore 2014. godine otišao pod zastavom Evropske unije, a ja sa porukom da je vreme da LDP iz opozicije konačno dođe na vlast. Ja sam želeo da stavim nogu u vrata, ne zbog sebe lično nego zbog ove zemlje i da na takav način učvrstim taj evropski put Srbije, jer sam smatrao da je to poslednja prilika - dodao je Jovanović.

