JOVANOV: Đilas je simbol ružn prošlosti!

Milenko Jovanov, član Predsedništva Srpske napredne stranke, rekao je da Dragan Đilas svakim svojim istupom u javnosti potvrđuje tezu da će Srbija ove godine birati između budućnosti, razvoja i napretka i ružne prošlosti, za koju je on personifikacija i jedan od simbola.

- Zaista je pitanje i dobrog ukusa i racionalnog razmišljanja da čovek koji ovih dana potvrđuje da su mu firme zaradile 619 miliona evra dok je bio na vlasti, iako je do skoro tvrdio da je to laž i manipulacija, daje obećanja o tome šta bi i kako trebalo da se radi, jer se postavlja pitanje zašto sve to nije radio kada je imao priliku?! Da li ga je neko sprečio da realizuje svoje genijalne ideje? - upitao je Jovanov i dodao:

- Naravno da ga niko nije sprečavao, nego ideja o tome kako narod da živi bolje nije bilo. I on i svi iz te vlasti vodili su računa samo o sebi. Zato posledica njihove vlasti jesu bile zatvorene fabrike i narod bez posla, a sa druge strane za njih je posledica bila 619 miliona evra na računima brojnih kompanija koje nisu proizvodile ništa.

- Najzad, Dragan Đilas, koji je okupio, ujedinio i koji će medijski i finansijski pomoći funkcionisanje opozicionih stranaka opet se ne nalazi na listi. Zašto? Zašto "uspešnog privrednika", kako sebi voli da tepa, "sjajnog gradonačelnika Beograda", što je sebe ubedio da je bio, danas nema ni na listi za republiku, a nije ni kandidat za gradonačelnika? - upitao je Jovanov.

Prema njegovim rečima, „biće da Đilas zna ono što zna i narod u Srbiji i zato iz izbora u izbore sakriva svoje ime i traži nove ljude koji će mu poslužiti samo kao alat preko koga će se dočepati vlasti i narodnih para iz državnog, ili gradskog budžeta.“

- I baš zato što narod odlično zna i ko je i šta je, ubeđen sam da će i Dragan Đilas i sve ostale aveti prošlosti, ostati tamo gde im je i mesto i da će im jasno i glasno biti poslata poruka da Srbije ne sme da stane, ma koliko oni to želeli i ma koliko na tome radili - kazao je Jovanov.