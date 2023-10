OVO SU VAŽNI IZBORI, DA PRELOMIMO DA SMO POSVEĆENI NAPRETKU! Vučić poručio građanima da razmisle za koga će glasati: Nisu sve promene dobre

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je večeras o situaciji na Kosovu i Metohiji i dijalogu sa Prištinom, predstojećim izborima, ekonomskom trenutku...

On kaže da je situacija u Briselu bila komplikovana i teška.

- Borili smo se i odradili svoj posao. Važno je da smo sačuvali Srbiju, uprkos činjenici da se i danas ne možete da osećate dobro sve dok traje teror nad našim narodom na Kosovu i Metohiji - kazao je Vučić.

Govoreći o sutrašnjoj poseti Ursule fon der Lajen Beogradu, on je istakao da će imati razgovore u četiri oka.

Istakao je da Ursula fon der Lajen ostaje da prenoći u Beogradu.

- Imaćemo razgovore u četiri oka i zajedničku večeru, mnogo vremena da razgovaramo o značajnim stvarima za Srbiju - kazao je predsednik.

Ističe da će biti još teških odluka, ali da "znamo šta ne smemo".

- Danas smo imali razgovore sa MMF-om. Ljudi uglavnom kažu da ih nije briga za MMF i da su te neki svetski moćnici. Mi smo izbacili MMF pred izbore 2012. i to nas je još skuplje koštalo, pa smo 2014. morali da uđemo u fiskalnu konsolidaciju. Mi od 2014. uvek imamo MMF. Sad ćemo preći iz stend baj aranžmana u tzv. prekoršneri deo, što znači da su naše finansije u odličnom stanju - kazao je Vučić.

Ističe da držimo nisku stopu javnog duga u odnosu na BDP.

- Srbija je u odličnom stanju i naša industrijska proizvodnja brže raste. Mislim da će rast ići i do 2,7. Industrija vuče naš napredak. Sve što smo rekli za studente, plate i penzije, biće odmah ispunjeno, bez udara na naše finansije. Držimo nisku stopu javnog duga. Na nivou evro zone je 91 posto, u Srbiji je 51 posto. Mi nismo uvek u situaciji kao zemlja koja se nalazi van EU, podložna različitim šokovima. Mi moramo da budemo sigurni i ne smemo da se ponašamo kao raspojasana banda. Imamo više nego što trošimo. To kako napreduje ekonomija mnogo bolje osećaju siromašni. Mi moramo da se postaramo da napravimo najbolji mogući ambijent za dolazak investicija. BiH je pre deset godina imala za 100 evra imala veće plate, a sada Srbija ima za 100 evra veće. Za kratko vreme je napravljen preokret. To nije zato što smo pametniji, već zato što smo imali mnogo direktnih stranih investicija – rekao je predsednik.

Kaže da ćemo uvek biti pod pritiskom zbog Kosova i Metohije. Za kažnjavanje Srbije uvek su bili Hrvatska, deo skandinavskih i baltičkih zemalja, kaže on.

Ističe da nikada neće razumeti zašto autošovinisti imaju potrebu da rade protiv svoje zemlje.

- Kad tražite sankcije protiv Vučića, to su sankcije protiv vaše zemlje. Kada je predsednik jedne zemlje pod sankcijama, to nije dobra poruka za jednu zemlju. Čime sam to zaslužio? Time što možete da radite šta hoćete u ovoj zemlji? Time što možete da kršite zakon i da protestujete na svakom mestu? - pitao je on.

Kaže i da je ponosan na politiku samostalnosti i suverenosti.

Na pitanje je šta je sve izdržao, Vučić kaže:

Nikad neću reći ko je šta je rekao. Ne mogu da kažem da meni neko lično preti, ali to se radi kroz tzv. prikrivene pretnje našoj zemlji. Ono što ja ne mogu da razumem kada se prave da ne vide ono što ja znam da vide. Jedno od pitanja na koje nisam bio spreman je zašto sedim sa Miloradom Dodikom, jer mi je bilo logično da srpski lideri sede zajedno. Kažu da nije dobro da jedem hamburger sa njim, moj odgovor nije imao veze sa menijem i hranom

Osvrnuo se i napade kojima je izložen, navodeći da je više od 80 odsto direktno usmereno protiv njega, a oko 15 odsto na druge političare.

Očekuje se da Vučić u četvrtak raspiše izbore. Za taj dan zakazana je premijera filma o predsedniku u kome nema za šta ga ne napadaju.

- Mogli bi da nauče kako se kreće lovac u šahu, kad već drže pridike - rekao je Vučić posle odgledanog trejlera i dodao

"Stručnjaci u digitalnoj sferi sa društvenih mreža tačno izvuku vreme i interakcije, preko 80 odsto negativnog sadržaja je protiv mene".



- Kada bismo uradili Beograd na vodi, auto-puteve, Prokop, Bas, prugu Beograd-Novi Sad-Budimpešta. Za sedam dana kreće izgradnja pruge Niš-Dimitrovgrad - najavio je on.

Najavio je brzu prugu Budimpešta - Novi Sad - Beograd - Niš - Sofija - Istanbul

- Do Istanbula će moći da se stigne za 8 sati brzom prugom ili 7 i po - kazao je on.

Kaže da smo 500 života spasili auto-putem i da je zbog toga doneo odluku da bude srušen hrast star 600 godina.

Podseća da je 147 novih bolnica i zdravstvenih centara izgrađeno u vreme od dolaska SNS-a na vlast, a od 2000. do 2012. nijedna bolnica.

- Imali smo devizne rezerve od 10,9 milijardi evra, a danas imamo 24,8 milijardi evra. Imali smo 15 tona zlata, a sada 39 tona zlata u deviznim rezervama. U jednoj stvari su šampioni i to je jedini broj koji je veći u ovoj koloni, a to je 25,9% nezaposlenih, a mi smo na 9,2. To je jedino u čemu su šampioni - rekao je on.

Kad su u pitanju brze pruge, razlika je 108 kilometara na prema 0, a 807 kilometara na 31,5 kada su u pitanju rekonstruisane pruge.

Vučić kaže da je sadašnja vlast izgradila 445 kilometara auto-puteva, a bivša vlast 42,6 kilometara.

Podseća da je za vreme bivšeg režima prosečna penzija bila 202 evra, a sa novim povećanjem biće 390 evra. Minimalac je bio 15.000 dinara, a sada je 47.000 dinara.

- Oni su 'uspešniji' i po stopi javnog duga. To je druga brojka koja im je veća, i naravno, negativna je - kazao je on.

Podsetio je na lažno obećanje Miroslava Aleksića i Mlađana Dinkića da će građani Srbije dobiti 1.000 evra besplatnih akcija.

Dodatna pomoć od 10.000 dinara za korisnike socijalne pomoći

Predsednik je najavio dodatnu pomoć od 10.000 dinara za korisnike socijalne pomoći negde oko 1. decembra.

- Za posebnu negu za dementna, slepa lica i starije ljude sa neizlečevim bolestima takođe ide jednokratna pomoć i podrška - rekao je on.

On je ukazao ne zastrašujuću izjavu nemačkog ministra odbrane Borisa Pistorijusa da "Nemačka mora da se sprema za nove ratove". Ističe da je o tome razgovarao i sa predstavnicima MMF-a, imajući u vidu da će takav rasplet događaja uticati na celu Evropu.

- Ko će da ima poverenje u evropsku industriju i napredak, ako se glavna zemlja EU sprema za rat? Sa kim? Kako? Gde? - pita Vučić.

Izjavio da razume, kako kaže, legitiman i loš stav Dušana Teodorovića da je za priznanje tzv. Kosova, iako smatra da je takav stav štetan i loš.

- Neki drugi to misle, a ne žele da kažu - rekao je Vučić.

Predsednik je doneo studentsku karticu, a da su neki na njoj napisali "Radomir Lazović".

- Nisam hteo da se igram sa tim i ovde piše Petar Petrović - kazao je on.

Ističe da je kandidat za gradonačelnika Đilasove opozicije "vrlo površan".

Kaže da su u opoziciji izveli trik da će u Beogradu ići zajedno zbog toga što se tu ne postavljaju pitanja Kosova i Metohije...

- Prihvatam da želite da se borite za nerad, javašluk i lopovluk. Podsetiću vas da je Voja Mihailović kandidat DSS-a kandidat za gradonačelnika. Nemojte da vas podsećam kako je izgledalo kada je on bio gradonačelnik. Tad je bila otimačina svega. Hoćete li da mi kažete da je to bilo bolje vreme nego sada kada izgradite Hram Svetog Save, uradite Klinički centar, Prokop, izgradite Beograd na vodi, ulazite obilaznice oko Beograda, tri mosta, uradite Miloš Veliki sa mostovima, obnovite Ostružnicu, uradite most Mihajlo Pupin, obnovite fasada i ulica asfaltirate više nego ikada, uradite brze pruge koje spajate sa centrom grada... U ono vreme ništa, ništa i ništa, osim što su oni bogati od Voje Mihailovića do Dragana Đilasa. Svaki glas za takve stranke je direktan glas za Dragana Đilasa - rekao je on.

Kaže da ta Đilasova opozicija nema program, a da su organizatori protesta "Srbija protiv nasilja" nasilnik do nasilnika.

Vučić kaže da jedan drugi lider "desnice", pošto nije iz Beograda, počeo da sluša Balaševića kako bi se dodvorio onima iz "kruga dvojke".

Srbija će podići spomenik Ištvanu Pastoru Kaže da je smrt Ištvana Pastora veliki gubitak za Srbiju, a izrazio je saučešće mađarskom premijeru Viktoru Orbanu. Kaže da mu je Pastor tražio u poslednjem razgovoru da izbori ne budu 24. jer je to Badnji dan za rimokatolike. - Kad sam ga poslednji put video bio je vedar. On je najzaslužniji za kreiranje mađarsko-srpskih bratskih odnosa. Ući će u istoriju, Srbija će mu podići spomenik kakav zaslužuje. Izvukao je iz ralja sukoba svojom snagom srpski i mađarski narod. To je veliki udarac za nas - kazao je Vučić.

Kaže da će sutra saopštiti detalje o novom investitoru koji dolazi u Niš.

- U Niš stiže veliki investitor, ali kao što kaže moja majka, prvo skoči pa reci hop - najavio je predsednik Vučić ne želeći da otkriva o kom investitoru se radi.

Vučić je najavio da će svim srcem dati podršku SNS-u na izborima.

- Ali neću moći da idem na svaki miting, jer imam druge obaveze. Kada bude miting u Nišu, moraću u Pariz - kazao je on.

Predsednik je pozvao ljude da uoči izbora dobro razmisle jer, kako je rekao, nisu sve promene promene na bolje.

Ja osećam da su ovi izbori važni da prelomimo da smo posvećeni napretku i EXPO-u, do decembra 2026. ili marta 2027. moramo da budemo posvećeni, svi da radimo. Posle ovih nema više gradskih izbora, koji njih najviše interesuju. Znaju to i oni i zato su nervozni. Već sad najavljuju demonstracije protiv krađe iako će da imaju tri ili četiri puta više kontrolora nego mi. Traženje alibija je pokazivanje slabosti

Govoreći o kritikama jer je ranije izjavio da je kao mladić od 14 godina Interreilom obišao Evropu, Vučić je rekao da do skora to ljudima u Srbiji nije bilo moguće jer je, kako je rekao, za vreme prethodnog režima železnica uništena.

- Železnicu nismo imali, jer su je ovi stručnjaci iz G17 i DS i ono malo što je ostalo iz socijalističkog perioda u potpunosti uništili. To je bio jugoslovenski period kad se putovalo. Mi smo do 1991. godine gotovo svuda išli vozom. Do izbijanja rata u BiH i Hrvatskoj, gotovo svuda išli vozom. Ja sam u vojsku išao vozom. Njihova je politika bila da Srbija mora da stane. Ovo je moj odgovor: Srbija ne sme da stane - zaključio je Vučić.

