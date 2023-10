Predsednik Srbije uporedio rezultate opozicije i vlasti: IZGRADILI SMO 147 NOVIH BOLNICA, A OD 2000-2012. NIJE NIJEDNA

Predsednik Srbije Aleksandar kaže da je u vreme od dolaska SNS-a na vlast izgrađeno 147 novih bolnica i zdravstvenih centara, a od 2000. do 2012. nijedna bolnica.



- Imali smo devizne rezerve od 10,9 milijardi evra, a danas imamo 24,8 milijardi evra. Imali smo 15 tona zlata, a sada 39 tona zlata u deviznim rezervama. U jednoj stvari su šampioni i to je jedini broj koji je veći u ovoj koloni, a to je 25,9% nezaposlenih, a mi smo na 9,2. To je jedino u čemu su šampioni - rekao je on.

Kad su u pitanju brze pruge, razlika je 108 kilometara na prema 0, a 807 kilometara na 31,5 kada su u pitanju rekonstruisane pruge.

