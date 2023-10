Brnabić: Građani 17. decembra biraju da li Srbija nastavlja putem razvoja ili Đilas nastavlja da se bogati

Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da su predstojeći izbori 17. decemra presudni i odlučiće da li Srbija nastavlja da se razvija, gradi naučno-tehnološke parkove i puteve ili će Dragan Šilas nastaviti da se bogati na račun građana.

Ona je istakla da Srpska napredna stranka ima jasnu viziuju razvoja do 2027. Godine, kada će se desiti specijalizovana izložba Expo u Beogradu.

“Te 2027. Godine biće tačno 15 godina promena u Srbiji, od kada je Srbija počela da radi, počela da pobeđuje. Upravo ta 2012. bila je prekretnica.. Mi smo do tada izgubili više od 500.000 radnih mesta, 500.000 porodica ostalo je bez hleba, bez sigurnosti za svoju decu, za svoje unuke. Naši fakulteti nisu ni bili na listama univerziteta u svetu, zdravstvo nam nije ni ispunjvalo kriterijume da bude na evropskim listama. Što se kulture tiče, muzeje smo zatvarali umesto što smo ih otvarali, nijedno novo pozorište nije izgrađeno, škole zapuštene, sa čučavcima, bez priključka na internet… Oni su samo 10 godina razgovarali o tome da li je potrebno uvesti programiranje u škole. A za sve to vreme, političari su bili samo bogatiji i bogatiji. Doći do ministra je bila misaona imenica, a da ne pričam o predsedniku Vlade. Ako ste bili investitor, niste mogli da dođete do ministra. Investitori koji danas odlaze iz Srbije, jer više nismo zemlja jeftine radne snage, dolazili su u našu zemlju samo zbog subvencija. Minimalna cena rada je bila 170 evra. Dakle, jedan sveukupni raspad sistema. Građani 2012. kažu – želimo promene, ne možemo ovo više da trpimo. Te 2027. godine jasno smo rekli da će prosečna plata u Srbiji biti 1.400 evra, minimalac 650 evra, a prosečna penzija 650 evra. To je ono što mi obećavamo našim građanima. Kada smo predsednik Vučić i ja rekli da će 2025. Godine prosečna plata biti 1.000 evra mnogi su se smejali, a biće. Prosečna penzija biće između 430 i 450 evra. Sve što smo obećali to ćemo ispuniti. Tih 15 godina biće važan jubilej, I odlično je što smo baš te godine dobili organizaciju specijalizovane izložbe Ekspo. Upravo 17. decembra odlučujemo da li Srbija ne sme ili treba da stane”, rekla je Brnabić.

Premijerka je potom istakla da je dnevno bogatstvo koje je zarađivao Dragan Đilas tokom svog boravka na vlasti, nešto što velika većina građana Srbije ne zaradi za svoj radni vek.

“Đilas je prijavio 619 miliona evra, što znači da je on, ili njegove firme, zarađivao 172.000 evra dnevno. Dnevno. Da li možete da zamislite to? Ustnaete danas, legnete da spavate,a u međuvremenu ste zaradili 172.000 evra. I to svakog dana, uključujući i vikend. Svakoga dana, 10 godina. I vi ste taj koji vodi u državu. Da li kao direktor narodne kancelarije, zamislite tu sramotu… Kao za narod, a svakoga dana 172.000 evra dnevno sebi u džep. Mnogi ljudi tu cifru za ceo život ne zarade. Jesmo imali neki autoput? Nismo. Sve je završio Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka, sve! Ljudi su ginuli po Ibraskoj magistrali… nijedan investitor nije hteo u Čačak, a izašto bi? Da mu kamioni idu Ibarskom magistralom? Jeste imali brzu prugu Beograd – Novi Sad? Jel se gradio Moravski koridor? To su sve stvari koje su se promenile. Jeste izgradili ijedan klinički centar? Nula! Prvi ikada završen KC u Srbije je KC Niš…” , navela je premijerka.

Predsednica Vlade istakla je da se Srbija predvođena Aleksandrom Vučićem bori za svakog građanina Srbije jednako, bez obzira gde živi.

“Kada je Aleksandar Vučić bio predsednik Vlade 2014. i 2015. godine, oni su ga zvali premijer za čučavce, jer je čovek išao i po najruralnijim krajevima Srbije i rekao da naša deca neće imati čučavac u školi. Mi sada povezujemo i škole u ruralnim sredinama na brzi internet. Ova današnja Đilasova opozicijia je govorila da ne treba uvoditi internet u škole, jer škole nisu pošte. Zamislite! Đilas je prvi rekao da nam ne treba Moravski koridor. Valjda sve treba da ide njima, političatima, i sva ulaganja da idu u Berograd. Šta će deci internet u školama? Baš da vidim kako bi on živeo u svojoj kući bez interneta. A za decu u Ćićevcu, Kruševcu baš ga briga! Mi nismo imali nijedan naučno tehnološki park. Nama je danas IKT sektor najbrže rastući sektor naše privrede. Imaćemo 3,8 milijardi evra izvoza ove godine. A imamo četiri naučno tehnološka parka. I mi 17. decembra biramo da li ćemo da nastavimo ovim putem ili će Dragan Đilas da nastavi svojim putem bogaćenja”, kaže Brnabić.

Premijerka je zaključila da će se, po ko zna koji put, svi u opoziciji ujediniti samo da bi srušili Aleksandra Vučića, bez obzira na ogromne ideološke razlike.

“Ovako oni zamišljaju politiku: Mi ćemo da dođemo na vlast. Dovešće nas stranci, oni će da odluče, a ne narod Srbije. Tako oni zamišljaju demokratiju. E onda više nema tužilaštva i sudova. Mi ćemo da odlučimo ko je kriv i ko će koliko da bude u zatvoru i šta će tamo smeti da radi. To rade svi oni, od G17 Miroslava Aleksića, do Marinike Tepić, koja je promenila pet stranaka i koja je u vreme korone pričala da je to veštački napravljan virus i zagovarala održavanje referenduma o vakcinaciji. Da neće možda večiti student, kandidat za premijera, Radomir Lazović, da ode u Savet bezbednosti UN I kaže tačno šta? Da smo za to da priznamo tzv. Republiku Kosovo? To je njihov stav. Njihov stav je da se u skupštini Srbije usvoji rezolucija da se u Srebrenici desio genocid. To znamo, to smo videli i čuli od njih. A onda će stranke desnice bez ikakvih problema, samo da bi se dokopali vlasti, ući sa njima u koaliciju. To se desilo i prošle godine, nakon izbora. Jedan dan nakon izbora su pale sve maske. Ako se sećate, oni su odmah plakali, kukali, obilazili ambasade i govorili kako odmah moramo da uvedemo sankcije Ruskoj Federaciji. A oni su pre izbora govorili da ćemo ih uvesti odmah posle izbora. I, gde su sankcije Rusiji danas? Nema ih. A u strankama desnice imate ljude, poput profesora ratka Ristića, koji je pre tačno 12 meseci podržao koaliciju Moramo, Zeleno levi front, danas je u spotu Milice Zavetnice. Kažite vi meni kako je to moguće, kako je to normalno? Jel oni misle da je narod potpuno lud, da je zaboravio šta je bilo prošle godine? Nema tu nikakve ideologije, nema programa, samo ih novac i vlast zanima. O tome se radi 17. Decembra” zaključila je Brnabić.