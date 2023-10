Dejan Vuk Stanković: Dragan Đilas nema ništa drugo da ponudi, osim da se bavi rušenjem SNS-a sa vlasti! (VIDEO)

Đilas samo može da negativno karakteriše svoju politiku konkurenciju, rekao je za Novo jutro TV PINK, analitičar Dejan Vuk Stanković.

Od kada su najavljeni izbori za 17. decembar, predstavnici opozicije na sve načine pokušavaju da ih ospore i odlože, iako su ih i sami tražili.

Komentarišući izjavu Dragana Đilasa, da će sa desnicom da ruši SNS sa vlasti, Vuk Stanković je rekao da on nema ništa drugo da ponudi, nego da se bavi rušenjem SNS-a.

- Ne vidim ništa inovativno, meni to liči na jednu veliku zabludu, oni već veruju da su uspeli - rekao je Vuk Stanković.

Kako kaže, on živi u nekoj euforiji i veruje da će se dogoditi armija njegovih pristalica, on, umesto da se bavi kampanjom, on pravi sa desnicom teoriju da treba da ruši vlast u Beogradu i gde već bude navodno mogao.

- Ja ne verujem u tehničke vlade, to je jedna velika podvala i bacanje prašine u oči, pre svega pristalicama desnice, a isto tako i bacanje prašine u oči od strane desničara koji treba da sarađuju sa Đilasom - rekao je Vuk Stanković.

Kako kaže, među njima su velike političke razlike, koje im sada očigledno ne smetaju, jer imaju toliku opsesiju sa vlašću.

- Najzad, takvo iskustvo gde se spaja svako sa svakim, imali smo 2000. godine kada je reč o DOS-u - rekao je Vuk Stanković.

Nebojša Krstić, marketinški stručnjak, rekao je da smatra da Đilas ipak može da pravi koaliciju sa desničarima. Dodaje da je Đilas te njihove ideje prihvatao u trenutku kada je smatrao da mu odgovaraju u politici za dobijanje poena.

- Problem je što oni nemaju nikakvu politiku, ni ovi desničari ni ovi levi, ali mislim da je ovde dobra stvar u svemu što ovi lideli izlaze i govore sa kim će da idu - rekao je Krstić.

Kako kaže, to što danas izlaze i kažu šta će da rade je u redu, to građani treba da znaju.

- Treba samo da razumeju da iza takve teze, postoji i činjenica da ni jedni ni drugi nemaju politiku - rekao je Krstić.

Autor: