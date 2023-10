Šapić: Proširenjem ulica, gde je to moguće, rešavamo saobraćajne probleme (FOTO)

Predsednik Privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić obišao je danas rekonstruisanu Ulicu Nikole Dobrovića i tom prilikom istakao da je proširenjem ova ulica postala pravi bulevar i jedna od "žila kucavica" na Novom Beogradu jer otklanja dosadašnja zagušenja.

- Ovo je do sada zaista bilo mesto gde se stvarao "čep" i zagušenje saobraćaja je bilo duboko do Bežanijske kose. Postojale su samo dve trake, što je predstavljalo ozbiljan problem, naročito u popodnevnim časovima kada bi se ljudi vraćali sa posla. Mogu da kažem da je to sada postao jedan pravi bulevar koji izgleda potpuno drugačije i postaje jedan od saobraćajnih simbola čitavog grada - istakao je Šapić.

On je dodao da ovakvih saobraćajnica nema mnogo u prestonici, kako je rekao, sa četiri trake s jedne i tri s druge strane, odnosno na ulazu je četiri pa se posle prelazi u tri trake.

- Zaista sam zadovoljan kako je ovo urađeno i pre svega kako se reflektovalo na protok saobraćaja. Način na koji je proširena Ulica Nikole Dobrovića je primer kako se sada radi, a ulica u koju se ona uliva, Tošin bunar, postala je sada jedna od "žila kucavica" Novog Beograda. Spaja dva auto-puta, otkad je napravljen krak Novi Beograd – Surčin ka "Milošu Velikom". Ona više nije mogla da izdrži saobraćaj koji je se do sada odvijao samo u dve trake. Recimo, najveći broj Obrenovčana više ne ide u grad preko Sajma nego prelazi most preko Save i dolazi sa novobeogradske strane. Ogromna je frekvencija i zato je važno da proširujemo ulice, kao što je slučaj i sa ulicama Zorana Đinđića, Milutina Milankovića, Nikole Tesle, nedavno Višnjičkom, svugde gde za to ima prostora. To je najbolji pokazatelj kako vidimo razvoj grada u budućnosti i kako ćemo se potruditi da prevaziđemo saobraćajne probleme, dok ne dočekamo beogradski metro - rekao je Šapić.

On je precizirao da će se proširenjem dobiti potpuno nezavisna traka za javni prevoz, ali i veća "prokrvljenost" saobraćaja u celosti. Najavio je da će se ulice proširivati gde god je to moguće, naravno ne nauštrb trotoara i biciklističkih staza, podsećajući da je za njegovog mandata na čelu Novog Beograda u ovoj opštini napravljeno više od pedeset kilometara staza za bicikliste.

- Čitav posao u Ulici Nikole Dobrovića završen je za nekoliko meseci, dakle veoma brzo, jer se radilo i noću i vikendima, pa nije bilo ni velikih kolapsa u saobraćaju – istakao je Šapić.

Najavljujući da će se na ovaj način raditi i ubuduće, Šapić je zaključio da "sve ovo nije prazna priča već realnost".