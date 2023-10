PREDSEDNIK NAKON SASTANKA SA URSULOM FON DER LAJEN: Srbija je spremna da nastavi razgovore po tom pitanju, ali se plašim da nećemo videti ZSO skoro!

Predsednik Srbije sastao se s Fon der Lajen u Palati Srbija. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Beogradu sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen koja boravi u četvorodnevnoj poseti zemljama Zapadnog Balkana.

Vučić i Fon der Lajen prvo će razgovarati na tet-a-tet sastanku, a nakon toga slede razgovori dve delegacije. Predsednica Evropske komisije će se u toku dana, prema najavama, sastati i sa premijerkom Srbije Anom Brnabić.

Vučić je poželeo dobrodošlisu Ursuli fon der Lajen i rekao da su imali jako dobre razgovore i najavio da će ih imati i u toku dana.

- Zadovoljan sam zbog toga, dolazak predsednice Evropske komisije u Beograd je od ogromnog značaja za Srbiju. EU je prvi partner Srbiji po svim parametrima. 610 najvećih investitora u našoj zemlji su članice EU. Takođe, Srbija ima udeo od 50 posto u izvozu celog Zapadnog Balkana u EU - rekao je Vučić.

Kako kaže, tokom poslednjih 10 godina ostvarili smo najveću stopu rasta po pitanju izvoza u EU.

- Vrednost izvoza je još veća sada, dok je uvoz nešto manji. Rezultati su gotovo neverovatni. Deficit je takođe smanjen. Morate da razumete da se to ne dešava zato što smo mi naglo ojačali, već zato što smo privukli evropske investitore - rekao je Vučić.

Kako kaže, ukupna vrednost naše trgovinske razmene sa EU je 58.5 odsto. Dodaje da imamo ogroman broj projekata zajedno sa EU, danas smo, dodaje, čuli ohrabrujuće reči iz plana za rast.

- Očekujemo značajnu finansijsku podršku. Važno je i da mi najvažnije projekte i dalje radimo sa EU, očekujemo da za 15ak dana bude završen interkonektor između Srbije i Bugarske, što je za nas veoma značajno - rekao je Vučić.

Kako kaže, takođe je od velikog značaja brza pruga Beograd-Niš. Dodaje da kada se bude uradio Beograd-Niš, imaćemo sve od Budimpešte to Istanbula brzu prugu - rekao je Vučić i dodao da mi to ne bi mogli ni da finansiramo, da nije bilo pomoći EU.

Ističe da su govorili i o političkoj situaciji, dodaje da je ponovio isto što je rekao i u Briselu, a to je da je Srbija posvećena očuvanju mira i stabilnosti. Dodaje da Srbija zna svoje obaveze i da zna šta ne može da učini protivno Ustavu Srbije, ističe da ta pozicija Srbije ostane.

- U skladu sa tim, odgovorno i ozbiljno ćemo se ponašati u ispunjavanju sopstvenih obaveza, očekujući i da drugi ispune ono što je njihova obaveza a što nisu uradili punih 12 godina - rekao je Vučić.

Predsednica EU Fon der Lajen, rekla je da joj je drago što je opet u Beogradu i dodala da su imali odličan razgovor.

- Proširenje je na vrhu agende EU, mi želimo Srbiju da se pridruži našoj uniji. To je obećanje mira i prosperiteta. Takođe, jedinstvena je prilika kojoj niko drugi ne može da parira. Ubeđena sam da ćete iskoristiti ovaj trenutak. Želimo da nastavite sa koracima i da nam se približite i u spoljnoj politici - rekla je Fon der Lajen.

Kako kaže, srpska privreda dobro napreduje, dodaje da možemo biti još bliži jer je to važno. Dodaje da imaju već investicioni plan za Zapadni Balkan.

Pitanja novinara

Odgovarajući na pitanja novinara Fon der Lajen, rekla je da se radi o sprovođenju Ohridskog sporazuma, dodaje da on neophodan preduslov za evropski put.

Vučić je rekao da za nas priznanje nezavisnosti Kosova nije pitanje, dodaje da zna šta su naše obaveze iz dijaloga i da su to spremni da ispune.

- Činjenica je da je 11 godina, pre svih sporazuma, Priština imala obavezu da organizuje ZSO i to nije uradila. Imamo četiri dokumenta koji se odnose na to i ni jedan nije primenjen. Najvažniji su principi koji su potpisani 2015. godine i dobar deo stoji u predloženom Statutu - rekao je Vučić i rekao da nije od onih koji će da krše dogovore.

Kako kaže, Srbija je spremna da nastavi razgovore po tom pitanju, ali se se plašim da nećemo videti ZSO skoro.

- Nema tu mnogo lepih i lakih stvari za nas, ali moramo da kažemo šta je naš stav i moramo da guramo dalje. Zemlja mora da se razvija očuvajući naše nacionalne interese - rekao je Vučić.

Ursula fon der Lajen je rekla da se pristupanje zasniva na zaslugama, dodaje da je to važno i da se to odnosi na sve.

- EU na vrhu svoje agende ima temu proširenja, mi moramo da se spremamo za to i zemlje kandidati moraju da budu spremne za to. Treba da imamo pozitivan stav i kako to možemo da realizujemo sa zemljam koje su u procesu - rekla je Fon der Lajen.

Vučić je rekao je Ursula na blag način rekla šta su naši problemi pri pristupu EU, dodaje da to ne krije i da to narod zna.

- Ako smem da primetim, dve najveće prepreke za nas u ovom trenutku su KiM i sankcije Rusiji. U svakom slučaju zahvalan sam na lepim porukama koje je Ursula iznela danas za naš narod - rekao je Vučić.

Kako kaže, to su velike i važne poruke za naše građane i još jednom joj hvala.

Predsednik Srbije ranije je dočekao Ursulu fon der Lajen na beogradskom aerodromu.

Predsednica EU u Beogradu boravi u sklopu balkanske turneje tokom koje predstavlja investicioni plan podrške zemljama regiona vredan šest milijardi evra, koji treba da ubrza reforme, podstakne ekonomski rast i ojača ekonomsku saradnju regiona.

