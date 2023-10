ORLIĆ: Tajkunu Đilasu, njegovim lažima i besmislicama više ne veruje niko

Vladimir Orlić, potpredsednik SNS, odgovorio je na izjave Dragana Đilasa, a njegovo saopštenje prenosimo u celosti.

Tajkunu Đilasu, njegovim lažima i besmislicama više ne veruje niko. Čak ni - njegovi rođeni tabloidi. To što je od politike natovario džepove i račune svud po belom svetu gomilama para, ne znači da je postao mnogo pametan - šta god samoproglašeni "mašinski mozak" da je umislio. Naprotiv.

Ako ne veruje, neka pročita sam: "inflacija, pad dinara, raskid sa MMF" - da to znači Đilasova genijalna priča o penzijama koju prosipa ovih dana, objavio je njegov Danasoid. Ukratko: povratak u 2010., kad smo imali upravo sve to - jedino je što i danas nudi Đilas. Jer samo tada on sam prijavljivao je 619 miliona evra prihoda u svojim firmama, dok je sve drugo u Srbiji propadalo. Pa bi da nas vrati u isti pakao?Neka, hvala.

Bolja je Srbija koja ima 550.000 radnih mesta više, višestruko veće penzije i plate, koja je vratila Đilasove milionske dugove penzionerima, trudnicama, porodiljama, deci i njihovim roditeljima - a sve to je ostavio u Beogradu kao svoje najveće "dostignuće", od tajkunske bede i povratka u najcrnju prošlost koju joj Đilas nudi. Pa na to, kao bonus valjda, još i - da nam uništi EKSPO, formira vlast skupa sa onima koje je do juče zvao fašistima, pa prizna tzv. Kosovo i uvede sankcije svakome za koga mu narede? Ako je i od gramzivog, pohlepnog i samoživog tajkuna - mnogo je.

Sve suprotno tome, za Srbiju znači politika čiji je lider predsednik Aleksandar Vučić. Ona je Srbiju iz mraka izvukla, ojačala, naučila da se bori i da pobeđuje. Zato je ona i jedini garant: da se Srbija nikada više ne vrati u zlo doba "genija" poput Đilasa i njegovih satrapa sa leve i desne strane iste gomile štetočina koji bi nam državu srušili za dan. To nećemo da im dozvolimo. Srbija se u prošlost ne vraća, ona bira put u budućnost, na tom putu Srbija - ne sme i neće da stane.