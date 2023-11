Glavni i odgovorni urednik Informera Dragan J. Vučićević ističe da su izbori praznik demokratije, ali da će kampanja opozicije biti prljava.

- Izbori su dokaz demokratičnosti jednog društva, dobra je stvar što idemo na izbore. To su preveremni izbori, ali su jako važni, ali jedan broj bučne manjine tvrdi da je ova vlast nelegitimna i problematična. Ja mislim da ima većinsku podršku, ali to ćemo videti na izborima - rekao je Vučićević za Pink.rs

On od opozicije očekuje prljavu kampanju, a od vlasti kampanju rezultata.

- Verujem da će vlast izaći pred građane sa rezultatim i reći - mi smo uradili to, to i to. I planiramo te i te stvari i tražimo podršku za to. Vučić i njegova politika imaju ozbiljne rezultate u prethodnih 10 i više godina i sa tim rezultatima izlaze pred birače i traže mandat za nove rezultate i uspehe - istakao je Vučićević i dodao:

Sa druge strane opozicija nema politiku. Ili bar ovo što se naziva opozicijom. Neće biti ničega osim priljave kampanje koja će se svesti na bolesnu mržnju i laži

Vučićević je ukazao da opoziciji smeta što su radikali u Beogradu i još u nekim lokalnim samoupravama deo koalcije sa SNS:

- To će sad biti najveći problem. Kažu da je strašno što neko hoće da vlada sa radikalima, a nije im smetalao kada su u centralnim gradskim opštinama vladali uz pomoć SRS - istakao je on.

Prema njegovim rečima, ljudi iz opozicije će sa druge strane biti u koaliciji sa "Ljotićevcima", odnosno sa Dverima.

- Spremni ste da pravite koaliciju sa Ljotićevcima, a smetaju vam neki ljudi iz SRS. To pokazuje njihovo licemerje. Ovo su odlučujući izbori. Odlučujemo o sudbini naše dece - da li ćemo ići dalje sa suveremnom nezavisnom i ekonomski nikad bolje stojećom državom ili ćemo da stanemo - istakao je Vučićević.

