Aleksandar Đurđev, predsednik Srpske lige, rekao je da su od 1990. godine do danas ovo najznačajniji izbori koji će biti održani, a da će sama kampanja i dešavanja na političkoj sceni i određena kretanja političkih aktera svakakao biti zanimljiva.

- Biće zanimljivo, jer će se njihove poruke menjati u odnosu kako do su do sada slate. Videli smo da, kada izbori nisu ni raspisani, da su neki dijametralno menjali svoja mišljenja. Neophodno je da svi koji budu učestvovali, a koji sebe doživljavaju, tako se predstavljaju, kao patriote-rodoljubi, kao neko kome je stalo do države-nacije, ne samo kao nacije koja živi u Srbiji, već i u drugim susednim državama i u regionu i u dijaspori, mislim da će ovo biti izbori kada je zaista potrbno da imamo nacionalno jedinstvo, kada je potrebno da ono što mislimo javno i izgovorimo, ono što izgovorimo da tako i postupamo - istakao je Đurđev za B92 i dodao:

- U tom kontekstu, čini mi se da će u Srbiji po prvi put da se održe izbori gde Srbija neće u međunarodnoj javnosti biti predstavljena na negativan način, da loše vesti iz Srbije neće ići. Trenutno je geopolitička situacija, međunarodne okolnosti takve, da iz sveta negativne informacije o konflitima, ratovima, sukobima, mrtvoj deci dolaze ka nama i u tim okolnostima će se održati izbori, koji su svakakao sudbonosni. Ali uvek kada je sudbina u pitanju onda je to interesantno. Mislim da će ovi izbori da pokažu upravo da će naši građani imati priliku da uživo posmatraju razdvajanje žita od kukolja, od lažova od onih koji govore istinu, od patriota i onih koji se samo predstavlju kao patriote, ali delima to ne pokazuju.

U OVOJ KAMPANJI RAZDVOJIĆE SE ŽITO OD KUKOLJA

Kako je rekao Đurđev, za očuvanje mira najzaslužniji je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i da je nekoliko puta izjavljivao da slobodno može da bude kandidovan za Nobelovu nagradu za mir.

- Videli smo da sa ludačkim, provokativnim, opasnim potezima Aljbina Kurtija i njegovih terosrista iz Prištine je mir na Balkanu izuzetno ugrožen. Takvo Kurtijevo ponašanje i ponašanje njegovih međunarodnih mentora, imaju za cilj da izazovu sukob kakvih mi ovih dana gledamo na teritoriji Izraela i njihovog sukoba sa Hamasom - kazao je Đurđev.

Prema njegovim rečima, građani Srbije imali su priliku da vide i da zaključe, kada je opozicija u Srbiji u pitanju, da nema nikakvih napada na Vladu Srbije, a da su, kako je dodao, sve „oštrice“ napada usmereni direktno na predsednika Republike.

- Onda je pravo pitanje zašto članovi te Vlade, kako iz partije koju je do skora predvodio Vučić, pa i one kooalicione partije, kako se ne uključuju u odbranu predsednika Republike. Više ga branim ja, koji nisma član Vlade, nego što ga brane visoki funkcioneri SNS-a ili članovi Vlade koji su njegovi kooalicioni partneri. Tih pitanja je bilo u javnosti, ali nikada nisu odgonetnuta. Mislim da će se u ovoj kampanji i to odgonetnuti, gde će se razdvojiti žito od kukolja, gde će se videti ko je čiji čovek, ko za koga radi. Videli smo da dojučerašnji visoki funkcioneri i članovi Vlade Zorana Mihajlović, Rade Basta su na dijametralnim političkim pozicijama, na dijametralnim državničkim pozicijama. I u odnosu na to svakako će se reflektovati na izborne rezultate - rekao je Đurđev.

NOVI DSS NAJAVLJUJE POSTIZBORNU SARADNJU SA SVIM ONIMA KOJI SRBIJU I SRBE DOŽIVLJAVAJU KAO GENOCIDAN NAROD

Đurđev napominje da se izbori za deo opozicije, koji su poruku jasno uobličili, svodi na to „za i protiv predsednika Vučića“, i da će tako spovoditi kampanju. Prema njegovim rečima, u odnosu na to zaista je čuđenje, kako je rekao, da jedan broj političkih partija za koje je do juče bilo nezamislivo da sarađuju sa antisrpskom političkom opcijom to čine.

- Tu pre svega mislim na Novi DSS da najavljuju postizbornu saradnju sa Ženama u crnom, Majkama Srebrenice, sa svim političkim, društvenim akterima koji Srbiju i Srbe doživljavaju kao genocidan narod, koji su za priznanje Šiptarima njihove lažne države, koji su za ukidanje svih prava koje Srbi imaju u BiH, republici Srpskoj. Za njih je Republika Srpska tvorevina koja je stvorena na genocidu. Tako da ja ne znam kakvim izbornim rezultatima se nada Novi DSS - rekao je Đurđev i dodao:

- Ali sigurno neće imati onaj izborni rezultat koji je imao stari DSS. Jer, ovo je jedna politika koja je potpuno suprotna sa njihovim Programom, sa njihovim opredeljenjem i sa njihovim dojučerašnjim izjavama koje su davali po političkim prilikama u Srbiji. Mislim da je ta njihova odluka koju su doneli na sastanku koji su imali, čini mi se u subotu, jasno su se podelili ko će pre i posle izbora biti za Vučića i ko će pre i posle izbora biti protiv Vučića. Videćemo koliko će jedna, a koliko druga politička odluka doneti glasova, ali kad ase glasovi prebroje, verifikuje i kad ase tu glave ohlade nemam nikakve sumnje da će i jedni i drugi praviti one kooalicije koje imaju za cilj upravo tu referendumsku atmosferu, a to je protiv predsednika Vučića i politika koju on predstavlja.

Đurđev je na pitanje da li su njega i Srpsku ligu zvali da pitaju za mišljenje oko saradnje sa građanskim strankama rekao da ga nisu pozvali, ali da veruje da znaju odgovor unapred i da ga zbog toga nisu zvali.

- Kada je Srpska liga u pitanju mi nećemo sarađivati nikada ni po jednom pitanju sa onim političkim opcijama, pokretima, partijama, pojedincima za koje su Srbi genocidan narod, za koje je Republika Srpska genocidna tvorevina, da treba da se odreknemo Kosova i Metohije, da treba da smanjimo budžet za Vojsku. Nas zanima veći budžet za Vojsku, naš zanima povećanje srpske proizvodnje, zanimaju nas srpske integracije da se što više i bolje povežemo sa Srbima u regionu - rekao je Đurđev i nastavio:

- Nas zanima osnivanje u novoj vladi ministarstva za dijasporu. Moram da podsetim da u doznakama već decenijama stiše više od pet milijardi evra finansijskih sredstava u Srbiju. Zanima nas da se u narednoj vladi formira ministarstvo za vere. Po poslednjem popisu više od 90 odsto građana Srbije se izjašnjava kao vernici, a od toga je više od 90 odsto pravoslavne vere... Verujem da će ozbiljnom državotvornom politikom uvideti koliko je značaj vere u pitanju, u onoj meri koliko je to značajno u SAD-u, Ruskoj Federaciji, Nemačkoj ili svakoj razvjenoj zemlji koji na tome daje jedan prosto civilizacijsku nit.

MORAMO DA PRESTANEMO DA SE BAVIMO RECIDIVIMA KOMUNIZMA

Đurđev napominje da mi moramo da prestanemo da se bavimo recidivima komunizma i da konačno, kako je rekao, što je stav Srpske lige, da Beograd mora prestati da se brani od Srba.

- To je ključno političko pitanje koje mi moramo u odnosu na prekid te komunističke ideje da sprovedemo. A jedan od recediva tih komunističkih ideja jeste ovakav stav Novog DSS-a koji je prokomunistički. Ako prihvatate da sarađujete sa nekim ko vašu naciju, za koju se vi navodno zalažete, proglašava za genocidnu kako možete drugačije da budete tretirani, nego kao potpuni izdajnik. Ne postoji druga kvalifikacija - istakao je predsednik Srpske lige.

Đurđev je podsetio da se obrisi svega što se događa podsećaju na politički kontekst koji je bio pred 5. oktobar, ali da u odnosu na tu matricu postoji jedna bitna razlika, a da je to iskustvo naše nacije koje imamo sa tim datumom i svim onim posledicama koje je doneo. Prema njegovim rečima, 5. oktobar je bio prva obojena revolucija i da je nakon njega bilo više obojenih revolucija širom planete. Kako je istakao srpska javnost je upoznata sa tim koliko je to štetno i pogubno i koliko to donosi negativne posledice.

- Takav jedan scenario je nemoguć, ali strani centri moći, koji svakako imaju svoje interese, verovatno su osmislili neke nove scenarije, dopunili neke propuste koje su imali ranije. U to ne sumnjam, bez obzira što su žarišta širom sveta, ratni sukobi... - rekao je Đurđev.