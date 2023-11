Milica Nikolić: Kurtijeva i NATO prostitutka Ponoš lažima udara po Srbiji

Član Predsedništva Srpske napredne stranke, Milica Nikolić, odgovorila je Zdravku Ponošu na najnovije laži upućene na račun države Srbije.

- Ko bi drugi krenuo u kampanju udarcima po Srbiji, nego NATO prostitutka- Ponoš. I to najbrutalnijim lažima, kakve samo njegova pogana jezičina može da izusti. Kaže NATO prostituka kako je navodno Vučić priznao de fakto lažnu državu, a ujedno dižući u nebesa onog u čijim je medijima zvezda sa najviše zahvalnosti, Aljbina Kurtija. I dok Kurtijeva i NATO prostitutka besramnim lažima udara po Srbiji, ne bi li od starta kampanje opravdao svoje prisustvo na listi tajkuna sa kojima je učestvovao u uništavanju Srbije do 2012., naš narod na KiM zna ko se za njegove interese bori.

I to što pokušava da sakrije sve ono što je radio dok je uništavao našu vojsku služeći interesima stranaca, i to što pokušava da lažima sakrije svu bruku i sramotu koju je naneo našoj državi i to sto pokušava da sakrije da je lično on, iz odnosa sa NATO, porađao nesreću za Srbiju, narod nikada neće zaboraviti.

Ni ovaj put neće srušiti Srbiju, ni ovaj put je svojim bezobzirnim lažima i napadima na predsednika Vučića neće slomiti.

I neka ova i svaka druga bitanga iz bivšeg režima zapamti- Vučić nikada neće potpisati nezavisnost lažne države, Vučić se nikada neće odreći svog naroda na KiM i Vučić nikada neće biti besramna NATO sluga, već najveći bedem i čuvar svog naroda. I Vučić nikada neće dozvoliti da ova bitanga, ili bilo koja druga iz bivšeg režima, Srbiju zaustavi, jer Srbija ne sme da stane - navela je Nikolić.

