TERZIĆ: PONOŠ JE SVOJE SUNARODNIKE OSTAVIO NA MILOST I NEMILOST USTAŠAMA

Upinje se NATO sluga i hrvatski državljanin Zdravko Ponoš da najnovijim lažima iz tajkunske kuhinje Dragana Šolaka opravda svoju srbofobnu licencu zarađenu u stranim ambasadama. Poznati uništitelj srpske vojske i korisni idiot stranih agentura u Srbiji već je jednom besramno slagao da će Vučić uvesti sankcije Rusiji čim prođu prethodni izbori i kako je lagao tada, baš tako vođen patološkom mržnjom prema Vučiću i Srbiji, laže i danas, kaže Miloš Terzić član Predsedništva Srpske napredne stranke.

- I dok Kurti tvrdi da je Aleksandar Vučić najveća prepreka nezavisnosti lažne države, autošovinistički pajaci poput Zdravka Ponoša redovno su hvalili tog istog Kurtija, opravdavali njegov teror na dnSrbimsmns KiM i gledali kako da obmanjuju javnost, iako im je Vučić hiljadu puta do sada jasno stavio do znanja da ne dolazi u obzir članstvo lažne države u sistem UN i da dok je on na čelu Srbije nikada nećemo prihvatiti nezavisnost lažne države - navodi Terzić i dodaje:

Ipak trudiće se iz sve snage Zdravko Ponoš da načini što više antisrpskih koraka u ovoj kampanji, kako bi koristio onima koji Srbiji žele zlo, ali šta očekivati od lažnog srpskog i pravog NATO generala koji je svoje sunarodnike u Krajini ostavio na milost i nemilost ustašama. Ponoš želi da Srbija stane kako bi on mogao da nastavi da je uništava po nalogu srbofobnih ambasada.

Kako navodi, zato jedno mora da bude jasno svima i svakome za juče, danas i sutra. Srbija ne sme da stane i da se vrati u vreme kada su politikanti poput Ponoša uništavali sve pred sobom, jer ukoliko se to dogodi od Srbije ništa neće ostati.

- Zdravko Ponoš i ostatak lažne drugosrbijanske "elite" okupljene oko liste Dragana Đilasa predstavljaju, ništa drugo do spoj antisrpstva i gramzivosti. To su najobičniji politikanti koji su u vreme dok su bili na vlasti učinili sve kako bi se utabala staza kosovsko-metohijske nezavisnosti, a da ih SNS i Vučić 2012. godine nisu oterali na smetlište političke scene, gde im je i mesto od "Kosova" bi shodno jezivim sporazumima iz 2011. godine, napravili našeg novog komšiju, po istom principu kako su to uradili od Crne Gore - istakao je Terzić.

Politikantsko delovanje Zdravka Ponoša napravilo je nesagledivu štetu Srbiji, a njega je upravo to odvuklo u večni zagrljaj antisrpstva, autošovinistima i stranih ambasada, za čiji račun implementira sve što mu oni narede. Za razliku od njega Aleksandar Vučić je uvek bio uz srpski narod na KiM, i upravo zbog toga mu ono veruju i znaju da je on jedini garant njihovog opstanka i dalje borbe za očuvanje i odbranu srpskih nacionalnih vrednosti na KiM u skladu sa Ustavom Republike Srbije.

Autor: