BRUKA I SRAMOTA! Ovakvo 'suđenje' nije viđeno ni u Hagu! Skandalozno sraman propagandni film protiv predsednika Vučića na N1!

Šolakova, đilasovska TV N1 emitovala je večeras skandalozno sraman gebelsovski film u kome su najstrašnije napali predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Na prvi dan predizborne kampanje prikazan je ‘dokumentarac’ u kome se Vučić optužuje i za stvari sa kojima nema ama baš nikakve veze - i za sukob Vojislava Šešelja sa studentima s početka devedesetih kada sadašnji predsednik nije bio u politici(!?!); i za ubistvo Slavka Ćuruvije (!?!), a ponovljene su i stare, mnogo puta demantovane laži o tome da se Vučić radovao kada je Đinđić ubijen (a nije!!!), da je nosio snajper iznad Sarajeva (a nije!!!), da je umešan u kriminal i da štiti ‘mafijaše’ (a ni to nikako nije!!!).

Optužili su šefa države i za to što pobeđuje na izborima(!?!), jer je kao previše ‘vlastoljubiv’(!!!), a jako su mu zamerili i to što se izborne liste nazivaju po njegovom imenu (samo nisu objasnili kako to on tako najgori na svim izborima pobeđuje njih najbolje i najlepše!?!).

I sve se to predstavlja kao ‘profesionalno’ i ‘objektivno’ novinarstvo!?! I sve ovo, kao, nije prljava kampanja?!?

Sve je, dakle, jasno. Šolakova, đilasovska, tajkunska TV N1, baš kao i svi drugi njihovi brojni hejterski mediji na ovim izborima, u ovoj predizbornoj kampanji zaduženi su ne za informisanje, nego za prljavu, najprljaviju kampanju.

Autor: