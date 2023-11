Autorski tekst Gorana Vesića: SRPSKI ČOVEK OD ČELIKA

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić napisao je autorski tekst za današnje izdanje Politike koju prenosimo u celosti:

Ovo je priča o beogradskom čoveku od čelika, dva filma sa istom temom i naslovom snimljena u roku od 25 godina na koje vlasti gledale sa strahom i podozrenjem i neuništivom beogradskom duhu.

Bilo je leto 1943. godine kada su se u okupiranom Beogradu ispred bioskopa stvarali su redovi ljudi koji su čekali da vide domaći film ”Nevinost bez zaštite” Dragoljuba Aleksića. Popularnost filma i ovacije “čeličnom čoveku” toliko su nervirale Nemce da su iz Berlina poslali policijskog agenta da utvrdi zašto se “Nevinost bez zaštite” gledala toliko dobro dok je nemački film “Zlatni grad”, koji je čak bio u koloru,prošao loše pred srpskom publikom. Srpski film gledalo te godine skoro osamdeset hiljada dok nemačke kolor filmove najviše do trideset hiljada ljudi ljudi. Promocija ”srpskog čoveka od čelika” bila je suprotna nacističkoj ideologiji o dominaciji arijevske rase i ”nemačkom čoveku od čelika”. Nacisti su zato priveli Dragoljuba Aleksića zbog optužbi da ”budi nacionalistička osećanja i uzbuđuje javnost” ali je pušten iz nemačakog pritvora jer je bio isuviše popularan. To je verovatno bio razlog zbog koga su ga naredne godine iz pritvora pustile i nove, komunističke, vlasti jer je posle oslobođenja Beograda bio optužen da je ”sarađivao sa Nemcima”.

Aleksićev film je smetao svim vlastima jer junaci njegovog, inače prvog srpskog tonskog filma, nisu bili ni kolaboracionisti, ni nacisti, ni članovi pokreta otpora već obični ljudi. Glavni junak ove filmske priče bio je akrobata Dragoljub Aleksić, na platnu miljenik jedne beogradske dame koja ište njegovu ljubav. Ona je zanesena njime, njegovom dobrotom i mišićima, kao i neverovatnim podvizima koje čini. Ali, isprečio se toj ljubavi jedan bogati gospodin i u raspletu cele priče Aleksić kao supermen spasava svoju ljubljenu upadajući u stan pomoću užeta.

Podvig Dragoljuba Aleksića u kome se zubima drži za konopac okačen o avion nije bio samo film. To se dogodilo 1940. godine a zabeleđeno je i u filmu. Aleksić je, zapravo, bio akrobata, koji je izvodio neverovatne tačke, a koje danas, po svim bezbednosnim standardima, ne bi bile dozvoljene. Pre rata on je bio velika zvezda. A onda su pale prve bombe, okupacija, policijski čas, beda, nemaština ali Aleksić nije sedeo skrštenih ruku. Čovek neverovatne energije, toliko siguran u sebe i snažan da zubima savija gvozdene šipke, rešio je da snimi film o sebi! To je bio pravi film, sa scenama u stanu, scenama napolju, potom u bašti jedne kafane uz piće i veselje. Aleksić se spuštao i užetom do stana, vide se krovovi tužnog Beograda. Sama pomisao da je jedna ekipa odlučila da snimi film za vreme okupacije Beograda, između teških bombardovanja i razaranja i tokom besomučnog ubijanja sugrađana, deluje neverovatno. Zato su ga partizanii optužili da je snimajući film služio Rajhu. Ali u filmu se ne spominju Nemci, ni rat, ni sulude rasističke teorije. Film je romantičan, komičan i akcioni u isto vreme. To je smetalo nacistima jer je budio nadu ljudima u bolje sutra. Snimalo se u tajnosti, uz rizik od hapšenja, interniranja. Svaka neobična aktivnost u vreme okupacije mogla je da znači odlazak u jednom pravcu bez povratka – do Banjice, Jajinaca ili Sajmišta. Ekipa je pravila specijalne sandale od šperploče, pa prodavala beogradskim damama koje nisu imale šta da nose, a od tog novca sniman je film. Negativi su nabavljani preko pojedinaca Nemaca, po dogovoru, za trampu – bogata seljačka trpeza za koji metar filma.Aleksić je posle oslobođenja Beograda nastavio da živi po starom, da uveseljava narod akrobacijama i da pomaže drugima. Ali, slave više nije bilo, bar ne onakve kako je bilo pre rata. Nove vlasti su ga tolerisale ali nije se borio sa crvenom zvezdicom na čelu pa nije uklapao stereotip u komunističkog heroja.

Kako to sudbina ume da uredi, četvrt veka kasnije, Aleksić, zahvaljujući reditelju Dušanu Makavejevu postaje ponovo velika zvezda. Makavejev snimio 1968. godine istoimeni film, ”Nevinost bez zaštite” u kome prikazuje delove originala Aleksićevog filma, ali i razgovor sa preživelim učesnicima tog poduhvata, uz arhivske snimke rata. Tako je ispalo da je Aleksić, još 1943. godine u sred okupiranog Beograda, zapravo, nesvesno, snimio prvi film “crnog talasa”!? Makavejev je snimio film o “zabranjenom” filmu i tako ukazao na veliku nepravdu i Aleksiću i njegovoj ekipi odao pravo priznanje. Jer, u istoriji jugoslovenske kinematografije pod komunistima, niikada do tada nije bio pominjan naš prvi sto odsto tonski film samo zato što je sniman u okupiranom Beogradu.

Inače, ono što je akrobata Aleksić radio pre i posle rata zaista ostavljalo je narod bez daha. On je činio takve vratolomije koje bi ga, u slučaju da nešto pođe po zlu, danas mnogo koštale na sudu. Zamislite čoveka koji naglavačke ide niz žicu, sličnoj današnjem “zip-lajnu” u ustima držeći sajlu o koju je okačena devojka. Sve to moguće je naći u arhivskim snimcima. Tako je, jednom prilikom, Aleksić držao u zubima devojku koja se velikom brzinom rotirala. Kidao je lance, pa tako spasavao u poslednji čas čoveka iz kaveza koji bi stradao sekund kasnije, jer je za sve vreme ove akcije gorela i žica od dinamita! Ova tačka snimljena je na platou ispred Crkve svetog Marka.Peo se na štap oslonjen samo na jedan točak, balansirao i još sa sobom podizao bicikl. Masa ga je gledala otvorenih usta. Inspirisan jednim sovjetskim filmom napravio je top kojim je ispaljivao žive ljude. I sve je bilo dobro dok jednom prilikom nije greškom stavio više baruta i akter tačke nažalost stradao.Aleksić je tokom svoje karijere zadobio i teške povrede, postao stopostotni invalid, pa je sam sebe izlečio metalnim miderom koji je napravio po preporuci lekara (oklop za kičmu). Lekari su, inače, rekli da ne mogu da pomognu. Tako je postao kraći nekoliko centimetara, ali snagu nije predavao.

Poslednji put u životu nastupio je pred publikom pre 55 godina, 19. avgusta 1968. godine, na Kalemegdanu. Umro je 1985. godine skrajnut jer komunistima takva ”zvezda” nije bila potrebna. Ipak, pobedio je, makar posthumno, svaki sistem. Beograd mu se u ovom veku odužio ulicom Akrobate Aleksića u Zemunu a u kolektivno sećanje Beograđanki i Beograđana vratio ga je devedesetih godina radio B-92 svojom čuvenom najavnom špicom za čuvene vesti u 17 sati.

