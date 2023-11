VUČIĆU LAŽIMA NACRTALI METU NA ČELU! Bolesna mržnja sa N1 - tajkunski plaćenici ući će u istoriju beščašća!

Šolakova, đilasovska TV N1 emitovala je sinoć skandalozno sraman gebelsovski film u kom su najstrašnije napali predsednika Srbije Aleksandra Vučića!

Na prvi dan predizborne kampanje prikazan je "dokumentarac" "Ja, Aleksandar. Državni gambit", u kome se Vučić optužuje i za stvari sa kojima nema ama baš nikakve veze - i za sukob Vojislava Šešelja sa studentima s početka devedesetih, kada sadašnji predsednik nije bio u politici (!?!), i za ubistvo Slavka Ćuruvije (!?!), a ponovljene su i stare, mnogo puta demantovane laži o tome da se Vučić radovao kada je Đinđić ubijen (a nije!!!), da je nosio snajper iznad Sarajeva (a nije!!!), da je umešan u kriminal i da štiti 'mafijaše' (a ni to nikako nije!!!).

Optužili su šefa države i za to što pobeđuje na izborima (!?!), jer je kao previše 'vlastoljubiv' (!!!), a jako su mu zamerili i to što se izborne liste nazivaju po njegovom imenu (samo nisu objasnili kako to on tako najgori na svim izborima pobeđuje njih najbolje i najlepše!?!).

Šolakovi propagandisti sa TV N1 optužili su predsednika Srbije da je kriv i za "tlačenje" Albanaca u Kraljevini Jugoslaviji!?! Bolesni đilasovski mrzitelji, tajkunski plaćenici koji se lažno predstavljaju kao "profesionalni" novinari, zaključili su da je Vučićeva "kosovska politika" nastavak velikosrpske politike tlačenja Albanaca započete pre više od 100 godina!?!

Film "Ja, Aleksandar. Državni gambit" ući će u istoriju medijsko-politikantskog beščašća!

U dvosatnom "dokumentarcu" (a najavljuje ih se još četiri!?!) nije se pojavio niko ko ne misli kao oni, niti je pozvan iko sa "druge strane"! Đilasovski najcrnji mrzitelji pročitali su na televiziji i optužnicu i presudu.

Bez prava na odgovor!

Predsedniku Vučiću "sudili" su najgori hejteri, pažljivo izabrani po Đilasovom receptu.

Tako je jedan od glavnih "sudija" bio direktor i glavni urednik crnogorskih "Vijesti" Željko Ivanović, čovek koji je sa tajkunom Šolakom suvlasnik ovog crnogorskog tabloida.

Dalje, predsednika Srbije najstrašnije je napadao i sarajevski ekstremista, novinar Senad Pećanin, nadaleko poznat kao najgori mrzitelj Srba, Srbije i svega srpskog, a kao "sudija" nastupio je i advokat Božo Prelević, poznatiji kao Boža Ratkapna.

Sasvim je, najzad, zanimljivo da je šefa države na N1 ispljuvala i Vesna Rakić Vodinelić, profesorka Pravnog fakulteta, kod koje je Vučić dobio desetku iz predmeta Građansko procesno pravo.

Toliko je, valjda, bio glup i zao...

Naravno, u celoj emisiji, u čitava dva sata nije bilo nijednog sagovornika koji bi rekao bilo šta drugačije od: Ubij Vučića!

Sram ih bilo. Ako oni za sram uopšte i znaju.

