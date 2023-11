KESAR: Glas za Đilasa jeste glas za tajkune i lopove

Dejan Kesar, član Predsedništva Srpske napredne stranke, rekao je da Vladeta Janković svakim svojim pojavljivanjem u tajkunskim medjima pokazuje da je jedan od najvrednijih Đilasovih uposlenika pa makar i u Beogradu.

- U konkurenciji onih koji mrze Srbiju i njen glavni grad nalazi se u vrhu same liste, a to nije lako ukoliko oko sebe imate Dobricu, Lazovića, Obradovića - rekao je Keser i dodao:

- Umesto da kao bivši diplomata služi interesima Srbije, on isključivo služi interesima tajkuna Dragana Đilasa, u borbi protiv Srbije i protiv Beograda. Za njega je glavni grad mesto koga se on i njemu slični stide i kojima je Beograd samo meta za pljačku. Istu onu koju je sprovodio njegov gazda do 2012. godine kada je Beograd umesto metropole bio grad koji se davio u dugovima zbog ličnih interesa tajkuna i njima drage Dajrekt medije.

Prema njegovim rečima, njihova zloba ide do toga da je po njima spomenik Stefanu Nemanji trebalo preseliti u Marinkovu baru i da su po njima građani tog dela Beograda, naravno, građani drugog reda.

- Ipak je Dragan Đilas, mašinski mozak, jedini i isključivi građanin prvog reda jer niko nikada nije mogao da ga pobedi u bezočnom otimanju od Beograda i njegovih građana. Lista je dugačka i tu se prepliću most na Adi, Pionirski grad, podzemni kontejneri, a zajednički imenitelj je Đilas i njegovo enormno bogatstvo koje je zarađeno otimanjem od Beograđana - kazap je Keser i dodao:

- Teško im je da priznaju da je Beograd grad kojim se svi ponose i koji predstavlja simbol modernizacije i uspeha Srbije. Teško im je da priznaju da Beograd danas ima novu obilaznicu, klinički centar, glavnu železničku stanicu, škole, vrtiće, a ne samo dugove kao iza režima Dragana Đilasa.

- I kada shvate da ljudi ne žive u imaginarijumu koji se zove Đilasov mašinski mozak, jedino što im ostaje jesu besomučni pozivi na nasilje. Prvak u tome jeste Milivojević koji bi porodicu Vučić zatvarao u šahte, ali u tome ne zaostaje ni Vladeta Janković - rekao je on.

Kako je kazao Keser, zbog pet minuta slave trebalo bi po njemu sprovesti nasilje na RTS-u.

- Pored stalnih poziva na nasilje tu je i tajkunska mašinerija Dragana Šolaka, koja ove pozive jasno ekranizuje i daje poseban pečat monstruoznosti kakva nije viđena od nacističke Nemačke - rekao je Keser i dodao:

- A cilj je jasan. Uništiti Vučića, naškoditi njegovoj porodici, oteti Srbiju i Beograd. Zbog pljačke, zbog novca, zbog Dragana Đilasa.

- Baš zbog ovakvih, izbori su mesto na kome možemo jednom zauvek da kažemo konačno ne tajkunima i Đilasovim uposlenicima. Da konačno kažemo i pokažemo da Beograd nije ničija prćija koja treba da grca u dugovima zbog Đilasovih hirova niti želje da se ljudi oko njega učine još većim milionerima - istakao je Keser.

On dodaje da Beograd treba da nastavi da se razvija na isti način kao što se razvijao u vreme vladavine Srpske napredne stranke.

- Nikada više ne sme da bude talac suludih projekata kao u vreme Dragana Đilasa niti da bude na rubu ekonomske propasti zato što je on odlučio da se preko noći obogati na račun poreskih obveznika. Dosta je bilo da lično bogaćenje bude ispred opšteg interesa i da privatne firme budu ispred Beograda i Srbije - rekao je Keser i zaključuje:

- Nastavićemo sa projektima i planovima koji služe boljem i lakšem životu Beograđana. Nastavićemo sa praksom da su nam građani na prvom mestu i da ih ne gledamo kao mete za bogaćenje kao što je to radio Dragan Đilas. Jer glas za Đilasa jeste glas za tajkune, lopove i one koji žele sve najgore našem glavnom gradu. Zato svi na izbore i da ovakve pošaljemo na mesto na koje zaslužuju, a to je istorijsko smetlište.