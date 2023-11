TADIĆ IZNEO NOVE DETALJE: Đilas tražio da mi zabrane da pričam u javnosti, Aleksić mi je preneo njegovu naredbu!

Predsednik Socijaldemokratske stranke (SDS) Boris Tadić oglasio se putem društvenime mreže X (bivši Tviter) i saopštio da ga je Miroslav Aleksić ispred liste "Srbija protiv nasilja" obavestio da za SDS nema mesta na toj listi uprkos tome što su u četvrtak javno pozvani da se izjasne. Tadić je podsetio da se SDS tada javno izjasnio i saopštio da uz dva-tri minimalna uslova prihvataju da budu deo izborne liste "Srbija protiv nasilja".

- Uprkos tome što smo javno pozvani da se izjasnimo i što smo javno to i uradili, Miroslav Aleksić nas je ispred liste "Srbija protiv nasilja" obavestio da za SDS nema mesta na toj listi. Šokirani smo bili što je kao razlog navedeno da smo prekasno odgovorili! Naime, SDS je prihvatila minimum uslova još pre više nedelja, odmah na početku pregovora, kada smo i postigli dogovor, a danas smo to samo i javno ponovili jer je Aleksić javno rekao da se čeka odgovor SDS-a. Posebno smo bili šokirani činjenicom da su pregovori s Aleksićem, kako se ispostavilo, zapravo bili pregovori o potkupljivanju funkcionera SDS poslaničkim mestima da pređu u Aleksićevu stranku, a ne stvarno pregovori o učešću SDS-a na listi "Srbija protiv nasilja" - napisao je Tadić na svom nalogu.

Lider SDS je juče izdao i saopštenje u kojem izneo nove detalje o sporu sa Aleksićem.

- Izuzetno je važno da građani znaju kako je izgledala ponuda liste koja na ovim izborima nastupa pod parolom borbe protiv nasilja i obećava oslobađanje Srbije od autokratske vlasti. Prvobitni njihov zahtev je bio da u prvom planu budu novi i mladi ljudi i da se ja u kampanji povučem u drugi plan. Pristao sam na to. Rečeno mi je da se isti zahtev odnosi i na Đilasa. Međutim, posle mog gostovanja u emisiji kod Ljubice Gojgić, gde sam gostovao pre svega kao bivši predsednik koji je pozvan da komentariše svoje međunarodne aktivnosti i međunarodnu poziciju Srbije, taj uslov je preinačen u zahtev da mi bude zabranjeno da govorim u javnosti u bilo kom kapacitetu i na bilo koju temu! To se očigledno odnosilo i na vreme van kampanje, budući da emisija kod Ljubice Gojgić svakako nije bila deo kampanje. Miroslav Aleksić me je obavestio da je to izričit zahtev Dragana Đilasa i preneo da je Đilas krajnje dramatično doživeo što sam se usudio da se bilo gde pojavim u javnosti. Nisam hteo ovo da iznosim javno, pre nego što čujem i drugu stranu, međutim Dragan Đilas nije ni do danas odgovorio na poziv koji sam mu uputio. Dakle, lista koja se bori protiv nasilja je bez ikakvih problema, otvoreno i direktno, iznela zahtev za zabranom elementarnog ljudskog prava na slobodu govora. Istovremeno našoj listi je na kraju ponuđeno samo jedno poslaničko mesto - sapštio je Tadić.

On dodaje da ni tu nije bio kraj.

- To jedno mesto je bilo ponuđeno samo pod uslovom da kandidat za to mesto bude Aleksandar Ivanović, čime je ta lista direktno ušla u nadležnosti Socijaldemokratske stranke, koja je jedina imala pravo na svojim organima da donosi odluke ko će je predstavljati. Da bi građani razumeli, čak i da smo to prihvatili, Aleksandar Ivanović na toj listi ne bi nastupao ispred naše stranke, već ispred stranke Miroslava Aleksića. Dakle, Socijaldemokratskoj stranci na kraju nije ni ponuđeno da bude deo liste i svih prethodnih dana njeni predstavnici obmanjuju građane da se čeka naš odgovor. Baš kao što su više od mesec dana tokom pregovora obamnjivali SDS, predstavljali se kao partner i potrošili nam dragoceno vreme - saopštio je Tadić.

- Namere do kraja postaju jasne kada članovi pregovaračkog tima, koji su u mom odsustvu vodili pregovore, moji potpredsednici Aleksandar Ivanović i Goran Radosavljević i predsednik Izvršnog odbora Vukota Jakšić doneli odluku da napuste SDS i prilično je izvesno da prelaze upravo u stranku Miroslava Aleksića. Nekoliko dana pre toga to je učinio još jedan član ovog pregovaračkog tima, generalni sekretar stranke Goran Jaić. Dakle, svih prethodnih nedelja Aleksić je, zapravo, jedino pregovarao o tome kako da preuzima ljude iz SDS zarad izgradnje svoje novonastale stranke i da ih potkupljuje poslaničkim mestima. Nakon što je to isto uradio Narodnoj stranci, u koju je da apsurd bude veći, otišao iz partnerstva s našom strankom i nakon što smo ga na našoj listi uveli u parlament. Dakle, ponuda Miroslava Aleksića o kojoj je i javno govorio, nije se odnosila na učešće SDS na toj listi, već isključivo na preuzimanje ljudi i razaranje naše stranke.

Tadić ističe da je vrhunac licemerja Aleksićev odgovor da je SDS zakasnio sa odgovorom jer je, navodno, lista zaključena.

- Prvo, imamo informacije da to nije istina. Drugo, odgovor smo i javno dali još u četvrtak prepodne, a Aleksić je u emisiji na N1 popodne to potpuno ignorisao iznoseći neistinu da još nismo odgovorili, iako je naš odgovor tada već bio u svim medijima. Podsećam da nam je pre toga takođe bilo zabranjeno da učestvujemo u organizaciji protesta, iako smo na njima svaki put aktivno učestvovali. Poznata je priroda takvih fašističkih zahteva kroz istoriju, svaki zahtev za eliminisanjem nečije slobode govora je samo korak do zahteva za fizičkim eliminisanjem. Zato građani moraju da znaju punu istinu kako su tekli pregovori i na kojim principima funkcioniše lista "Srbija protiv nasilja", pre nego što joj daju glas uvereni da time daju glas opciji koja se bori protiv nasilja - zaključio je Boris Tadić.

