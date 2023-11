Jelena Diković, "novinarka" Danas-a, u svom skandaloznom tekstu za taj list, navela je niz neistina, pozivajući se na neke intervjue ovdašnjih nazovi novinara koji su svoje gluposti izneli za hrvatske medije.

Ona kaže da Vučić potpuno nepotrebno pominje Musliua, pa nastavlja sa skandaloznim pisanjem u kojem navodi da tom sirotom čoveku više Vučić zagorčava život, nego oni gadovi koji su izmislili da mu je sin.

Ona je u tekstu, objavljenom u pomenutim mediju, prikazala kako nije problem to što su oni to izmislili (to je valjda sa njihove strane legitimno da lažeš protiv vlasti), već što to Vučić ponavlja i demantuje!

A onda oni stave naslov kakav stave i odrede čoveka kao onog "za koga Vučić govori da mu nije otac"?! Pa čekaj, ako je izmišljotina, zašto relativizuješ to naslovom u kojem praktično kažeš - Vučić to tvrdi, ali da li je to zaista tačno... TAKO SE KUPUJU KLIKOVI!

„Albanac u Beogradu“: Ko je Fahri Musliu, za koga Vučić govori da mu nije otac?https://t.co/q7bFCZcgdX — Silvana (@Silvana71376830) 03. новембар 2023.

A u štampi potpuno drugačiji naslov jer tu za klikovima nema potrebe.

A Vučić je u jednoj emisiji to pomenuo upravo zbog zadnje korice poslednjeg broja Tabloida, koju prilažemo.

