'TO SU URADILI LJUDI SA LISTE SRBIJA PROTIV NASILJA' Vučić za Pink o hajci protiv njega: Oni su spremni da sruše svaku porodicu u Srbiji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, gostujući u Nacionalnom dnevniku TV Pink, prvi put je govorio o jezivom filmu koji je prikazan na N1, a u kojem se najstrašnije napadaju on i njegova porodica.

Vučić je rekao da je danas pola godine od stravične tragedije u školi Vladislav Ribnikar, pa zatim i u Mladenovcu, Duboni i Orašju. Predsednik je izrazio saučešće svim porodicama nastradalih.

- U teškim okolnostima i uprkos najvećoj tragediji koja je pogodila našu zemlju, potrudili smo se da uradimo što više za bezbednost naše dece i da nešto promenimo - rekao je Vučić.

Predsednik Vučić se osvrnuo i na ostavku Aleksandra Vulina na mesto direktora BIA.

Kada je ostavka Vulina u pitanju, Vučić je rekao da je on njegov drugi i neko sa kim je proveo mnogo vremena, dodaje da razume njegovu reakciju, ali ističe da nije otišla njegova glava, niti bilo šta slično.

- Od kada je postavljen na tu dužnost, postojali su pritisci na njega, i to je činjenica. On odlično zna kako se to kreće i kakve bi posledice mogle da budu. Ja ne mogu dalje da komentarišem sve stvari iz prostog razloga što sam obavezan da o takvim stvarima ne mogu da govorim - rekao je Vučić i dodao:

- Želim da mu se zahvalim na doprinusu koji je dao za očuvanje naše zemlje, da bude stabilna i nezavisna. Radujem se saradnji sa njim u budućnosti. Nije kraj života, a verujem ni zajedničkih uspeha.

Vučić je rekao da Vulin nije ničiji agent, da nije agent Ruske Federacije.

Šolakova, đilasovska TV N1 emitovala je sinoć skandalozno sraman gebelsovski film u kom su najstrašnije napali predsednika Srbije Aleksandra Vučića!

Povodim toga, Vučić je rekao da je napravljena atmosfera u kojoj je sve dozvoljeno. Dodaje da su čekali da krene predizborna kampanja da bi ga prikazivali.

Vučić je, komentarišući film, rekao da je najlakše biti ubedljiv u osudi prazne stolice, dodaje da je lakše udarati u džak u boksu, kada nema ko da vam odgovori na udarce.

- Ovde nema druge strane, što nije demokratski niti je fer, a ne razumem ni smisao. Ako hoće da nekoga satru, neka kažu da im je to cilj. Oni iznose optužnicu, donose presudu, sude mi za nešto u vreme kada čak nisam ni imao nikakve veze sa događajima u političkom životu stranke. Oni pojma nemaju šta pričaju, dobili su zadatak da moraju da me ocrne i sada izmišljaju i pišu šta žele, a presuda mora da bude na smrt - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da su prvo rekli da, oni saznaju da ću ja kada se završe izbori da priznam nezavisno Kosovo, i to, dodaje, slušam 12 godina. Kako kaže, iste laži i iste besmislice.

- Takođe, napadaju me i zbog sankcija Rusiji, obmanjuju ljude da ću da ih uvedem, a onda sam im kriv jer ih ne uvodim. Drugo, ovaj film je tempiran na početak kampanje, da se predaje lista na ovakav način omalovaže - rekao je predsednik.

Vučić je rekao da se dosta može videti i po tome ko su sagovornici u ovom filmu.

- Ja nisam bio ponavljač i nisam imao šestice na nameštenim ispitima kao neki, imao sam desetke. Ali sam shvatio da sam za sve kriv, ali nije to problem. Ovo je organizovana haranga, u osam sati je počelo emitovanje tog filma, a takođe je izašla i vest "Ko je čovek za kojeg je Vučić demantovao da mu je otac" - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da su mu roditelje probudili da im jave šta se sve zbiva, pa da je tako tu noć razgovarao sa njima i trudio se da ne budu previše povređeni.

- Ovo što se dogodilo, ovakva haranga, nešto je što nikada nije postojalo kod nas - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da to što neko pušta film u pokušaju da uruši tuđe porodice, to još nije viđeno. Upitao je, da li znamo ko su roditelji i imena roditelja i dece tih ljudi.

- Nije tu u pitanju samo moja porodica, oni su spremni da sruše svaku porodicu u Srbiji i da sruše sve što je časno u Srbiji. Kada na to sve dodate činjenicu da ništa drugo ne možete da čujete, vi u stvari shvatate da nemaju šta da ponude - rekao je Vučić.

Kako kaže, ne misli da je to politika, već da je politika budućnosti programi i planovi.

- Ovo sve govorim zato što sve to što izmišljaju i ne govore istinu, na kraju krajeva ljudi vide. Mi ćemo da postignemo sve sa kilometrima auto-puteva, železničkim prugama, bolnicama. Ljudi to sve vide, ne izlazi se na izbore da bi se vređali nečiji roditelji - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da se nada da neće do kraja kampanje imati pravo niti obzira da bilo kome kažu kakva je kampanja.

- Zabranili su nam da emitujemo spotove kod njih. Mislite li da će neko iz Evrope ili sveta da kaže i jednu reč? Ljudi nisu tu da bi slušali kako se oseća moja majka, deca ili brat, već ih zanima šta možemo da uradimo za njih. Ukupan nivo investicija je zaključno sa oktobrom 3 milijarde i 792 miliona evra - rekao je Vučić i dodao da je to vest koja je izvanredna za Srbiju i koja znači rast i povećanje i plata i penzija.

- Krajem novembra, početkom decembra, korisnicima socijalane pomoći i korisnicima tuđe nege, leći će po 10 hiljada dinara jednokratne pomoći - rekao je Vučić.

Kako kaže, svaki dan mu po nekoliko puta bude svega dosta, ali da je najponosniji što je predsednik Srbije i što ostaju rezultati.

- Najponosniji sam što sam predsednik Republike i što sam ostvario ovakve rezultate: vidite puteve, pruge, hotele, bolnice... Oni to neće moći da okreče - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da će probati da se obezbede lekovi za svu decu i da se leče od svih bolesti, dodaje da ćemo biti možda jedina zemlja u svetu koja će da leči to sve.

- Želim da se zahvalim svim ljudima koji su teško podneli sve ove napade i koji su iskazali neku vrstu podrške. Pobedićemo sve zajedno i pobedićemo ubedljivo - rekao je Vučić.

- Mržnja prema majkama i porodicama nije ono što ljudi u Srbiji žele da čuju - rekao je Vučić i dodaje da treba da se stide ono koji to rade.

Autor: