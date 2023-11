'PRONAŠLI DRUGE SPONZORE' Tomić: Prefarbali se iz žute u riđu boju

Okupili se tajkunovi učenici i poslušnici, ujedinili se u mržnji i vođenju prljave kampanje, jer nisu uspeli da narod nateraju ulicom da taj prljavi posao urade za tajkuna. Nisu ništa od te agende promenili, samo se iz žute prefarbali u riđu boju. Ovo u svom saopštenju ističe Zoran Tomić, član Predsedništva Srpske napredne stranke.

Tomićevo saopštenje prenosimo u celosti.

''Okupili se tajkunovi učenici i poslušnici, ujedinili se u mržnji i vođenju prljave kampanje, jer nisu uspeli da narod nateraju ulicom da taj prljavi posao urade za tajkuna. Sad su se okupili svi njegovi pipci, isti oni koji su radili prljav posao za vreme žute hobotnice koja je Srbiju upropastila, građane ostavila na ulici bez posla i radila aktivno da Srbija ostane bez budućnosti. Nisu ništa od te agende promenili, samo se iz žute prefarbali u riđu boju, pronašli druge sponzore i sa osmehom na licu spremni su da pljrav posao završe do kraja. Nisu se opametili i nisu shvatili da zloupotrebe ništa ne donose.

Tako i danas na svojoj konferenciji nastavljaju sa zliupotrebom tragedije u Ribnikaru i Mladenovcu, da lažu narod i sebe predstavljaju kao neku novu generaciju političara? Pitaju se svi u Srbiji kakva su oni to nova generacija političara? Da nisu ona gde je Marinika kvočka u parlamentu proglasila naš narod za genocidni? Možda je to Miki ponavljač koji je Trstenik privatizovao i sa tastom odlučivao o sudbini građana, sebi platu podigao, a pajtosima nelegalne poslove obezbeđivao. Da nije Admiral Zelenović koji je Šabac držao kao zatočenika, sa teroristima sadi jagode, priznao njihovu tvorevinu i otvoreno zagovara da narod treba da plati ratnu mornaricu kojom bi on komandovao? Možda je to Milivojević lokator koji je prošao obuke po belom svetu kako da svoju zemlju ruši, rasproda i da se raduje svemu što je loše po narod, dok mu je prodavao kereće pljeskavice, zbog čega mu je zabranjen prilaz novom azilu za pse u Кruševcu?

Da nije NATO general Ponoš koji je tenkove topio, a novac sprovodio u privatne džepove sa ciljem da nam vojsku svede na dobrovoljnu vatrogasnu brigadu? Da nije možda tajkun Đilas koji se toliko plaši naroda da svoje ime na listu ne sme da stavi? Кrije se iza svojih učenika sa željom da igricu 619 miliona evra premota ponovo na grbači naroda i još koji biznis preko zloupotrebe javnog položaja realizuje. Verovatno da nisu, ali zato možda misle na Lazovića večitog studenta koji nema pivo, vino ili koji drugi alkohol da nije prostudirao za ovaj period umesto knjige, a prvo radno mesto dobio u skupštini gde je naučio da čita Vjoline govore. Da nisu možda Grbović ili Parandilović koji se utrkuju ko će ogavnije stvari da prevali preko usta kako bi se gadzi tajkunu dovorio? Ne, sigurno misle na Ćutu rubinštajna, čoveka koji kad ne može svoje planove oko minihidroelektrane da ostvari onda naprasno shvati da treba sve duge da zatvori. Ipak su to sve dobro poznati politikanti i foliranti koje narod odlično poznaje, kao zlu paru.

Кako god da okrenemo maske jesu pale, ali maske tajkunove opozicije koja se ne bori protiv nasilja, već radi na sprovoljenju nasilja nad svakim ko mašinskom mozgu ne odgovara. Posebno akcenat moraju da stave na Aleksandra Vučića koji je tu žutu hobotnicu sasekao i sprečio da pipke provlači i Srbiju obmota. Zato su početak kampanje započeli sa ogavnim i bolesnim filmom o njemu, koji emituju po svim tajkunskim medijima. Da li im je neko to zabranio, cenzurisao? Nije naravno jer Srbija je demokratska zemlja u kojoj postoji sloboda govora i sama njihova kampanja ih u startu demantuje, pa se zato pitamo kad kažu da će kriminalci da završe u zatvoru, medije osloboditi i dozvoliti slobodu ispoljavanja politike, dali oni to govore da će se dobrovoljno predati u zatvore, da će njihove medije osloboditi od pipaka tajkuna i dozvoliti da se čuje i tuđe mišljenje i politički stav, a ne samo šta mašinski mozak zamisli? Čisto sumnjamo, jer im to ne ide u prilog! Srbija jeste slobodna zemlja u kojoj je dozvoljena sloboda govora, mišljenja i ispoljavanja političkih stavova još od 2012. godine kad je narod njiam rekao zbogom.

Кaže riđi tajkun da Vlada koju bi on formirao neće slušati više centre moći i da je neće sastavljati iz Pekinga, Moskve, Vašingtona i Brisela. Zanimljivo, pošto znamo da su njima domaći i strani tajkuni vlade formirali u kafanama, a sve radili po diktatima ambasadora. Na koju li sad to on ambasadu misli, kad je ove otpisao?

Siguran sam da nećemo imati priliku to da saznamo, jer narod Srbije osuđuje pre svega prljavu i ogavnu kampanju koju ova mrziteljska opozicija vodi putem medija ali i na terenu. Osuđuje narod ono što tajkuni govore o Aleksandru Vučiću i što nemaju ni granicu ni meru u napadima. Stalno govore kako je porodica svetinja, ali očigledno to važi samo za njih, ali ne za Vučića i svakog ko je protiv njih. Zbog toga, ali i zato što narod zna da svi oni, pa i indirektna koalicija koju tajkun okuplja, služe samo jednom cilju, a to je da Srbiju ponovo porobe, opljačkaju i razbiju, baš zato narod će 17. decembra zadati njima konačni i fatalni udarac na pristojan i dostojanstven način. Olovkom jer će glasati za listu „Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane“, jer narod neće dozvoliti da bilo ko Srbiju zaustavi na njenom putu napretkam, prosperiteta i jačanja koji je utabao Aleksadar Vučić'', piše u Tomićevom saopštenju.



