Torbica Pokret socijalista: Mariniki smeta Vulin jer je pohapsio njene drugare dilere

"Marinika Tepić ne može da oprosti Aleksandru Vulinu to što je pohapsio sve njene drugare dilere po Pančevu, a to što gospođa Tepić neumereno pominje drogu, čak optuživši i kokoške da proizvode kokain, to je već pitanje za ljude iz zdravstvenog sistema. I sa i bez kokaina, Marinika godinama iznosi budalaštine, ali zato neće da pruži određene odgovore.

Pa, da ponovimo. Marinika, a šta bi sa prijateljem narko- dilerom iz Pančeva Novakom Filipovićem, da li se još uvek viđate? Kakva je priroda vašeg odnosa, da li je istina da je Filipović tražio tvoju zaštitu, a ti njemu obećavala policijsku značku kad dođeš na vlast ? Marinika, odgovori", poručio je potpredsednik Pokreta socijalista Bojan Torbica.

