Član Predsedništva Srpske napredne stranke Zoran Đorđević oglasio se na društvenoj mreži Instagram, gde je pružio punu podršku predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, dodajući da je bilo za očekivati da će opozicija da udara nisko.

Bilo je za očekivati da će sve ono, ma kako raznorodno bilo čak i unutar onoga u šta su se udružili (svih tih njihovih zbrda-zdola sklepanih „kolona“), a što sebe naziva opozicijom aktuelnoj vlasti (iako bi ispravnije bilo reći za njih sve da su – opozicija Srbiji), od početka izborne kampanje krenuti brutalno i žestoko, nečasno i podlo, sa napadima prepunim laži, propagandnih trikova, reciklirajući stare izmišljotine i fabrikujući nove gadosti, dosledno ostvarujući svoj (jedini) politički program – mrzimo Vučića! Nažalost, i na njihovu sramotu, uspeli su, kroz neke od onih tobože „nezavisnih, profesionalnih i slobodnih medija“ da prevaziđu sopstvenu, do sada mnogo puta pokazanu i potvrđivanu, niskost i moralnu nakaznost, a naročito su to iskazali filmom koji je prikazan na jednoj od one dve televizije koje su same sebe proglasile nekakvim etalonom novinarstva i novinarske etike. I taj film i onaj sramni napis u Đilasovom službenom glasniku samo su potvrdili da ovi izbori koji su pred nama neće biti takmičenje u programima, idejama, rešenjima i poređenjima postignutih rezultata – već besramni i podli izliv ostrašćenosti mrzitelja Aleksandra Vučića, još jedan gebelsovski performans propalih političara, alavih tajkuna i zgubidana svake vrste, stručnjaka opšte namene, željnih privilegija i vlasti i mogućnosti da se opet bogate na račun građana Srbije.

Nasuprot njihovoj politikantskoj mimikriji, lažima, bolesnoj mržnji prema Aleksandru Vučiću, nasuprot svima njima, toj umišljenoj „eliti“ koja u svojoj političkoj impotentnosti i jalovosti ne ume, niti zna, išta da uradi, niti na bilo koji način da doprinese boljem životu građana Srbije – stoji predsednik Aleksandar Vučić, stoji SNS, stoji lista za budućnost, stoji jedinstvo, znanje i snaga, stoje putevi i bolnice, škole i vrtići, stoje građani – studenti, radnici, penzioneri – Srbije, njihove porodice, koje veruju u tu budućnost i vide, prema postugnutim rezultatima, da je ta budućnost moguća i ostvariva. Srbija ne sme da stane upravo zbog svih njih, zbog nas, zbog naše dece. Živela Srbija!

Autor: