Opozicioni mediji na najmonstruozniji način vode najprljaviju kampanju pred predstojeće izbore.

Iako čovek pomisli da ništa odvratnije i gore ne postoji i da smo sve odrone ljudskog morala i dostojanstva već videli od opozicije, ovakav početak kampanje nagoveštava da će ovo biti najprljavija kampanja ikada, koja će biti fokusirana samo na jednog čoveka - Aleksandra Vučića i njegovu porodicu.

Ne zna se šta je gore, da li sramni film ili naslovna strana dnevnog lista Danas gde se Fahrim Musliju prikazuje kao čovek koji nije otac Aleksandra Vučića, do krvave šahovske table gde su figure sve sklonjene u stranu.

Film 'Aleksandar Vučić- državni Gambit' koji je prikazan na N1 televiziji, najsramniji je početak najprljavije kampanje veka. Kada mržnja postane jedini politički adut na televizijama koje emituju program u Srbiji, ali porez plaćaju u drugoj zemlji, onda se svi pravi, objektivni novinari, a ne samoproklamovani, moramo udružiti da bi narod saznao istinu.

Što se samog filma tiče, Vučić se u njemu optužuje za stvari sa kojima nema ama baš nikakve veze kao što je sukob Vojislava Šešelja sa studentima početkom devedesetih godina, kada sadašnji predsednik nije bio u politici. I za ubistvo Slavka Ćuruvije, a pominjale su se i stare laži da se Vučić radovao kada je Zoran Đinđić ubijen, da je nosio snajper iznad Sarajeva, da je umešan u kriminal i da štiti mafijaše.

Najbesmislenija optužba ticala se napada 'Zašto Vučić pobeđuje na izborima'?

- Mi se kao redakcija pitamo, ako je Vučić 'toliko loš' u čemu je onda problem što se nalazi na čelu izborne liste sa njegovim imenom. Ako je toliko LOŠ, čemu toliki STRAH? Oni nemaju nikakvu politiku nego imaju samo mržnju i samo laži. Ni jednu istinu u filmu nismo videli! - rekao je na početku svog izlaganja Dragan J. Vučićević, glavni i odgovorni urednik Informera, u Novom vikend jutru kod Jovane Jeremić.

- Nismo saznali ni jednu činjenicu, ni jednog sagovornika kredibilnog nismo tamo čuli. Oni su stavili tamo stolicu i rekli ovo je stolica koja je bila namenjena za predsednika. Da bizarnost bude veća pored stolice su stavili i čašu sa vodom, pa šta treba, stolica kojoj sude da popije vodu? To su bolesne stvari- istakao je Vučićević.

- Gledao sam objašnjenja i oni kažu zvali su Vučića da dođe. Da, zvali ste ga u emisiju koja se montira. Predsednik je rekao da bi došao u emisiju koja ide uživo, ali oni neće da ga zovu u emisiju koja ide uživo jer znaju da će proći kao 'bosi po trnju'. A i gde da dođe? Ono nije bila emisija, ono je bio preki ratni sud! Ono je bilo gore od Haškog tribunala. Tamo bar optuženi može nešto da odgovori, bar advokat može nešto da kaže, a ovde je zabranjeno da se kaže bilo šta što nije njihova mantra i njihova laž- rekao je Vučićević.

On je istakao kako su u dokumentarcu o Vučiću izvukli fotografiju Vojislava Šešelja kada se predsednik nije ni bavio politikom već je bio student želeći da kažu da je i on za to bio kriv. On je takođe napomenuo da Vučić nije bio član ni jedne partije u to vreme 1992. a da ga ipak optužuju da je kriv.

- Naslov 'Ko je Albanac Fahrim Musliju za kojeg Aleksandar Vučić tvrdi da mu nije otac' - taj naslov direktno optužuje porodicu predsednika Vučića - kaže Vučićević.

- Treba da ih bude sramota jer su njegovu majku od 79. godina optužili da je nemoralna žena. Zamislite kako se oseća njegova majka, kako se oseća Vučićev otac, kako se oseća Vučićev brat, sin te majke Angeline, kako se osećaju unuci njeni- pita se Vučićević.

On je istakao da je ovo najprljavija moguća kampanja koja se radi pod direktnim nalogom Dragana Đilasa.

- Ovo je najprljavija kampanja, kada su nekom napadali majku, kada su nekog sumnjičili da mu otac nije otac? Ovo je samo veliko finale procesa koji traje, procesa kriminalizacije koja traje 11 godina. Toliko dugo napadaju porodicu predsednika Vučića valjda samo zato što su mu otac, majka, brat, deca- rekao je Vučićević.

- Ja ne znam šta vas iznenađuje toliko u tom filmu. Ja tu televiziju ne gledam već neko vreme, ali bih postavio logično pitanje koji oni drugi program imaju na toj televiziji, osim programa na Aleksandra Vučića i napada na Srbiju- rekao je u Novom jutru kod Jovane Jeremić, Duško Vukajlović, novinar.

- Tamo nikad ne možete čuti ništa pozitivno ni o rezultatima rada Aleksandra Vučića, ni o rezultatima rada Vlade Srbije, ali ni o Srbiji. U ovom filmu ali i u raznim drugim propagandnim filmovima na ovoj televiziji vidite samo ljude koji govore sve najgore o Srbiji, o Srbima na Kosovu, o našim ljudima u Republici Srpskoj, oni bi najradije da je ugase da ne postoji. A zašto im je Aleksandar Vučić glavna meta ne samo u ovom filmu nego i u celom programu, zato što oni u njemu vide nekog ko je brana u odnosu na ono što oni hoće da sprovedu i urade. Njihov glavni cilj je unistiti Srbiju- rekao je Vukajlović.