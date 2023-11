BOKAN ZA PINK O SRAMNIM NAPADIMA NA VUČIĆA: Na N1 je prikazan gnjavatorski video letak u kojem se kroz Vučića napada Srbija! To je ČISTA PROPAGANDA

Dragoslav Bokan, predsednik Instituta za nacionalnu strategiju, govoreći o filmu koji je prikazan na N1 kaže da to nije film da je to nešto, recimo pamflet, jer on nije nužno vezan za papirni oblik.

- Ovo je video letak koji govori svoju poruku, ali traje dva sata, to je gnjavatorski video letak koji šalje jednu poruku, on se bavi napadom na Srbiju - rekao je Bokan u Novom vikend jutru Jovane Jeremić na TV Pink.

Bokan je rekao da se ne napada samo Vučić, već da se kroz njega napada Srbija.

- Oni nazivaju Srbiju nedovršenom Srbijom, govore da smo mi izazavali rat... To je neverovatna ekskluzivna priča koja ima da kaže da su Srbi krivi za sve, oni poriču čak ulogu naroda u 5. oktobru - kazao je Bokan.

Bokan je rekao da su u tom ''filmu'' otkrili da je za njih narod samo scenografija, a sve je režirala devojčica koja nije studirala režiju, već je sa FPN-a u Beogradu.

- To je onda po definiciji propaganda - istakao je Bokan i dodao da njima narod predstavlja krivca kojem treba suditi.

- Čitava priča se završava da mi kao porota treba da reagujemo, evo ja kao porota oslobađam optužene - kazao je Bokan.

Dejan Vukelić, rekao je da je sve to pomeranje figura na tabli u šahovskoj kampanji.

- Oni su krenuli, otvorili partiju topovima, taj užasan propagandni pamflet, plus tekst objavljen u ''Danasu'' o Vučiću i njegovom ocu... Moj prvi utisak o filmu je da je produkcijski loše urađen, skarabudžen na brzinu, verovatno jer je emitovan prvog dana kampanje. Šta je meni osnovna poruka, to jeste bilo suđenje Vučiću i suđenje Srbiji, suđenje u odsustvu - ocenio je Vukelić.

Kako kaže, presuda je da Aleksandra Vučića treba fizički ukloniti, da ga treba ubiti, da ga treba na taj način odstraniti iz političkog, izbornog procesa.

- Da se onda Srbija dovede u neki vakuum i da oni koji to urade dođu na vlast. Scenarista tog filma mislim da nije žena koje je potpisana - ocenio je Vukelić.

Prema njegovim rečima, filmom žele da predstave Vučića kao kriminalca i kao osobu koja je izdala Kosovo.

- Upravo zbog produkcije bez dokaza, već mišljenja probranih ljudi... Taj film je namenjen onima koji su laki na mozgu i koji su samim tim i laki na obaraču - upozorio je Vukelić.

Dejan Bulatović, samostalni narodni poslanik, rekao je da ga je ovo porazilo kao čoveka, kada je video da postoje toliki antiSrbi.

- To se ne leči, ovo se samo pobeđuje, 17. decembar je dan pobede. 17. decembar je dan kada narod gtreba da odluči o budućnosti svoje zemlje - kazao je Bulatović i upitao da li su normalni oni koji čak i očinstvo osporavaju.

Bulatović je istakao da narod sada shvata kolika je mržnja i licemerstvo kod opozicije.

- Na izborima će pobediti Srbija i normalnost. Da li ste videli da tako vređa neko iz vlasti? Vidite vređanje brata i sina... Oni su osporili i gene - naveo je Bulatović.

Vukelić je rekao da se na film oslanja pisanje Danasa, u kojem se optužuje da Vučić nije Srbin i da mu je otac Albanac.

Bokan je rekao da opoziciju odlikuje mržnja i da je Gambit dokaz da ne mogu da pobede.