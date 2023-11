KESAR: OBRADOVIĆ RADI ISKLjUČIVO PO DIKTATU ĐILASA

Dejan Kesar, član Predsedništva Srpske napredne stranke, izdao je saopštenje koje prenosimo u celosti.

Marioneta Dragana Đilasa je danas zablistala i zaslužila epitet glavne zvezde do 17.decembra. Do juče je tu titulu neprikosnoveno nosio Vladeta Janković ali preko noći se gazda odrekao njegovih usluga i počeo da ulaze u svog novog miljenika. Nije bez razloga. Obradović je poznat da radi isključivo po diktatu svoga gazde i na taj način je zaslužio mesto glave marionete. Preuzeo je od njega i cak i način na koji obećava kule i gradove, da ni on sam ne veruje u ono što kaže. Najvažnije je ne razočarati gazdu i ne ugroziti buduće poslove glavnog tajkuna. Maliciozno je kada oni koriste reč briga jer za njih briga znači punjenje sopstvenih bankovnih računa. Briga o deci je u praksi značila da se roditeljima mimo zakona višestruko naplate vrtići i na taj način je Beograd oštećen za tri milijarde dinara.

Briga o mladima je značila da se Pionirski grad otme od Beograđana i uzme za potrebe Đilasovog rijaliti programa. Briga za Beograđane je trebala da bude izgradnja mosta na Adi, čiji je kilometar koštao 400 miliona evra. Bitno je građanima dati nešto a sebi uzeti masnu proviziju pod plastom brige. I sve se brige sveta za Beograd ujedinile na računima Dajrekt mediji i računima njegovog brata Gojka. Saldo svih ujedinjenih ideja je iznosio 619 miliona. I sada bi opet. Opet da sklapaju poslove sa državnim preduzećima, da izmišljaju marketinške usluge za potrebe tajkuna a da Beogradu ispostave pokvarene podzemne kontejnere. Zato danas svim silama želi da se vrati na vlast . Jer njegove poslovne šeme se samo na tome zasnivaju. Samo jaka pozicija na celu Beograda u liku i delu Obradovića može da mu obezbedi novi tajkunski procvat. Nasilje o kojem ovi opskurni milioneri govore je ništa više nego parodija koja se režira u kuhinji tajkuna sa Vračara.

A baš njega prijavljuju za nasilje u porodici, za fizički napad na rođenog tasta a ne zaostaje ni u pretnjama policajcima. Jer kada imate milione mislite da možete sve i da svima možete da kontrolišete. Beograd ne želi ovakve primadone na celu svoga grada jer ih se on seća samo po gorkom ukusu. Građani ne žele ljude koji danas žive u svili i kadifi zahvaljujući njihovim porezima i doprinosima. Oni žele ljude koju su Beograd transformisali i koji su učinili da Beograd danas bude bolje mesto za život. Koji ne zaostaje za evropskim i svetskim metropolama. Koji se ponosi budućom organizacijom "EXPO 2027". U vreme tajkuna su se organizovale samo licitacije za prodaju zemljišta a danas se prave liste čekanja za Beograd na vodi. Koji je na ponos svima. I svi to priznaju. Zato ćemo 18. decembra da se probudimo u Srbiji i Beogradu koju podržava normalna i pristojna Srbija, koja želi dalji napredak i koja je odlučila da konačno ovakve lutke iz žutog pozorišta pošalje u političku istoriju. Zasluženo.