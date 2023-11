Marko Đurić: Vjosa Osmani = Aljbin Kurti, nema nikakve razlike!

Zapanjen sam izuzetno uvredljivim i rasističkim izjavama šefa kabineta Vjose Osmani, usmerenim na majku i oca predsednika Vučića, istakao je na svom X nalogu ambasador Srbije u SAD Marko Đurić.

- Nažalost, ovo odražava prava uverenja današnjeg monoetničkog rukovodstva na Kosovu*. Takođe, odražava i način na koji tamošnji etnonacionalistički režim Albina Kurtija u širem smislu tretira Srbe - istakao je Đurić i dodao:

- Vjosa Osmani = Albin Kurti. Nema nikakve razlike.

I am appalled by deeply insulting and racist remarks made by Vjosa Osmani’s Chief of Staff, aimed against the mother and father of President @predsednikrs Vucic @avucic.



Sadly, this reflects the true beliefs of today's Kosovo* monoethnic leadership. And, it is also reflective… pic.twitter.com/IXMZDJpRTa