'UDARAJU DIREKTNO NA PORODICU!' IVANA VUČIĆEVIĆ ZA PINK: Ovako prljava kampanja se na ovim prostorima ne pamti (VIDEO)

Ivana Vučićević, direktorka i glavna i odgovorna urednica Studija B, govoreći o napadima na predsednika Srbije Aleksandra Vučića kaže da se ovako prljava kampanja ne pamti na ovim prostorima.

- Pratila sam mnogo kampanja unazad, od 2000. godine sam u novinarstvu i ne pamtim prljaviju kampanju od ovog sada. Ovo što se desilo u poslednja dva, tri dana bilo je strašno, kao i ovo juče - rekla je Vučićević za Novo vikend jutro Jovane Jeremić na TV Pink.

Kako je dodala, dobro je što se ovo dešava na početku jer građani Srbije mogu da prepoznaju ko je pravi, ko je lažni i ko se služi udarima na prostorima.

- Udaraju direktno na porodicu - kazala je Vučićević i dodala da se po komentaru Velje vidi ko je kome naklonjen.

Vučićević je rekla da su mnogi to trebali da osude, kao i da se takvim uvredama i naslovima moraju pozabaviti i neke institucije.

- Imamo određene zakone, mislim da je ovo prekršilo svaku etičku normu - kazala je Vučićević.

Andrija Jorgić, direktor Borbe, rekao je da će ovo biti nikada kraća i nikada prljavija kampanja.

- Neki nisu ni predali liste, a vidimo šta se dešava - kazao je Jorgić i osudio oglašavanje Bljerima Velje na društvenoj mreži X.

Jorgić je rekao i da narod prepoznaje sve i da ceni samo rezultate.

- Hajde da sednemo i da pričamo o rezultatima - naveo je Jorgić.

Ibro Ibrahimović iz Biroa za borbu protiv trgovine ljudima rekao je da svi zajedno moramo da sačuvamo dostojanstvo porodice.

- Moramo da poštujemo i to što je on predsednik svih nas, nije on samo Aleksandar Vučič. Moramo sačuvati porodicu i zajednički da se borimo protiv toga, bez obzira kojoj političkoj partiji pripadamo.