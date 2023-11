'OSTAVKA VULINA DOBRA PORUKA ZAPADU' Milovanović: Za mene je to bilo očekivano shodno pritiscima koji se dešavaju!

Aleksandar Vulin podneo je neopozivu ostavku na mesto direktora BIA. Usled pritiska da Srbija raskine sve veze sa Repusnlikom Srpskom, prizna Kosovo, uvede sankcije Rusiji, ali i protera iz Srbije investitore iz Kine, otvaraju se mnoga pitanja.

Da li je Vulinova ostavka ceh za propuste u Banjskoj? Da li će njegova ostavka ubalžiti pritiske Zapada na Srbiju? Kobi mogao da ga zamneni?

- Kada bih rekao da me nije iznenadila ostavka Aleksandra Vulina, bilo bi kao da sam imao neke informacije ispalo bi da se hvalim ali naši novinari su imali neke informacije i mi smo o tome pričali pre 7 dana. Za mene je to bilo očekivano shodno pritiscima koji se dešavaju. Da li je taj potez Aleksandra Vulina dobar-pretpostavljam da jeste, jer je stavljen na te zapadne sankcije pa ako će on biti neka smetnja u donosu Zapadnih službi sa našom Službom, ako tu nema korespodencije u nekim akcijama i pitanjima bezbednosti sa njegove strane je to svakako potez za pohvalu- rekao je u Novom jutru kod Jovane Jeremić, Saša Milovanovć, direktor Srpskog Telegrafa.

- Prosto, ne može jedan čovek da bude prepreka bilo čemu, a sa druge strane da li će prestati pritisci, pa znamo iz iskustva da ne prestaju pritisci, mogu samo da se multiplikuju u susret 17. decembru i izborima i ovo je bio samo potez da odlede odnosi u tim bezbednosnim službama- rekao je Milovanović.

On je istakao da je pažljivo slušao gostovanje Aleksandra Vučića na TV Pink gde je istakao da se ta vrsta pritisaka na Srbiju pojačava, pa je dodao da Srbija ne čini ništa što bi nekome trebalo da smeta jer ništa nije mimo međunarodnih protokola.

Deajn Anđus je rekao da mora da upotrebi svoj izraz da ovde imamo 'ringišpil':

- Što se tiče ostavke Vulina sa jedne strane je dobro, a sa druge strane nije dobro što nije više na tom mestu. Ono što su amerikanci naglasili kao razlog zašto ne žele saradnju sa godspodinom Vulinom, podrazumevaju neke tri stavke koje kažu da podrazumevaju da on ne bude na tom mestu. Sa druge strane i gospodu Amerikance treba pitati ako navedete da je neko organizator distribucije droge, onda ne može da se završi jednim saopštenjem već se obda pokreću procesi. Zaključak je da su oni to uprostili na nivo da ako on ode oni neće pokretati procese za najteža krivična d4ela za koja ga optužuju- rekao je u Novom jutru kod Jovane Jeremić, Dejan Anđus, novinar.

- Oni su njega optužili za tri krivična dela plus za destabilizaciju Balkana, samo fali četvrta stavka da je neko tu ubijen- dodao je Anđus.

On je istakao da je ostavka Aleksandra Vulina dobra poruka ka Zapadu od strane naših najodgovornijih ljudi, a to je da smo mi za nastavak saradnje sa najvećim svetskim silama, zapadnim silama i taj put Srbije u EU.

Stav nacije je da se pritisak na Srbiju neće smanjiti posle ostavke:

- Stav nacije je ono što narod oseća u ovom trenutku. Ja sam mislio da Vulin neće moći da napravi neku karijeru ali me je on demantovao. On je na sebi radio mnogo, sasvim sigurno on je postao jedan od naših najboljih govornika, i njegova ostavka ovde je od vitalnog značaja za Srbiju- rekao je u Novom jutru kod Jovane Jeremić, Predrag Savić, advokat.

- Na Zapadu pišu razne gluposti kao i to da je on ruski špijun. Njegova ostavka u ovom trenutku donosi mnogo više i otklanja mnogo štetnih posledica nego što se može i pretpostaviti- rekao je Savić.