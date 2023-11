Brnabić: U Srbiji nikada prljavija izborna kampanja, pređene crvene linije

Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da se trenutno u Srbiji vodi nikada prljavija izborna kampanja koju, kako je rekla, čitava država mora jednoglasno da osudi i nedvosmisleno se od nje ogradi.

Brnabić je za Tanjug istakla da je potrebno pokazati da tako nešto nije dozvoljeno, da neće biti dozvoljeno i da će od strane građana biti sankcionisano.

"Niko ne želi da živi u takvoj zemlji, gde je sve dozvoljeno tokom kampanje ili u bilo kom drugom trenutku. Mislim da će se ovo obiti o glavu oni političkim opcijama koje se nalaze iza ovoga i onim medijima koji promovišu takvu vrstu političkog marketinga, iako su rekli da se njome neće baviti", naglasila je Brnabić.

Ona je dodala da su napadima na porodicu predsednika Srbije Aleksandra Vučića pređene crvene linije.

"Napadi na porodicu, nečiju decu, roditelje su apsolutno crvena linija. I žao mi je što su nakon napada na porodicu predsednika Vučića i njegovog brata Andreja, njegovu decu - najviše sina Danila, krenuli užasavajući napadi i na njegovog oca i majku", rekla je Brnabić.

Premijerka je objasnila za Tanjug i zašto je na društvenoj mreži X prokomentarisala potpisivanje koalicinog sporazuma lidera stranaka okupljenih oko liste "Srbija protiv nasilja".

"Neko od njih je napisao da je to trenutak koga se vlast najviše plašila, ja sam morala iz srca da reagujem, jer to jeste stvarno fora godine. Ne volim da u kampanji previše pričam o opoziciji, želim da pričam o našem planu, programu, rezultatima i pre svega onome što mi obećavamo građanima Srbije i našem narodu da ćemo uraditi do 2027. godine", rekla je Brnabić i podsetila na program SNS-a.

Kako je navela, cilj je prosečna plata od 1.400 evra, penzija i minimalac od 650 evra.

Ona je naglasila da bi volela da i opozicija takođe priča o svojim ciljevima.

"Nažalost, oni nikada nisu bili takvi. Kada su bili na vlasti između 2000. i 2012. godine imali smo istorijsku nezaposlenost od 26 odsto, nezaposlenost mladih više od 51 odsto. Prosečna plata je bila manja nego što će 1. januara 2024. godine biti minimalac. Ne vidim ni da sada nude nešto sem toga, a nisam videla da su ni kao opozicija u skupštini nude plan i program", rekla je Brnabić.

Jedan od ciljeva o kojima Brnabić često govori jeste izgradnja EXPO 2027, a za Tanjug je otkrila da je iskoristila aktuelnu posetu Kini da tamošnje državnike podseti na ovaj projekat i dodala da poseta prolazi fenomenalno.

"Tokom svakog sastanka i svakog razgovora mogu da se osete izuzetno srdačni, prijateljski, partnerski odnosi između Kine i Srbije. Nema mnogo zemalja u koje možete da odete i budete ispoštovani na ovakav način. I ja i naše kompanije, kojih je ovde 24, predstavile su se na najbolji mogući način. Ovo je bila stvarno jaka reprezentacija privrede Srbije ovde u Kini i svako od njih je već plasirao svoje proizvode na ogromno kinesko tržište", rekla je Brnaić.

Ona je dodala da su svi privrednici koji su u Kini presrećni zbog sporazuma o slobodnoj trgovini i očekuju da će on za njih značiti dodatni izvoz od puta pet, deset pa i 20 u odnosu na ono što imamo sada.

"Njihov jedini problem je kako da to sve proizvedu i kako da zadrže kvalitet", rekla je Brnabić.

Osvrnula se i na političke sastanke koji kako je rekla, takođe prolaze dobro.

"Na kraju krajeva Srbija je ovde dobila poseban status, mi smo počasni gost ovog sajma i sa premijerom Li Ćangom sam razgovarala o dodatnim oblastima saradnje", rekla je Brnabić.

Autor: