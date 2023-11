VUČIĆ: Vaš glas je svetinja, njime utičete na budućnost ove zemlje! Svom snagom ću se boriti da pomognem listi 'Srbija ne sme da stane'

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govori o situaciji na KiM, geopolitičkoj situaciji i predstojećim izborima.

Vučić kaže da nije ni razmišljao o činjenici da ove godine obeležava 30 godina na političkoj sceni Srbije.

- Razna vremena su prošla, da ne kukam, tada nije bilo moguće da se pojavite uvek na televiziji. Tada je bio žestok sukob na političkoj sceni. Vaša agencija je uvek bila pristojna, nije služila za uvrede na račun drugih - rekao je Vučić za Tanjug.

Predsednik kaže da on mora da razmisli pre svakog pojavljivanja na televiziji i izjašnjavanja, bez obzira da li gore mreže.

- Ne mogu na svačiju reč, bilo čiju, da odgovaram. Sada kada su bile uvrede na račun porodice tražili su da izađem... Polako ljudi, smirite se. I dalje brzo mislim i reagujem, ali nemam pravo na to - kaže Vučić.

Sebi dajem za pravo da ne budem saglasan sa konstatacijama, i da odgovorim na njih, istakao je predsednik.

- Zašto nisam odmah reagovao na napade na porodicu. Znate i sami da stižu poruke, traže reakciju, kažu gore mreže. Strpite se ljudi, moja porodica je u pitanju, što žurite. Rekli su mi za oca to, pa da sam ubica, da sam ubio Cvijana i Ivanovića... I svaki put su lagali - ističe Vučić.

Vučić ističe da ne veruje u kosmičku pravdu, ali da postoje stvari za koje pravoslavci kažu da ih Bog podesi.

- Za mene je uvek zapeta, kako mi Srbi kažemo. To za zarez je zanimljivo. Bio je veliki sastanak o tome u Beogradu, i tada je napravljen veliki dogovor da Srbi i Hrvati zajedno koriste reč zarez, pošto smo mi koristili zapetu, a da Hrvati koriste tačka umesto točka. Hrvati naravno to nikada nisu koristili, a mi smo jedva dočekali zarez. Ja sam uvek koristio zapetu - kaže predsednik i dodaje:

- Ljudi koji to misle žive u balonu sopstvenih laži, i veruju da je to tako. Recimo, Beograd na vodi, uzimam to kao primer zato što volim ovaj grad. Kada smo gradili Beograd na vodi, ne postoji čovek koji nije bio na demonstracijama protiv izgradnje. To su bile najbrojnije demonstracije u Beogradu.

Predsednik je dodao da su se ljudi tada bunili protiv napretka i pripitomljavanja močvara.

- Napravili smo jedan od najlepših gradova u gradu, koji podseća na Majami. Ima izuzetan sadržaj, kreiran život. I kada je završeno, više niko ne govori da će to da sruši, ali niko ne kaže ni izvinite. A neko je uložio ogromnu energiju i trud da bi to izgradio. Najnormalnije idu tamo da kupuju stanove i uživaju u restoranima - rekao je Vučić.

Odgovarajući na pitanje ko je njegov protivnik u kampanji, on ističe da vidi znak jednakosti između liste Srbija protiv nasilja i svih ostalih.

- Ja se ne borim protiv bilo koga, već da pomognem listi Srbija ne sme da stane. To radim otvoreno, transparentno, časno i pošteno, ne krijući se iza bilo koga, ne krijem se iza bilo koga. Isturio sam sebe zato što su ovo odsudni izbori, odlučujući. Strašno je važno kako će se završiti. Do 2027. godine neće biti drugih izbora, i mi svoju sudbinu određujemo 17. decembra. Ovo nije nikakav fatalistički pristup, već objektivno sagledavanje situacije - kaže predsednik.

Vučić ističe da određujemo da li će zemlja sigurno i stabilno rasti, a ne na osnovu ishitrenih političkih odluka.

- Kao što je to bilo do 2012. godine, kada smo imali 500.000 nezaposlenih. Dakle, kada to sve sagledate, uvek dajem jedan primer. Pogledajte kako žive naši prijatelji sa severa Afrike, iako imaju više nafte od Emirata. Pet puta više nafte. A pogledajte kako izgleda Abu Dabi, a kako izgleda jedna zemlja na severu Afrike - rekao je Vučić.

Predsednik kaže da je uvek poenta u rukovodstvu i u viziji.

Vučić je istakao da je naš problem što smo u jednom periodu socijalizma imali velike snove, a onda smo brzo prestali da ih sanjamo.

- Brzo smo ušli u uravnilovku i preživljavanje. Mi smo ušli u ovo sa velikim snovima! Bilo je nemoguće uraditi put kroz Grdeličku klisuru. Tih 28 kilometara Bizmark nije izgradio, već mi. Mogli su i drugi, ali nisu sanjali snove tog tipa. Oni su hteli da povećaju platu za 2 dinara, da se dodvore nekome. Nisu gledali dugoročno. Ta vizija i ti snovi koje sanjate su od ključnog značaja - kaže predsednik.

Vučić kaže da se gradi veliki broj saobraćajnica, koje će drastično povećati standard građana i privući investitore.

- Mislili smo da zaostajemo za Hrvatskom 20 ili 30 godina. Stvari se mnogo brže menjaju. U kvalitetu života i primanjima zaostajemo za Hrvatskoj u različitim sferama između 4 i 6 godina. A zaostajali smo i do 35 godina. Za četiri godine ćemo imati prosečnu platu u Srbiji 1.400 evra! Danas sam u Leskovcu rekao da će biti veća od 1050 evra - saopštio je Vučić.

Predsednik kaže da se novac ulaže u radove da bi se obezbedio rast, i da je rast ključan za dobre prihode i kvalitet života.

- Sada smo imali prema fleš proceni 3.6 stopu rasta za treći kvartal. To je preliminarna procena, sa minimalnim greškama. Mi na osnovu toga pravimo sve projekcije. Ukupna vrednost svega što smo stvorili 2012. godine je 32 milijarde evra. To je sve što smo stvorili u zemlji, od krofni preko cipela do gvožđa. Danas, u decembru ove godine, naš BDP je 69 milijardi evra - istakao je predsednik.

Ako ne postoji rast, država ne može da finansira velike projekte, i navodi da imamo problem sa privrednicima.

- Ne sa strancima, mi vodimo računa kako raste minimalna zarada. To neki mali mogu da se igraju sa time, ali posle plate visoku cenu. Mi radimo na ekonomski čistim parametrima, zato je MMF rekao da jedino Srbija odlično stoji. Mi nećemo na političkoj ravni da povećavamo prihode. To je nemoguće, mora biti zasnovano na ekonomskim parametrima - rekao je predsednik.

Vučić kaže da su Srbi emotivan narod, i da su zato partije na prošlim izborima dobijale poene za izjave o spoljnoj politici.

- Tako i kada igraju Juventus i Fiorentina, niko ne navija zbog fudbala, već zbog boje dresova. Strasni smo... Bilo bi dobro kada bismo imali racionalniji stav. Da podstim, ja sam pogrešio u prethodnoj kampanji, i naneo štetu SNS. Kada je izbio rat u Ukrajini, ta tema je apsolutno dominirala. Ja sam predvideo da će se to desiti, a svi su me gledali kao ludaka. Posle posete Olimpijadi u Kini znao sam da će se to desiti - kaže Vučić.

Predsednik je istakao da je u toj kampanji njegov posao bio da se ponaša odgovorno.

- Da sačuvamo našu nezavisnu spoljnu politiku, da ne uvodimo sankcije Rusiji. Znamo koliko su sankcije nepravedne, i da na kraju ljudi plaćaju cenu. Onda je sa svih strana krenulo, čak i iz dela vladajuće koalicije: "Živela Rusija, živela Rusija". Znam ja za koga navijaju moj otac i brat, ali morate da zaštitite svoju zemlju. Tada sam se jedini trudio da sačuvam zemlju, a drugi su se borili za glasove - podseća predsednik.

Vučić kaže da je kasnije shvatio da je pogrešio, i da je oštetio svoju listu i stranku odgovornim pristupom.

- Osećam neku vrstu duga prema toj političkoj stranci. Ja sam u potpunosti se ponašao kao predsednik koji je štitio interese zemlje. Dok su svi ostali, posebno iz opozicije, se ponašali kao da nikakve veze to sa nama nema, i da ne možemo da budemo kažnjeni i odgovorni. Već su samo hteli da dopru do emocija birača - rekao je predsednik.

Ističe da se svakog dana ponaša odgovorno i ozbiljno, bez obzira na kampanju.

- Znate, kada vidite neke nenormalne pojave na političkoj sceni. Tipa kada kažu da su dobili iz Brisela informaciju da ću da priznam Kosovo. I svi znate da tu informaciju nisu dobili iz Brisela. U lice sam rekao Makronu, Melonijevoj, Šolcu, Lajčaku i Borelju da ne dolazi u obzir da priznam Kosovo. Oni pitaju otvoreno kada ću da potpišem ova dokumenta, ja sam svima rekao isto - kaže Vučić.

"Aleksandre, imaš ovu opciju, hoćeš li da potpišeš", otkriva Vučić šta su od njega tražili evropski lideri.

- To nisu pretnje, ali ja dobro razumem da možemo da se suočimo sa ozbiljnim posledicama. Ali bih lagao kada bih rekao da su to pretnje, ne govore neprimerenim jezikom. Oni imaju svoju agendu, iako imamo dobre lične odnose - kaže Vučić.

Vučić je rekao da su sve te zemlje priznale nezavisno Kosovo.

- Mislite da će velike sile da kažu da su se prešli? Kada ste to videli, kada se to dogodilo? Prost je razlog, a ima još jedan dodatni. Mi smo kamičak u cipeli, i to moje tvrdoglavo ponavljanje ove priče o 1999. godini, je kamičak u njihovoj cipeli. Zato što će u nekom trenutku morati da se prekine rat u Ukrajini. Njihova argumentacija će biti dačna, da je pogažen teritorijalni integritet Ukrajine, ali će kontraargument biti da su oni isto uradili, napadom na SR Jugoslaviju - kaže Vučić.

Predsednik dodaje da je i danas na snazi Rezolucija 1244, na koju se pozivaju kada govore o mandatu Kfora, ali ne žele da je poštuju.

- Da se ne bi suočili sa tim argumentom u jednom trenutku, oni hoće da nam daju bilo šta, ali da prihvatimo da je sve završeno. To je logično iz njihovog ugla. Kada imate ispravne premise, dođete do tačnog zaključka, voleo sam logiku u srednjoj školi. Kada vidite ovo što sam vam rekao, motivi su sasvim jasni - istakao je Vučić.

Vučić dodaje da se sada u svetu ruši ceo poredak, posebno nakon izbijanja rata u Gazi.

- I ako se potpiše primirje, svi čekaju svoj trenutak. Videli su sve regionalne sile da Izrael nije neranjiv. Oni hoće da stvore situaciju da budu neugroženi u narednom periodu. Ali su svi drugi videli neranjivost najmoćnije sile Bliskog istoka - rekao je predsednik.

Vučić ističe da postoje mnoge sličnosti sa situacijom kakva je bila pred Prvi ili Drugi svetski rat.

- Pitanja na Pacifiku su otvorena, ali su Kinezi strašno strpljivi. Oni znaju da vreme radi za njih, za njih 50 godina nije ništa - rekao je Vučić.

Govoreći o izjavi ambasadora Izraela u Zagrebu, koji je Srbe uporedio sa Hamasom, Vučić kaže da je to strašno.

- Video sam i brzu reakciju ministra Koena koji je to osudio. On je to rekao da bi se dodvorio domicilnom javnom mnjenju, ne razmišljajući da će to doći do nas. Imate tako i ambasadore raznih sila u Prištini, koji se ponašaju kao da su albanski političari, ne razmišljajući da će to doći do nas. I prave velike probleme svojim kolegama - kaže predsednik.

Ističe i da su prištinski botovi fantastično oružje u Kurtijevim rukama, i da se u Briselu njih plaše.

- Oni misle da to predstavlja pravo stanje javnog mnjenja. Dok kod nas uvek prvo govore nešto protiv Vučića i Srbije. I to je neverovatno, ali priče sa društvenih mreža imaju uticaj i na politiku u Briselu - rekao je Vučić.

Predsednik se zahvalio i Ursuli fon der Lajen zato što je došla u Beograd i htela da sačeka našu stranu.

Govoreći o novoj rundi razgovora u Briselu, on kaže da smo odmah prihvatili i da smo uvek spremni za razgovor.

- Nisam siguran da je druga strana prihvatila. Nema tamo da vam stave stolicu i punu čašu vode. Razumeo sam, čak i kada su mi sudili u onom filmu na N1. Ne znam čemu je služila ona čaša vode i stolica. Jel to služi da zalije stolicu kada stolica ožedni. Ovo je baš idiotski stil, da stolica popije malo vode, jel da - zapitao je Vučić.

Istakao je da ne postoji niko ko veruje da je N1 nezavisna televizija.

- To vam je kao u fudbalu i košarci, imate ostrašćenog navijača Zvezde i Partizana. I da neko da gol iz ofsajda, niko neće da prizna. Niko živi ne veruje u priču o nezavisnom mediju koji se tako ponaša. I svi znaju da je to tajkunski medij, i služi interesima tajkuna - rekao je Vučić.

Predsednik dodaje da će "Ljotićevci biti na listi sa evropejcima", i da postoji samo jedan dogovor - Kako da se počiste mediji i zabrane oni koji im se ne sviđaju.

- A kako da osnaže one koji su hteli da ukinu i srpski Telekom, i sve srpske medije, i da vladaju 30 godina radeći za tuđe interese - rekao je Vučić.

Kaže da Šolak ima 24 sata dnevno program protiv države i Aleksandra Vučića.

- Ako neko hoće sekund da zakupi i da govori nešto sa čime se on ne slaže, odmah će da odbije. Mi smo i na sastanku stranke pričali o tome, i ja nisam bio za to. Vi time pružate legitimitet njima. Kada godinama ne želite da im date legitimitet, jer znate sa čim imate posla, zašto biste to uradili zbog jedne kampanje. Politika nije jedan dan - rekao je predsednik.

Vučić dodaje da je do sada odgovorio na više od 960 pitanja novinara opozicionih medija.

- Moje je da odgovorim na pitanje, i da pokažem ljudima da sam pristojan, i da poštujem one ljude koji to gledaju. Čak i one ljudi koji mi postavljaju pitanje moram da poštujem. Šta ja lično mislim, to je druga stvar. Da li se ja njima suprotstavim u tom odgovoru, ili im se ne dopada moj odgovor, to ne znam. Postoje samo glupi odgovori. Ako vi raspolažete činjenicama, zapitate se da li ovaj mladi momak ili žena mogu da znaju o ovim stvarima više nego ja. Ako znaju više, onda ja ne zaslužujem da budem predsednik. Zato uvek odgovaram, nemam pravo da odbijem - istakao je Vučić.

Predsednik kaže da su ga tri godine napadali za Jovanjicu, i podsetio da je Danas pisao nedavno da mu je Fahri Muslio otac.

- Zamislite, Danas je pao na nivo Brkićevih laži. I šta da odgovorite na to. Ako ne kažeš ništa, oni će da kažu da ne smem da demantujem. Kada kažete nešto, osećate se kao budala. Ja sam pitao oca tada, kada smo se snimali, kako je majka, i uzeli smo telefon. Šta da uradim - zapitao je Vučić.

Kaže da je najviše pomagao Oliveru Ivanoviću u celoj Srbiji, a da sada treba da objašnjava da ga nije on ubio.

- Porodica se ne napada, takve stvari se ne rade. Porušili su sve granice. Dan pre toga su izmislili priču o nezavisnom Kosovu, a onda pustili dvosatni film. Pazite Ben Hur o Aleksandru Vučiću. Sagovornici su sramota. Pa što Vesna nisi rekla da si mi dala 10 iz Građanskog procesnog prava - zapitao je predsednik.

Podsetio je da je Đilas plakao kada su mu vikali "Đilasu lopove", iako mu porodicu niko nije pomenuo.

- Takva pitanja o prijavi imovine su pitanja za sve nas, to se ne stavlja pod tepih. Ali porodicu, ko ti je majka, ko ti je otac, to se ne radi. To je suštinska razlika u politici. Ja ne mogu ni da kažem šta su rekli za moju majku - rekao je Vučić.

Dodaje da nikada nije čuo ništa loše o svojoj majci od bilo koga.

- Danas su nastavili sa time. Kažu Andrej se pojavio na sednici nekog mesnog odbora. Andrej stalno ide po mesnim odborima, to je ono što voli najviše. A oni pitaju da li je to signal da se Vučić uplašio. I vi stanete i ne verujete. Sutra je na redu Danilo, pa će onda opet biti da sam nekoga ubio ili ranio - rekao je predsednik.

Vučić ističe da su on i njegov otac "teški ljudi", i da ne razmenjuju emocije, kao i da retko puštaju suzu.

- Mnogo se volimo i držimo se zajedno, ali to plakanje... Ja sam majku pozvao, pita me kako sam, ja joj kažem "pitaj mlađeg kog voliš više", i tako završimo razgovor. Sada ja da tu pričam, ja je pomilujem po glavi, zagrlim je, ja to ne umem. Kod nas je pitanje suštine, a ne forme - kaže Vučić.

Dodao je da nema nikakve koalicije sa SRS, pošto se ne slažu sa njihovom politikom, već je pitanje rešavanja stvari na lokalu.

- A oni imaju drugu politiku od nekih drugih stranaka, pa hoće da uđu sa njima u Vladu. Kažete mi da je Žigmanov zabrinut, a evo u fotelji je, u Vladi. Muči se sa sve šoferima i sekretaricama. Za razliku od drugih, mi nemamo zajedničku politiku, zato smo se i razdvojili. A kada je Đilas pre četiri pet godina imao vlast na Starom Gradu zahvaljujući radikalima. Bastać ne bi bio predsednik Opštine Stari Grad bez Šešelja - podsetio je Vučić.

Kaže da je lokal jedno, a da su centralni izbori nešto drugo.

- Ako su pošteni ljudi, ja sam time problem nemam. Kod njih je sve u trikovima, nemaju drugu politiku. Oni neće objašnjavati šta će da urade za građane, već će da pričaju da ih progonimo, maltretiramo. Sve kopi-pejst, iz svake kampanje. Videli smo dvojicu na uglu koji nas prate. I tako, svaki put isti, svi znaju da izmišljate - kaže predsednik.

O navodima opozicionih medija da se tobože naljutio na Dačića zbog imena liste, Vučić kaže da ga je Dačić obavestio o tome.

- Ja sam obavestio i o odlukama naše stranke. Što se tiče slogana "Srbija na Ivici", neko se tu igrao rečima. To je to koketiranje sa time, Srbija na Ivici Dačiću, a sa druge jaoj koliko problema... Da li je fer, na građanima je da odluče. Ja znam da će lažni evropejci ići sa ljotićevcima. Potpuno je svejedno da li glasate za Jovanovića ili Đilasa, sve je to glas za Đilasa - rekao je Vučić.

Tehnička vlada ne postoji, to bi bila Vlada Srbije, rekao je predsednik Srbije.

- Glas za bilo koga od njih ide u korpu Dragana Đilasa. Da znate. I to ljudi moraju da znaju. Ako hoćete da glasate za Đilasa, možete ili za njegovu listu, ili za njegove ćerka-stranke, kao što ima ćerke-kompanije - rekao je Vučić.

Predsednik je istakao da je glas za njega nedvosmisleno glas za listu "Srbija ne sme da stane".

O tome da li je pesimista ili dobro obavešteni pesimista, Vučić kaže da su geni čudo.

- To sam video kod svog malog sina. Kad god ga pitate kakva će biti utakmica Zvezde i Lajpciga, on je govorio izgubićemo. Isto kao i ja. Naučio je da se nada da će biti drugačije, i ako je tako, onda super. A ako ne bude drugačije, onda je očekivao to. E tako i ja isto. Milijardu su uložili protiv mene u kampanju mrženje, ištampali milione stranica protiv mene. Logično je da su favoriti, i da ljudima dosadite. Ja bih samo voleo da ljudi cene rezultate, i da sagledaju budućnost - rekao je Vučić.

Ističe da izbori nisu sitnica, i da nije pitanje toga ko je kome "odbrusio", već biramo budućnost za svoju decu i unuke.

- Vi svojim glasom utičete na budućnost ove zemlje, i ja mislim da ljudi moraju da znaju to. Ni večeras nisam govorio ružno o političkim protivnicima, ali sam se svim snagama borio za listu "Srbija ne sme da stane". I daću sve od sebe da ta lista, zbog svog plana, većih plata i penzija, pobedi. Mi smo zaboravili da nikada u istoriji nismo imali stabilan kurs svoje valute, samo ljudi misle da je to zauvek dato. Čovek se na dobro lako navikne - rekao je predsednik.

Vučić kaže da onaj ko vodi državu mora da sagleda sve probleme, i da su u MMF zadovoljni politikom Srbije.

- Ja sam pitao njih, šta može da nas ugrozi? Oni kažu da može biti problema sa hranom, ja sam im rekao šta smo sve uskladištili. Oni se smeju, a ja ih pitam oko oružja. Da uložimo milijardu evra u namensku industriju, sve bismo prodali za narednih 50 godina. Ja nemam pravo da govorim o tome, a oni mi kažu da sve što ima potražnju, da radimo na tome da pojačamo ponudu. E pa radićemo na pojačavanju ponude - rekao je predsednik.

Predsednik dodaje da 20 fabrika i mnogi gradovi u Srbiji žive od oružja.Odgovarajući na pitanje šta će biti centralna tema ove kampanje, on kaže da će to biti "Udri po Vučiću i po listi Srbija ne sme da stane".

- Mnogi spoljni centri moći hoće da oslabe najsnažniju listu, koja je doprinela stabilizaciji u Srbiji. Oni hoće da kao u lutkarskom pozorištu imaju više aktera kojim upravljaju. Videli ste da stranke opozicije preko moćnih medija koje podržavaju stranci. U skladu sa tim će se provoditi kampanja. Nema tu programa, oni nemaju program - rekao je Vučić.

Ističe da će se takvoj kampanji suprotstaviti radom na terenu i razgovorom sa narodom, i da će se boriti.

Autor: