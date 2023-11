Nakon što je podneo neopozivu ostavku, direktor BIA u ostavci Aleksandar Vulin bio je gost u Hit Tvitu na TV Pink.

Vulin je, komentarišući ostavku koju je podneo, rekao da nije ni ljut ni ogorčen, da između njega i Vučića nema nikakvog sukoba.

- Zahvalan sam mu na prilici da vodim BIA, veoma sam ponosan, pa i na ostavku - rekao je Vulin.

Kako kaže, ovih godinu dana nije mogao da nastupa u javnosti i saopštava stavove, dodaje da sada može i da će sada svi da ga čuju.

Podsetimo, Vulin je u saopštenju naveo da SAD i EU traže njegovu glavu kao preduslov za neuvođenje sankcija Srbiji.

PREDLOG BROJ 1 - Vulin, ostavka

Vulin je rekao da je od prvog dana imenovanja za šefa BIA-e bilo pritisaka. Dodaje da je sam odlučio da podnese ostavku, ne neko drugi, kao i da je o tome obavestio Vučića.

- On mi je rekao da znam šta traže od nas i kakve su pretnje i utisci i rekao mi je da ostavlja meni i mojoj savesti da sam odlučim šta ću da radim. Sada su velike sile zapada odlučile, pred izbore, da pokušaju da obore Aleksandra Vučića, da mu smanje broj glasova i da ga oštete - rekao je Vulin.

Kako kaže, pretnja sankcijama Srbiji, ne samo da nema smisla, već je zlonamerna i smišljena samo za idejom da Vučić ne bude odlučujući faktor u Srbiji. Dodaje da žele da ga vide slabog, kao i njegovu politiku.

- Podneo sam ostavku jer sam smatrao da nemam pravo da žrtvujem Srbiju, zbog svog ostanka na funkciji - rekao je Vulin i dodaje da neće da im da povod da uvedu sankcije Srbiji.

Kako kaže, ovo je njegova ideja, dodaje da veruje u srpski svet i da dobro zna da bez slobodne Srbije nema ni uspešne niti ekonomski uspešne Srbije.

- Nije problem što nas bombarduju, uvode sankcije i što hoće da nam otmu Kosovo, ali je problem šta ko kaže i što se bori za nešto drugo. Suština je da Srbija mora da bude vojno neutralna, da moramo da sačuvamo Kosovo i Metohiju po svaku cenu, i to je moje mišljenje. Ja stavove nikada nisam menjao, ja sam za srpski svet bio i pre 10 godina i za danas - rekao je Vulin.

Kako kaže, oduvek je bio evroskeptik, protivnik NATO pakta, uvek sam bio za Rusiju i Kinu i to nikada nisam krio.

- Ja sam tako označavam dugi niz godina, posebno kada je došlo do sukoba između Ukrajine i Rusije. Anti-ruska histerija se uvek nekako završi anti-srpskom histerijom. Ja sam čovek Beograda, ni Moskve, niti Vašingtona - rekao je Vulin.

Vulin je rekao da ni jedno anti državno delovanje u Srbiji ne može da prođe ne primećeno, ako se dešava na našoj teritoriji. Dodaje da svi misle da je potpuno prihvatljivo da se napravi nevladina konferencija gde se napadaju ili Putin ili Bajden. Kako kaže, na teritoriji Srbije to nije dozvoljeno.

- Nikada nismo radili ni za jednu niti veliku niti malu silu. Optužuju me oni koji ne izlaze iz ambasade Nemačke ili SAD. Kao da je velika stvar pomoći velikoj Nemačkoj. Ne mislim da je sjajno ići ni u jednu ambasadu, posebno ne u vreme izbora - rekao je Vulin.

Kako kaže, ambasade svuda na svetu trude se da budu dobre sa vlastima i to je normalno, osim kod nas.

- Ujedinjeni su američkim istraživanjem koji su im rekli da idu na jednu kolonu, na jednu listu. Ne da se mešaju, već kreiraju našu političku scenu i naravno da neće da trpe šefa BIA- e koji je protiv toga - rekao je Vulin.

Reakciju spoljno-obaveštajne službe Rusije, koja se oglasila nakon njegove ostavke, kaže govori o prijateljskom odnosu koji imamo sa njima. Dodaje da nema te službe na svetu koja bi javno podržala nekoga ko nije po nekom osnovu ispravan.

Komentarišući Banjsku, Vulin je rekao da od prvog dana dolaska na BIA-e zapad je tražio njegovu smenu.

- Oni su od prvog dana rekli da ne odlučuju ko će biti na kom mestu, ali da oni biraju sa kim će da rade. Od prvog dana su krenuli sa pritiscima. Tražili su moju smenu. Ne vole slobodnu Srbiju, ne vole ljude koji misle i rade samo i jedino za Srbiju - rekao je Vulin.

Vulin je rekao da je Banjska krik očajnika, ljudi koji su proterani iz svojih sela i koji su hteli kući.

- Ako vi mislite da naša država ne može da završi prostor Kosova i Metohije, kao što to radi Izrael, na primer, varate se. Ali mi to nećemo da radimo, to nije naša politika. Pregovaraćemo hiljade godina, ali nećemo ratovati ni jedan jedini dan - rekao je Vulin.

Kako kaže, žali zbog svih izgubljenih života, ali, dodaje, moramo se pitati čija je odgovornost sve. Upitao je zašto KFOR nije kontrolisao taj prostor.

Vulin je rekao da država Srbija nema efektivnu kontrolu na KiM, da ima ovo se ne bi dešavalo, kao što se ne bi dešavalo ni kada ne bi bilo Kurtiijevog terorizma.

Vulin je rekao da se ponekad pita da li ti ljudi misle da smo oboleli od amnezije, dodaje da oni pričaju o nekom prisluškivanju, a samo je predsednik Srbije prisluškivan 12 godina. O čemu oni pričaju?

- Vi stvarno mislite da postoji veštačka inteligencija koja će da prisluškuje sve sada, i da može da izvuče nešto što je bezbednosno interesantno. Kako ćemo to da uradimo. Ne prisluškuju ni BIA ni MUP, mi samo dobijamo nalog od Tužilaštva ako je to potrebno - rekao je Vulin.

Kako kaže, predsednik Vučić je nauticajnija i najpoštovanija politička ličnost u ovom delu sveta.

Vulin je rekao da, kada su predsednik i on govorili o ostavci, jedino nisu govorili šta će posle raditi.

PREDLOG BROJ 2 - Anti-Vučić

Vulin je rekao da svaka služba mora da zna šta mu je bitno i šta radi. Rekao je da se trude da poremete ono što je svakom čoveku najsvetije, da hoće da destabiliuju čoveka i na poslu, da bude besan i da razmišlja o tome a ne o onome o čemu bi trebalo da radi.

- Vučić se dobro bori sa time, ali to se prvo radi kada hoćete da destabilizujete protivnika. Pronađete ono što mu je najsvetije i najvrednije - rekao je Vulin.

Kako kaže, poznajem Vučićevu porodicu, to je pošten svet.

- Ovo što rade nije ništa novo, to se tako radi. Neko nešto objavi, onda to prenosi Hrvatska, pa se iz Hrvatske vrati u Srbiju. Pa vi imate utisak kako oni bolje od nas znaju neke stvari - rekao je Vulin.

Vulin je rekao da je Vučić neko ko ima najveće poverenje srpskog naroda. Kako kaže, ovo što je urađeno, osim što je odvratno, čini da se zgadite.

- Iza svih opozicionih lista, stoji strani faktor, a glavni eksponent je Dragan Đilas. On kontroliše finansije ove liste. Pratite novac i videćete odakle dolaze pare i šta sa njima rade. Ovo je sinhronizovana akcija, od moje ostavke, do pritisaka na predsednika Vučića i napada na njegovu porodicu - rekao je Vulin.

Vulin je rekao da se čitava opoziciona grupa slaže samo oko jednog, a to je šta misli SAD i priznanje Kosova. Kako kaže, međutim, to se neće desiti.

Vulin o hapšenjima Vulin je rekao da je dok je bio u BIA zamerio se većini velikih službi, čuvajući Srbiju. - To je sasvim u redu, znam da me niko neće ubiti zbog para, već da će ako se to desi desiće se zbog političkih uverenja - kazao je Vulin. Kako je rekao, dok je bio na čelu MUP-a razbijeno je 30 kriminalnih grupa.

Glasanje U studio su se uključili gledaoci koji su glasali. Jedan od gledalaca glasao je za predlog broj 1. Valentina je glasala za predlog broj 2. Pobednički predlog je predlog broj 2 Anti-Vučić.

Govoreći o prenošenju vesti "Danasa" o Musliju Vulin je rekao da su Albanci jedva dočekali da se time hvale.

Upitan o Bogdanu Bogdanoviću Vulin je rekao da je to jedan od onih koji su lažno svedočili i da su svi neprijatelji Srbije zaslužni za njegovu ostavku.

Autor: