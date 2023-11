Marinković: Na delu je dobro osmišljena kampanja, jedna vrsta hibridong rata, u cilju dehumanizacije predsednika Srbije! (VIDEO)

Od starta predizborne kampanje, moglo se naslutiti da će biti veoma prljava, rekao je za PINK, Vladimir Marinković, osnivač Kongresa srpsko-američkog prijateljstva.

Marinković dodaje da je najbitnije da građani mogu da vide u startu šta je kampanja SNS.

- To je jedna pozitivna kampanja u kojoj se govori o svakodnevnom životu građana Srbije, o penzijama, platama, zapošljavanju i investicijama, dok sa druge strane imamo sraman pokušaj dehumanizacije samog predsednika - rekao je Marinković.

Kako kaže, film koji su napravili je na neki način da pokušaju da mu sude i presude i da utiču na to sve. Dodaje da je u pitanju sistemska dobro osmišljena stvar, jedna vrsta hibridnog rata.

- Vrši se dehumanizacija i to je deo internog unutrašnjeg političkog života, ali smatram da ljudi to sve vide - rekao je Marinković.

Dragan Jakovljević, košarkaški trener, rekao je da prosto čovek kada se bavi svakodnevnim aktivnostima, nema ni vremena toliko da pravi neke smicalice. Dodaje da iza svakoga ostaju rezultati na semaforu koji pokazuju šta je učinjeno.

- Ovo sve govori o nedostatku ideja, ali ima elemenata i specijalnog rata koji se odigrava van granica naše zemlje. To pokazuje slabost - rekao je Jakovljević.

Kako kaže, to je situacija na koju ne treba da se peca i komentariše, već samo da se nastavi i radi kao što je to do sada bilo. Dodaje da neće sve stati tog 17. decembra, život treba da se dešava i dalje.

Komentarišući pobedu Novaka Đokovića i osvajanje sedme titule u Parizu, Jakovljević je rekao da je imao privilegiju da nekoliko puta i gleda njegove mečeve.

- Taj stepen animoziteta koji su stalno odražavali prema njemu, sada je doživeo vrhunac. Međutim, javno mnjenje tamo je jako zagađeno i ima problematiku kada takva veličina ne dolazi iz njihovog sveta - rekao je Jakovljević.

Kako kaže, ne mogu da izdrže toliki uspeh sa jedne male zemlje sa Balkana. Dodaje da ih to čini nervoznim.

- To traje već godinama, a sada kada je on najbolji svih vremena, sada je još pojačano - rekao je Jakovljević.

Marinković je rekao je da je Đoković naš najbolji ambasador, dodaje da Srbiju svi znaju po njemu.

- Na raznorazne načine prema njemu pokazuju mržnju, ali verujem da će biti najbolj sportista u istoriji. Takođe, Jokić je još jedan sportista koji je ambasador naše zemlje u inostranstvu - rekao je Marinković.

