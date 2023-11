Upis u katastar nepokretnosti i infrastrukture, od pre dva dana, obavlja se isključivo digitalnim putem, rekao je za PINK Darko Vučetić iz Republičkog geodetskog zavoda.

Vučetić je rekao da je ovo veliki dan za građane Srbije i RGZ. Dodaje da oni koji nisu digitalno pismeni, mogu otići kod profesionalnog korisnika ili on dođe kod njih.

- Profesionalni korisnici su advokati i geodetske organizacije koji imaju ugovore sa RGZ i to je jasno istaknuto i svako može da pozove da se raspita. Takođe ima broj i na sajtu - rekao je Vučetić.

Kako kaže, to znači da jedan fizički šalter zamenjuje nekoliko šaltera koji mogu da rade 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.

- Od sada ste morali da putujete u Beograd da bi to završili, a sada možete to sve iz vaših mesta. Podnošenje zahteva je besplatno. Ukoliko građanin treba da ode do profesionalnih korisnika, to je individualno - rekao je Vučetić.

On je rekao da je ovo upravo profesionalizacija katastra.

- Mi pričamo o papirima, predmetima koji imaju stare isprave, od pre 10, 15 godina. To su stari papiri koji traže neku stručnost - rekao je Vučević.

Kako kaže, to je strašno profesionalni posao koji radi par stotina ljudi u Srbiji i koji ne može da razume svako.

- Za nove stanove, koji idu preko notara, oni ni nevide RGZ. To se završi sve za tri dana. Sve ostaje isto, ovo se tiče samo za predmete koji su sa starim ispravama. Država je obezbedila da svaki građanin, koji ima gomilu papira, odnese kod profesionalca, koji će odrediti da li je sve ispravno ili ukaže način na koji bi moglo da se završi - rekaao je Vučević.

Autor: