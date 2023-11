Đurđev: Vladimir Obradović bi da ruši Srbiju, ali i da istovremeno isisava pare iz njenog budžeta!

Kandidat za gradonačelnika Beograda sa liste ,,Srbija protiv nasilja", a kojoj bi više priličilo ime ,,Nasiljem protiv Srbije", redovni je korisnik budžeta Srbije svih ovih godina kroz rad u državnoj akademiji i ministarstvu, promenio je do sada višepartija nego kravata na odelu, izjavio je predsednik Srpske lige Aleksandar Đurđev.

- Nekada se ponosno slikao sa premijerkom Anom Brnabić, a danas negira jasne dokaze da je imao veze sa aktuelnom vlašću. Ovaj politički anonimus je još jedan od instant političara koji građane Srbije žele da uvere da je belo crno, da je noć dan, da vlast gubi, s opozicija pobeđuje, iako je to samo njegov pusti san nakon koga ga čeka otrežnjenje u javi u vidu izborne volje građana - rekao je Đurđev.

On smatra da će ova izborna kampanja biti puna pokušaja antidržavne opozicije da kriminalizuju i državu i vlast i narod, ali i da ga me bi iznenadila upotreba nasilja uoči, tokom i nakon izbora od strane opozicione pete i šeste kolone.

- Ovaj Obradović je foto robot današnje lažne opozicije u Srbiji. Bio je u DSS, pa onda blizak SNP, a sada bi da drugima spočitava da su preletači i da ih zanima samo vlast. On je primer čoveka koji sve ove godine živi na grbači ovog naroda, na budžetu koji isti taj narod puni, a on sam se zapravo gnuša tog naroda i države. Njegova jedina kvalifikacija je što je bio prvi koji je napao doktorat ministra Siniše Malog. Pravda je spora, ali dostižna, pa je sud u Srbiji dokazao da su i on i ostali stručnjaci za koje niko ni u njihovom komšiluku nije čuo jednostavno lagali. Sve je u predizbornoj koloni u kojoj on stoji laž, od A do Š - zaključio je Đurđev.