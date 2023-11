ORLIĆ: Zdravko Ponoš moljakao da dobije hrvatsku domovnicu

Kad NATO redov Zdravko Ponoš, hrvatski domoljub po ličnom opredeljenju i konvertit po karakteru uzima u usta porodicu Aleksandra Vučića i daje sebi za pravo da komentariše njihovo srpsko državljanstvo, to dođe kao čist primer – najteže janjičarske hipokrizije, izjavio je Vladimir Orlić, potpredsednik Glavnog odbora Srpske napredne stranke.

- „Srbin“ Hamza priča Obiliću šta je srpstvo? Taman tako. Jer nije Aleksandar Vučić, niti bilo ko njegov, moljakao da dobije hrvatsku domovnicu – to je uradio Zdravko Ponoš. Sad se poziva na „đeda Stevana i Sremski front“ dok pokušava da uvredi tuđe pretke, samo: da li je na đeda mislio i u trenutku kad je kao pravi dragovoljac tražio da dobije dokumenta sa šahovnicom? Teško. Da jeste, upoznao bi stid – na vreme. Ovako, ostaje tek primer: moralne bede i ljigavosti, koja je uspela da nadmaši čak i onu narodnu o „veri za večeru“, da je pretvori u „službu za služenje“, „Knin za kunu“ i „srpstvo za letovanje" - kaže Orlić i dodaje:

- Ne, takav ne zaslužuje ni da mu se vrati istom merom, da ga nazovu „mukicom“ – jer čista je mučnina najgore vrste i čisto gađenje izaziva samo saznanje da takvi i danas nastavljaju „tradiciju“ Besarovića, Gruića i sličnih Hamza.

- Pa još i da će takvi danas, kao i njihovi idoli nekada, uvek prvi da se ustreme na one kojima nisu ni do članaka. U svakom smislu. Šta o Aleksandru Vučiću misle Srbi iz Krajine, kao i sa bilo kog drugog srpskog prostora, ako im nije već bilo jasno dok su gledali snimke iz Kovilova i u besu škrgutali zubima: sve to mogu Ponoš i slične mu slugeranje da utvrde i lično – kada bi smeli da se među tim ljudima pojave, naravno. Sami znaju najbolje zašto tim časnim ljudima ne smeju na oči - istakao je Orlić i dodaje:

- A Srbija je svoju ocenu već dala na izborima, što konvertiti i bednici očigledno ne mogu da oproste ni Vučiću, ni Srbiji. Bez brige: ponoviće im zasluženu ocenu Srbija i srpski narod ponovo, na izborima, već ove godine. I biće to tek odgovor – za pamćenje.

