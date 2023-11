VESIĆ SA ŠAPČANIMA: Ovo je politika Aleksandra Vučića, da se razvija svaki deo Srbije!

Ministar infrastrukture, saobraćaja i građevinarstva Goran Vesić, posetio je večeras Šabac.

Vesića su šapčani dočekali gromoglasnim aplauzom. Najpre su mu se zahvalili na otvaranju puta Ruma-Šabac, kao i na mostu preko reke Save.

Vesić je rekao da su i sami mogli da vide da je taj deo završen i dodao da će do kraja godine biti urađen i do Loznice, a zatim i do Republike Srpske.

- Imaćemo od sledeće godine rekonstrukciju pruge Ruma-Šabac-Loznica, koja će biti rekonstruisana sve do Sarajeva. Moćiće te brodom da idete do Beograda - rekao je Vesić.

- To je politika predsednika Vučića da se svaki deo Srbije razvija. Tamo gde dođu putevi i pruge tu dođu i investicije - rekao je Vesić.

Vesić je rekao da nisu samo autoputevi brze saobraćajnice, važnisu i lokalni putevi.

- Od sledeće godine putevi B reda će imati kamere pa će kamioni biti dovedeni u red - rekao je Vesić.

Kako kaže, kada predsednik obeća nešto ljudima, on to ostvari. Dodaje da nema uvek novca da se sve odmah uradi, ali sve dođe na red.

Vesić je rekao da su obećali da će u Šapcu biti bolje i da se to sada vidi.

- Da li se u Srbiji živi dovoljno dobro? Ne, uvek može bolje, ali da li se živi bolje nego ranije? Da, živi se. Nastavićemo da gradimo i puteve i pruge. Na taj način razvojamo našu zemlju i zato nemojte da vam bude teško, razgovarajte sa svakim koga poznajete do 17. decembra - rekao je Vesić.

Kako kaže, svi treba da damo glas Aleksandru Vučiću i listi "Srbija ne sme da stane".

- Samo ako ta lista pobedi, nastavićemo da dovodimo investitore i obezbeđujemo da ljudi žive dole. I ono što je najvažnije, da vodimo srpsku politiku - rekao je Vesić.

Autor: