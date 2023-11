INFLACIJA U OKTOBRU PALA NA 8,5 ODSTO! Mali: Ovo je veliki uspeh, preduzete mere već dale svoj rezultat

Inflacija u oktobru je prema fleš-proceni iznosila 8,5 odsto, rekao jeSiniša Mali, potpredsednik vlade i ministar finansija.

- To znači da je sa 10,2 odsto u septembru, inflacija je u oktobru pala na 8,5 odsto, mnogo brže od očekivanog. To je sjajna vest i želim da čestitam građanima Srbije, jer je to veliki uspeh svih nas - kazao je Mali tokom obilaska nove zgrade Centrale Poreske uprave u Zemunu.

Ministar je naveo da se jednocifrena inflacija očekivala u decembru, ali kako je naglasio, očigledno su sve mere koje su preduzete prethodnih meseci, već dale svoj rezultat.