VESIĆ U MALOM IĐOŠU: Trenutno gradimo i rekonstruišemo 251,4 kilometra pruga - To je uspešna Srbija koju gradi Vučić i koja NE SME DA STANE (VIDEO)

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić obilazi radove na izgradnji brze pruge do Subotice.

- Nalazimo se u Malom Iđošu gde se izvode radovi na izgradnji vijadukta na trasi brze pruge Novi Sad – Subotica. Od 1977. godine do 2012. godine, u Srbiji nije izgrađen nijedan metar pruge, dok je samo 31 kilometar rekonstruisan. Od 2012. godine do danas izgrađen je 108,1 kilometar novih pruga, dok je 808,8 kilometara rekonstruisano. Trenutno gradimo i rekonstruišemo 251,4 kilometra pruga. To je uspešna Srbija koju gradi predsednik Aleksandar Vučić i to je Srbija koja ne sme da stane - naglasio je ministar Vesić uz video posete.