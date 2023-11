Vesić: U nekoliko godina, obnovljenih i novih pruga u Vojvodini kao nikad pre

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić posetio je danas Mali Iđoš, gde je obišao radove na izgradnji nadvožnjaka na deonici brze pruge Beograd – Budimpešta.

Brza pruga između Beograda i Subotice, odnosno Novog Sada i Subotice, biće završena do kraja sledeće godine, što je, kako ministar Goran Vesić napominje, oko šest meseci pre roka zahvaljujući kineskim partnerima, koji su izvođači radova.

Deonica od Novog Sada do Subotice duga je 108 kilometara, i nastavlja se na već postojećih 76 kilometara, od Beograda do Novog Sada.

"Imaćemo 184 kilometra brze pruge do kraja sledeće godine i ne postoji nijedan razlog ni okolnost koji to mogu da spreče. Svi radovi teku onako kako treba, a dobro napreduju i radovi u Subotici gde se radi više nadvožnjaka i podvožnjaka, te je bilo važno da se radovi dobro isplaniraju i rade sinhronizovano na vreme", rekao je Vesić.

Prema njegovim rečima, kada se završi deo brze pruge od Novog Sada do Subotice, uslediće testiranje od dva do tri meseca, pa će, kako očekuje, u martu ili aprili 2025. godine krenuti voz između Beograda i Subotice.

"Putovaće se tačno sat i deset minuta i to će potpuno promeniti kvalitet života svih naseljenih mesta koja se nalaze oko brze pruge“, kazao je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Vojvodinu naredne godine očekuje i započinjanje radova na banatskoj pruzi kod Pančeva, koja ide ka Kikindi, za čiju rekonstrukciju se sada završava projektna dokumentacija, kao i radovi u drugim okruzima.

"Ta pruga će biti rekonstruisana za brzinu koja ide do 120 kilometara na sat, dakle to nije brza pruga, ali sama činjenica da će se njom voziti 120 km na sat je veliki napredak u odnosu na ono što se sada dešava", najavio je Vesić.

Takođe, do kraja godine završiće se i projekat za rekonstrukciju pruga Sombor – Vrbas i Sombor – Subotica, rekao je Vesić. Pored toga smo zajedno sa Bosnom i Hercegovinom konkurisali i za rekonstrukciju pruge Beograd – Sarajevo, koja delom ide i kroz Vojvodinu, od Rume do Šapca pa do Zvornika, objasnio je ministar.

On je rekao da će do kraja 2023. biti urađen i projekat za prugu Beograd – Šid, a u planu je i pruga od Beograda prema Vršcu, Pančevo će takođe, prema najavi Vesića, izaći na obilaznicu sa izgradnjom sektora C oko Beograda.

"Sve to govori da nikada u istoriji Vojvodine, za samo nekoliko godina, nije izgrađeno ili rekonstruisano toliko pruga kao što je sada slučaj“, naglasio je Vesić.

