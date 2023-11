Jovanov: Pošto ne mogu da pobede Vučića, oni bi da mu zabrane da učestvuje u političkom životu

Milenko Jovanov, član predsedništva SNS i poslanik u Skupštini Srbije oglasio se na Tviteru i 'zapušio usta' svima koji imaju primedbu na to što se se ime predsednika nalazi u nazivu liste "Srbija ne sme da stane".

- Svi koji danas arlauču zbog toga što se ime predsednika Aleksandra Vučić nalazi u nazivu liste "Srbija ne sme da stane" ćutali su kada se u nazivu svih žutih lista, na svim izborima nalazilo ime tadašnjeg predsednika, Borisa Tadića. Zašto? Zato što im smeta Aleksandar Vučić lično! - istakao je Jovanov i dodao:

Jer, da im je zaista stalo do njihovog (inače pogrešnog) tumačenja Ustava i položaja predsednika, reagovali bi i u Tadićevom slučaju, a nisu.

- Kad je Vučić bio predsednik SNS to je bio glavni problem, iako ni to tumačenje nema veze sa životom. Ali sad kad više to nije, problem je to što je predsednik države.Druga stvar je u pitanju. Pošto predsednika Vučića ne mogu da ga pobede, oni bi da mu zabrane da učestvuje u političkom životu.I to je sve. Kakav Ustav, kakvi bakrači... - naglasio je Jovanov.

