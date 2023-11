Miletović: Kao što su ispraznili neke teritorije od srpskog naroda i prisvojili ih kao svoje, isto žele na prostoru Kosova i Metohije! (VIDEO)

Albanija je nastala za okruglim stolom, voljom zapada, dok su Srbi istorijski narod, rekla je za PINK novinarka Olivera Miletović.

Komentarišući ideju Velike Albanije, Miletović je rekla da su to sve poznate stvari.

- Oni rešavaju svoje nacionalno pitanje, koje izgleda tako da bi oni trebalo da budu od Krfa do Kopaonika - rekla je Miletović.

Kako kaže, Srbi se nalaze skoro ceo 20. vek u fazi dezintegracije, mi znamo, dodaje, kakve su granice Srbije bile i gde su danas, dok oni ništa ne bi mogli bez volje zapada.

- Ako zanemarimo činjenicu da njihov ideolog kaže da zapad prestaje tamo gde nastaje pravoslavlje, pa tako krilatica "mali Rusi", ima mnogo veću težinu - rekla je Miletović.

Kako kaže, zbog toga je u ovo vreme komplikovano voditi nacionalnu politiku.

- Srbi su istorijski narod, tu nema spora, međutim, kao što su ispraznili neke teritorije od srpskog naroda i prisvojili to kao svoje, isto se sada dešava na prostoru Kosova i Metohije - rekla je Miletović.

Analitičar Stevica Deđanski je rekao da Srbija ima neutralnu politiku, dodaje da ne krijemo prijateljstvo sa Rusijom, ali imamo i nikad bolje odnose sa Amerikom.

Dodaje da balansirana politika nije laka, to je činjenica.

Kako kaže, to što nas neki nazivaju "malim Rusima", kaže da se to plasira iz nekih centara moći, dodaje da onda to koriste likovi poput Kurtija.

- To za one koji žele da se dodvore kolektivnom zapadu, ima neku težinu - rekao je Deđanski.

