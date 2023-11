'TO JE SVE ŠTO IMAJU DA PONUDE' Vučić o brutalnim uvredama i napadima opozicije na njegovu porodicu: To govori koliko se razlikujemo i kakvu Srbiju želimo da vidimo!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je večeras da je zadovoljan izveštajem Evropske komisije, da je primetno dosta dobrih stvari, i da misli da je važno da se u 31. od 34 poglavlja se primetuje napredak.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da se vidi pomak u medijskoj sferi, posebno jer je u proteklom periodu bilo izrečeno dosta laži. Kako kaže, ne treba očekivati revolucionarne promene, važno je da idemo napred na Evropskom putu.

- Radostan sam zbog vesti o smanjivanju stope inflacije na 8,5 posto već za oktobar. To su velike stvari - rekao je Vučić za TV Prva.

- Ja sam donosio hleb i jogurt, a oni su pričali samo i parizeru, ali, to su samo trikovi. Ljudi su mogli da kupuju jeftinije, i na pijaci su jeftinije stvari izuzev kruški, i južnog voća. I oko nafte očekujem u daljem periodu da će biti niže cene. Ako nam Bugari ne budu pravili probleme, zime za ljude u Srbiji neće biti - rekao je predsednik.

Kako je istakao predsednik, u narednih mesec dana, izaći će se sa novim planom za sledeću godinu, gde će se znati koliko će biti povećanje plata i penzija.

- Ovo sam rekao da bismo mogli da razmenimo mišljenja sa stručnim ljudima, sve mora da bude zasnovano na suštini. I sindikati, i stručni ljudi treba da kažu šta misle, da vidimo možemo li da smanjimo radne poreze i ostalo - dodao je Vučić.

Predsednik kaže da ne treba da bežimo od svog komšiluka, niti od Bosne i Hercegovine, Albanije, Crne Gore, jer je tu budućnost. Kako kaže, treba gledati budućnost, navodeći da veruje da će Zapadni Balkan sustići Zapadnu Evropu, i da će biti motor pokretanja.

- Zaostajali smo kod penzionera, zato tu radimo, dajemo velike povišice... To smatram važnim, jer smo mi bili ti koji su krivi, jer su plate neuporedivo brže rasle. To je ono što moramo da radimo, da se fokusiramo na strane i domaće investicije - navodi Vučić.

Sada sve više investicija dolazi iz Azije, i to su strašno važne stvari, napomenuo je Vučić.

Govoreći o izborima koji predstoje, predsednik je istakao da je ponosan na stranku čiji je član.

- Jedina tema u kampanji je kako napraviti filmove pune besmisla i mržnje protiv mene, kako mi uvrediti majku, reći da je nemoralna žena, da njen sin nije njen sin. Pa, pošto sam malog sina vodio na utakmicu, oni su shvatili da je ključ u pobedi nad Vučićem, Vukan, jer je on komšijsko dete...

Nije problem kada govorimo o korupciji i kriminalu, da vidimo ko je koliko uzeo, ali, zašto su nekome važna tuđa deca, rekao je predsednik, pa dodao, da je tu razlika između vlasti i opozicije.

- Ako vi juče pozovete čuvenog nasilnika kog gone, protiv koga je podignuta optužnica... On kaže da živi u zverinjaku, a sutradan, posle činjenice da ste u vašim medijima objavili da mi je otac Albanac kog nikada nisam video... A zatim vam smeta šestogodišnji dečak, onda to govori koliko se razlikujemo i kakvu Srbiju želimo da vidimo - naveo je Vučić.

Nema baš ništa prljavo kod moje majke, ili oca, a ponajmanje kod šestogodišnjeg dečaka, dodaje predsednik Srbije.

- Nije lako čoveku sve to da trpi, nije uvek jednostavno. Oni računaju da će to da dovede do pšolitičkih grešaka koje bih mogao da napravim... Imate ciljne udžbenike, da vidite tu vrstu dehumanizacije... Oni znaju da narod neće da glasa za njih, ja ne znam, oni znaju. Znaju tačna istraživanja... Ana će o tome da govori... Oni kažu da se neko odjavio sa adrese... Idu da ruše državu po svaku cenu... Da bi katančili fabrike, da bi bili bogatiji - objašnjava Vučić.

Vučić kaže da ljudi moraju da znaju i vide reference kada se govori o povećanjima.

- Kada kažem da će biti, svi vi, svi ovde u studiju znate da će to da bude. A ovi, šta god da kažu, i ovi što glasaju za njih, neće im verovati - dodaje predsednik Srbije.

Vučić je potom pomenuo da sutra putuje u Pirot, Niš, pa u Pariz, gde će prisustvovati Mirovnoj konferenciji, koju organizuje predsednik Makron.

- Imaću susret i sa Dekroom, imaćemo dosta važnih sastanaka, i to je važno. Podsetio bih ljude na kampanju gde mi prete sankcijama... Ja sam tada rekao da se građani umire, jer imaju odgovorno rukovodstvo. I šta sad, hoće li se izviniti? Pa neće, jedna laž sustuže drugu. Idu na oca, majku, pa na dete. Jedan portal je neoprezno objavio fotografiju mene i sina... Skinuli su to, jer time ugrožavaju privatnost deteta... - objasnio je predsednik.

Vučić je potom napomenuo da je ponosan na sve što je stranka SNS do sada uradila, i da će nastaviti da ih podržava.

- Koliko bolnica, puteva, kliničkih centara... Ako to nije merilo o tome koliko se brine o nekome, onda ne znam šta... - naveo je Vučić.

