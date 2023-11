BRNABIĆ O NAPRETKU SRBIJE KA EU: Ostvarili smo napredak u pravosuđu, bolje ocene nego 2022.

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je prema izveštaju Evropske komisije o Srbiji napravljen izvestan napredak u pravosuđu, što je bolja ocena nego što smo dobili prošle godine.

-Uradili smo prilično dobar posao i tu je konstatovano da je preduzet niz koraka kako bi se smanjio prostor za uticaj politike na pravosuđe, rekla je premijerka na zajedničkoj konferenciji za medije sa ambasadorom EU u Srbiji Emanuelom Žiofreom.

Kako je rekla, to je nešto sa čime svi mi građani Srbije treba da se ponosimo.

-To je teška reforma i izgurali smo je sami, nismo tu imali podsticaj ni od organizacija civilnog društva ni od relevantnih organizacija koje govore da su za evropske integracije, ni, nažalost od opozicije, koja govori da je za evropske integracije. Imali smo samo kočenje i opstrukciju tog procesa koji je bio u najvećoj meri praćen i podrškom od Saveta Evrope i Venecijanskom komisijom i svima ostalim. Dakle, izgurali smo ovo i nastavljamo dalje, ali tu imamo izvestan napredak i bolju ocenu nego 2022., rekla je Brnabić.

Dodala je da smo imali ograničen napredak u borbi protiv korupcije.

-Imali bi bolju ocenu da smo usvojili strategiju u borbi protiv korupcije, preuzimam odgovornost na sebe, nismo dovoljno brzo radili, iako sam upozoravala čitav tim iz Vlade Srbije da moramo da radimo brže i na vreme. Ostavili smo stvari za zadnji čas, nadali smo se da ćemo brzo dobiti komentare EK, radili smo sa GRECO, imali su dodatne komentare na strategiju borbe protiv korupcije, želeli smo da uradimo dobru strategiju i zato smo kasnili, i zbog toga je ograničen napredak, objasnila je premijerka.

Naglasila je da garantuje da ćemo u naredna dva do tri meseca napraviti strategiju i uzeti u razmatranje sve ostale preporuke Saveta Evrope i EK.

-Važno je da je 2022. došlo do povećanja broja pravosnažnih presuda za korupciju na visokom nivou u odnosu na 2021. i tu imamo dobar napredak. To je ono što se konkretno meri i imamo veći broj novih istraga. To su pokazatelji koji su važni za naše građane, poručila je Brnabić.

Premijerka Ana Brnabić izjavila je danas, nakon što joj je šef delegacije EU u Srbiji Emanuele Žiofre predao Izveštaj Evropske komisije o Srbiji, da je EK prepoznala jasan napredak Srbije u svim ključnim oblastima i da ni u jednoj oblasti nije zabeleženo nazadovanje u reformama.

-Najvažnije je da je EK prepoznala jasan napredak Srbije u procesu evropskih integracija i to je potpuno evidentno. U izveštaju ne postoji nijedna oblast gde je zabeleženo nazadovanje u odnosu na prošlogodišnji izveštaj, rekla je premijerka.

Ona je navela da je napredak zabeležen u svim oblastima, osim u tri u kojima je zabeležena stagnacija, na primer, u ribarstvu gde nismo usvojili neki akcioni plan.

Proveriću sa resornim ministarstvom o čemu se radi, dodala je ona.

Premijerka Brnabić je naglasila da je napredak zabeležen u svim ključnim oblastima - vladavini prava, ekonomiji i oblasti osnovnih prava.

Zahvalila je EK na radu i trudu da proceni reforme u Srbiji u poslednjih 12 meseci.

Kazala je da izveštaj predstavlja presek stanja stvari šta smo u poslednjih godinu dana uradili da približimo naše zakonodavstvo i pravni okvir evropskom.

