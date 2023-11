Đurić razgovarao sa Velebitom i njegovim saradnicima iz 'Pupin inicijative'

Ambasador Srbije u SAD Marko Đurić razgovarao je danas sa izvršnim direktorom "Pupin inicijative" Vukom Velebitom i njegovim saradnicima o ulozi te organizacije u unapređenju odnosa Beograda i Vašingtona.

"Produktivna razmena sa izvršnim timom Pupin inicijative o budućem pravcu delovanja ove mlade organizacije, koja nosi ime renomiranog srpsko-američkog naučnika i pronalazača Mihajla (Majkla) Pupina, u unapređenju odnosa i saradnje Srbije i Sjedinjenih Država", napisao je Đurić na društvenoj mreži X (Tviter).

