PREDSEDNIK VUČIĆ: Mi 147 bolnica - oni nula, to najbolje pokazuje ko brine o običnom čoveku

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da 147 bolnica, domova zdravlja i kliničkih centara, koliko je podignuto tokom perioda od kada je SNS došao na vlast, naspram nula - koliko je izgradio prethodni režim, najbolje pokazuje ko brine o narodu Srbije.

"Ja sam Aleksandar Vučić, ja sam neko ko je odgovoran za mnogo toga što još nismo uradili i koji veruje da će pomoći svojom snagom i energijom ogromnoj snazi i energiji naših ljudi koji su ovu zemlju promenili u prethodnih 11 godina. I ponosan sam na sve što smo zajedno uradili", rekao je Vučić za TV Prva odgovarajući na pitanje da li bi podržao listu SNS-a i rekao da je on neko ko stoji iza dobrih rezultata ostvarenih u prethodnom periodu.

Predsednik je rekao da želi da ljudi pogledaju rezultate racionalno.

" Ako to nije, najbolja slika i prilika ili nešto što najbolje pokazuje ljudima ko brine o njima, ko brine o običnom čoveku o njihovim problemima, onda ne znam šta jeste", ocenio je Vučić.

Vučić je rekao da "prljava kampanja" koja se u ovom trenutku vodi protiv njega, a uključuje uvrede na račun njegove porodice, služi za to da ga "izbace iz koloseka i da u reakciji napravi političke greške".

"Nema ništa prljavo ni kod moje majke, ni kod mog oca, a ponajmanje kod šestogodišnjeg dečaka. To što rade ima dvostruku svrhu - prvo da mene i porodicu izbace iz koloseka, jer nije lako čoveku da to trpi iako ja kažem `sve je u redu`, drugo računaju da će to da dovede do političkih grešaka koje bih mogao da napravim usled reakcija na sve to što oni rade", rekao je predsednik.

Predsednik je rekao da navodi da se "neko odjavio sa njegove adrese nisu tačni" i da će premijerka sutra izneti dokaze o tome.

"Kažu da se neko odjavio sa moje adrese - pa nije se niko odjavio, sve je laž. Sve što kažu je laž kako bi rekli pogledaj, ovaj nema ni svoje dete, nema ni svog oca, idemo da rušimo državu po svaku cenu da nas niko više ništa ne pita, a neki drugi će od nekih ljudi izvuku ono što im je potrebno, kao korisne idiote, da bi oni mogli da se vrate na vlast i ponovo pljačkaju ovu zemlju", rekao je Vučić.

Što se tiče samih izbora, predsednik ističe da je rekao da je važno da svi izađu sa svojim planovima i programima, sa onim što će da urade, ali da to ne bude zasnovano na besmislicama.

"Kao što je da ja kažem biće plata 3.000 evra, pa ne mogu to da kažem. Moram da kažem istinu. Ne možete da kažete, podelićemo vam 1.000 evra čim se izbori završe, a onda kažete mi smo to uradili da bi Tadić pobedio na izborima. Možete, ali ljudi neće u to da poveruju", rekao je predsednik Vučić.

Ljudi moraju da vide reference, dodao je, kako bi znali da neko govori istinu.

"Ja kada izađem ovde i kada kažem da će plate biti povećane za 11, 12, 13 ili 14 odsto i vi - ne voleli me ili voleli, svi znate da će to tako da bude. Makar nikad ne glasali za mene, i šta god mislili, sve najgore, svi znate da će tako da bude. A njima ne veruju čak ni oni koji glasaju za njih", rekao je Vučić.

Vučić je naglasio da je na predstojećim izborima uz listu Srbija ne sme da stane, gde ima više političkih stranaka.

"Ponosan sam na stranku čiji sam član, ali ova lista je nešto mnogo više od toga. To je čitav narodni pokret koji želi da sačuva pristojnu, normalnu i uspešnu Srbiju. Koji ne sme da dozvoli da Srbija stane", poručio je Vučić.

Govoreći o napadima na svoju porodicu, on je rekao da se u Srbiji to nikada ranije nije događalo i da veruje da će ljudi u Srbiji to videti.

"Nije problem kada razgovaramo o kriminalu i korupciji, pa da vidimo ko je uzeo novac i ko ima račune u inostranstvu. To je sve u redu, ali kakve veze imaju deca i roditelji sa tim. Nama njihova deca i roditelji ne smetaju, mi ćemo da se borimo za njih. Samo što ćemo se boriti istinom, a ne onim što nije nikakva kampanja, već brutalne uvrede i neistine", rekao je Vučić.