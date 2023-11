Glumac i reditelj Dragan Bjelogrlić, preključe je na konferenciji za medije Srbiju uporedio sa zverinjakom. Reditelj Predrag Gaga Antonijević, komentarišući ovu izjavu, rekao da je za TV PINK da je Bjelogrlić jedna korupcionaška bitanga i nasilnik.

- Za njega mi je jasno šta radi i kako pokušava da opere svoju nasilničku biografiju. Ima na deset slučajeva prebijanja. Čude me ti ljudi koji su seli pored njega. Posebno Kostić, koji je svedočio tom nasilničkom ponašanju. Šta se dogodilo u međuvremenu, da dve godine kasnije uvaženi akademik sedne pored Bjelogrlića - rekao je Antonijević.

On se upitao li je to neka zajednička iracionalna mržnja prema vlasti, pa je taj akademik pogazio sve moralne norme i dozvoli da se pod, kako kaže, stare dane, ovako bruka.

- To je neviđeni bezobrazluk, međutim, nije narod lud, znaju da imaju posla sa barabom. On se dugo bavio korupcijom u filmskom svetu. Najgadnije mi je bilo kada se dogodila tragedija u Ribnikaru, da on ide na binu i priča protiv nasilja. On umesto da bude uzor, on ide i govori protiv nasilja, a svi znamo kako radi i kako se ponaša - rekao je Antonijević.

On je rekao da je lako imati, pa onda kuditi. Dodaje da su u filmskom svetu trenutno privilegovani, da se dobar deo sredstava odvaja za tu sferu, ali da Bjelogrlić dosta toga uzima samo za sebe.

- Nije narod lud, znaju ljudi da ne može to tako - rekao je Antonijević.

Dragan J. Vučićević, glavni i odgovorni urednik Informera, rekao je da je taj zverinjak za Bjelogrlića prilično isplativ.

- Njegova firma je dobila samo od ministarstva kulture više od 305 miliona dinara. Takođe, samo na ime ličnih honorara, dobio više od 450 hiljada evra, i onda taj čovek govori o zverinjaku - rekao je Vučićević.

Kako kaže, kako neko protiv koga se vodi krivični postupak, za koji je zaprećena zatvorska kazna, može da ovako govori.

- Šta je on pokazao ako nije pokazao nasilje? Gazda te liste je takođe nasilnik. To je sve bolesna kampanja koja hoće na silu da otme vlast - rekao je on.

Vučićević ističe da oni kažu da je Srbija zverinjak, a onda juče napadnu šestogodišnjeg sina predsednika Srbije. Dodaje da, ako je nešto zverinjak onda je to.

Predrag Azdejković, urednik Optimist magazina, rekao je da su to ljudi koji jako dobro žive i finansijski su dobro potkovani, i oni sada žele, kako dodaje, ljudima da poruče da žive u zverinjaku, i da bi zapravo bilo super da njihovi drugari budu na vlasti, kako bi oni živeli još bolje.

- Meni je potrebno interesantan sudija Majić, koji je isto u ovom proglasu, a koji sada ima seriju na HBO - rekao je Azdejković.

Kako kaže, oni nisu na pozicijama moći i to ih najviše nervira, kako dodaje, što nisu glavne baje u školskom dvorištu.

